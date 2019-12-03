Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Голландия поставила ультиматум России за "ценного свидетеля" по крушен...
Как либерда атакует патриотов, лепя фейки про ЧВК Вагнера (Руслан Остакшо)
Авианосец на 10 самолётов: Военный эксперт назвал амбициозные проекты ВМФ, подхо...
Зеленский объяснил важность диалога с Путиным
Главная / Политика

Отчаянный торг перед "последним шансом": На Украине озвучили условия отказа от исков к "Газпрому"

03 декабря 2019, 04:39  •  142 • Политика
В Киеве назвали условия отказа от исков к "Газпрому", отчаянно торгуясь перед "последним шансом" на заключение сделки. "Мы должны чётко отработать все технические моменты, поэтому технический процесс проходит очень активно", - заявил глава Минэнерго Украины.
Власти Украины продолжают торговаться, понимая, что президент России Владимир Путин дал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лишь один шанс. В Киеве заявили о готовности отказаться от претензий к "Газпрому" при условии заключения нового контракта больше чем на год.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что подписание контракта с "Газпромом" на год является невыгодным, поэтому Киев настаивает на подписании долгосрочного контракта. Кроме того, глава минэнерго отметил, что Украина согласна на получение прямых поставок газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
"Чтобы принимать окончательные решения касательно объёмов и сроков, а также компенсации, мы должны чётко отработать все технические моменты, поэтому технический процесс проходит очень активно", - сказал украинский министр на брифинге, трансляцию которого вёл YouTube-канал "НАШ".
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что если украинцам не удастся договориться с "Газпромом" по газу, им будет дан последний шанс на встрече "нормандской четвёрки" в Париже. Она должна состояться в понедельник, 9 декабря.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



142
Источник
Похожие новости
03 декабря 2019, 01:24
"Ребята, так не должно быть": Путин поставил жёсткое условие военным - Баранец объяснил, какие рекорды последуют
02 декабря 2019, 22:09
"Генерал Мороз" заставил? На Украине заявили о смене руководства "Нафтогаза"
02 декабря 2019, 22:09
Путин подписал закон о предустановке российского ПО
02 декабря 2019, 22:09
В Кремле назвали оценочным высказывание Володина об областях Украины
02 декабря 2019, 22:09
"WADA подсунет "жирную свинью" Путину в Париже": Украинские СМИ решили поддеть президента России, но оскорбили Зеленского - соцсети
02 декабря 2019, 22:09
Право руля: машинам на Дальнем Востоке дали еще год без ГЛОНАСС
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 декабря 2019, 01:24
"Многие уже умерли, но...": В Японии заявили о новом подходе к "возвра...
03 декабря 2019, 01:24
Российских военных могли подорвать с отмашки США: Баранец о мотивах атаки в Сирии
03 декабря 2019, 01:09
Глава «Нафтогаза» оценил решение сменить руководство компании
03 декабря 2019, 01:24
Чужие уже здесь: Пришельца обнаружили пользователи "Гугл-карт" в Британии
03 декабря 2019, 01:24
"Ребята, так не должно быть": Путин поставил жёсткое условие военным - Бара...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2019, 00:39
Зреет зрада вокруг польского газопровода Baltic Pipe (Руслан Осташко)
02 декабря 2019, 09:09
Как "Турецкий поток" снесёт газовые амбиции Украины: Эксперт раскрыл схему поставок голубого топлива в Европу
27 ноября 2019, 18:39
"Вот что С-400 делает!": Турция рискнула поставить ультиматум НАТО
01 декабря 2019, 00:39
"Пройдёт сквозь бронежилет": Американские СМИ не сдержали восторга по поводу российского оружия
27 ноября 2019, 18:39
"Для начала прогнали поезд, а потом…": Украинцы вычислили "секретное предназначение" Крымского моста
01 декабря 2019, 23:24
"Летали за деньгами прямо в Монако": Появилась информация, кто "оплачивал банкет" на Майдане - источник
30 ноября 2019, 05:09
Лукашенко ответили "на хрена" кому нужен союз с Россией (Telegram. Обзор)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.