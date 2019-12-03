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Отчаянный торг перед "последним шансом": На Украине озвучили условия отказа от исков к "Газпрому"
03 декабря 2019, 04:39 • 142 • Политика
В Киеве назвали условия отказа от исков к "Газпрому", отчаянно торгуясь перед "последним шансом" на заключение сделки. "Мы должны чётко отработать все технические моменты, поэтому технический процесс проходит очень активно", - заявил глава Минэнерго Украины.
Власти Украины продолжают торговаться, понимая, что президент России Владимир Путин дал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лишь один шанс. В Киеве заявили о готовности отказаться от претензий к "Газпрому" при условии заключения нового контракта больше чем на год.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что подписание контракта с "Газпромом" на год является невыгодным, поэтому Киев настаивает на подписании долгосрочного контракта. Кроме того, глава минэнерго отметил, что Украина согласна на получение прямых поставок газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что если украинцам не удастся договориться с "Газпромом" по газу, им будет дан последний шанс на встрече "нормандской четвёрки" в Париже. Она должна состояться в понедельник, 9 декабря.
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