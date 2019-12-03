Отчаянный торг перед "последним шансом": На Украине озвучили условия отказа от исков к "Газпрому"

Власти Украины продолжают торговаться, понимая, что президент России Владимир Путин дал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лишь один шанс. В Киеве заявили о готовности отказаться от претензий к "Газпрому" при условии заключения нового контракта больше чем на год.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что подписание контракта с "Газпромом" на год является невыгодным, поэтому Киев настаивает на подписании долгосрочного контракта. Кроме того, глава минэнерго отметил, что Украина согласна на получение прямых поставок газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".

"Чтобы принимать окончательные решения касательно объёмов и сроков, а также компенсации, мы должны чётко отработать все технические моменты, поэтому технический процесс проходит очень активно", - сказал украинский министр на брифинге, трансляцию которого вёл YouTube-канал "НАШ".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что если украинцам не удастся договориться с "Газпромом" по газу, им будет дан последний шанс на встрече "нормандской четвёрки" в Париже. Она должна состояться в понедельник, 9 декабря.