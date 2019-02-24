«Отчаянно ищут повод для войны»: что стоит за попытками оппозиции Венесуэлы доставить в страну гуманитарную помощь

На границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией произошли столкновения. По некоторым данным, пострадали более 300 человек, сообщается о четырёх погибших. Поводом для противостояния стала попытка венесуэльской оппозиции доставить гуманитарную помощь, в подготовке которой участвовали США. Несколько машин с грузом были сожжены. Законные власти страны заявили, что оснований для доставки таких грузов нет, и заблокировали транспортные переходы. Вашингтон подчеркнул, что «примет меры в отношении тех, кто выступает против восстановления демократии». Эксперты считают, что ситуация на границах Венесуэлы является лишь поводом оправдать интервенцию.

Оппозиция в Венесуэле попыталась ввезти в страну гуманитарную помощь, в подготовке и отправке которой активно участвовали США. Законные власти Боливарианской Республики отказались принимать этот груз.

События на границе Венесуэлы привели к конфликту между сторонниками самопровозглашённого президента Хуана Гуаидо и вооружёнными силами страны.

Самые ожесточённые столкновения произошли на границе Венесуэлы рядом с колумбийским городом Кукута, ставшим пунктом сбора гуманитарной помощи. Накануне запланированной оппозицией транспортировки груза в Венесуэлу власти в Каракасе закрыли три моста, ведущих в Колумбию.

Согласно официальным данным МИД Колумбии, в столкновениях между содействовавшими передаче гумпомощи волонтёрами и венесуэльскими правоохранительными органами на границе двух стран пострадали почти 300 человек.

«На текущий момент 285 человек пострадали в столкновениях, в основном из-за слезоточивого газа и применения нелетального оружия. 37 человек были госпитализированы», — заявил министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо. Его слова приводит ТАСС.

Трухильо уточнил, что среди пострадавших — 255 венесуэльцев и 30 колумбийцев.

Кроме того, в ходе попытки доставить гуманитарную помощь из Колумбии в Венесуэлу были сожжены несколько грузовиков — по разным данным, от двух до четырёх машин. Оставшиеся грузовики власти Колумбии отозвали назад.

По информации Организации американских государств, ещё 50 человек получили ранения на границе Венесуэлы и Бразилии. Кроме того, правозащитники сообщают о четырёх погибших в столкновениях 23 февраля.

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Официальная позиция законных властей Каракаса гласит, что в рамках положений международного гуманитарного права гуманитарная помощь предоставляется в случае природных катастроф, вооружённых конфликтов, войны.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес отметила, что утверждения о гуманитарном кризисе призваны оправдать вторжение в Боливарианскую Республику, однако народ этого сделать не позволит.

Власти Колумбии заявили, что действовали мирно, но столкнулись с сопротивлением со стороны властей Венесуэлы.

«Колумбия и международное сообщество действовали мирно, а в ответ получили насилие со стороны режима Мадуро», — сказал глава МИД Колумбии Ольмес Трухильо.

Reuters

© Andres Martinez Casares

Ранее в Каракасе неоднократно заявляли, что под предлогом ввоза гуманитарной помощи США планируют военное вторжение в Венесуэлу.

Соединённые Штаты действительно не интересуются благополучием венесуэльцев, рассказал RT профессор Университета Гульельмо Маркони в Италии, бывший британский дипломат Уильям Маллинсон. По его словам, сам кризис в Боливарианской Республике вызван непосредственно санкциями и эмбарго со стороны Соединённых Штатов.

«Неужели кто-то правда думает, что Дональд Трамп, Майк Помпео, Джон Болтон и Эллиот Абрамс хоть немного беспокоятся о благополучии венесуэльского народа? Это головорезы в костюмах, чьи взгляды ближе к Аль Капоне, чем к Томасу Джефферсону», — рассказал эксперт в беседе с RT.

«Мы настоятельно призываем прекратить это»

23 февраля законный лидер Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Колумбией и дал работникам диппредставительства этой страны 24 часа, чтобы покинуть территорию Боливарианской Республики. Отметим, что при разрыве дипотношений с Вашингтоном Каракас предоставил американским дипломатам больший срок на выезд из страны — 72 часа.

В свою очередь, лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что для разрешения ситуации в Венесуэле следует «иметь в виду любые варианты».

«Сегодняшние обстоятельства заставляют меня принять решение: официально призвать международное сообщество иметь открытыми все варианты для обеспечения свободы родины, которая борется и продолжит бороться. Надежда родилась не для того, чтобы умереть», — написал Гуаидо в своём Twitter.

Отметим, что, как заявили представители Красного Креста, на границе Колумбии с Венесуэлой были замечены фальшивые эмблемы организации.

«Мы настоятельно призываем прекратить это. Возможно, они (люди, использующие эмблемы организации. — RT) имеют добрые намерения, однако они ставят под угрозу наш нейтралитет, непредвзятость и независимость», — сообщает официальный аккаунт Красного Креста в Twitter.

We’ve learned that there are some people not affiliated w/ @cruzrojacol & @CruzRojaVe wearing Red Cross emblems at Colombia-#Venezuela & Brazil-Ven border.

We urge them to stop doing this. They might mean well but they risk jeopardizing our neutrality, impartiality & independence — IFRC Intl. Federation #RedCross #RedCrescent (@Federation) 23 февраля 2019 г.

Сложившаяся ситуация похожа на попытку создать предлог для интервенции, рассказал в беседе с RT геополитический эксперт и журналист Джон Уайт.

«Красный Крест и все другие гуманитарные организации отказываются иметь какое-либо отношение к этому, поскольку знают, что это «троянский конь», призванный раздуть именно такие ситуации, которые мы видели на границе», — сказал эксперт в беседе с RT.

Повод для войны

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил США в поиске повода для войны. Дипломат назвал главу Госдепа США «специалистом ЦРУ по операциям под ложным флагом» и обвинил агентов Соединённых Штатов в поджоге грузовиков с гумпомощью.

«Помпео и его наёмные убийцы отчаянно ищут повод для войны. Сегодня операция сорвалась. Если вы хотите найти тех, кто сжёг грузовик с фальшивой гуманитарной помощью, ищите их среди своих работников», — написал Арреаса в Twitter.

.@SecPompeo, especialista de la CIA en operaciones de bandera falsa, cree que engaña al mundo con un camión quemado en Colombia por sus propios agentes. Aquí está la verdad: pic.twitter.com/ISFXmFMSAt — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 24 февраля 2019 г.

Ранее Помпео высказался о позиции США относительно текущих событий в Венесуэле.

Госсекретарь США пригрозил, что Вашингтон может «принять меры» в отношении Венесуэлы.

«США осуждают нападения на гражданских лиц в Венесуэле, учинённые головорезами Мадуро. Эти нападения привели к смертям и ранениям», — написал Помпео в Twitter. По его словам, США «примут меры в отношении тех, кто выступает против восстановления демократии».

The U.S. will take action against those who oppose the peaceful restoration of democracy in #Venezuela. Now is the time to act in support of the needs of the desperate Venezuelan people. We stand in solidarity with those continuing their struggle for freedom. #EstamosUnidosVEpic.twitter.com/XfLEsyT6Rj — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 24, 2019

До этого советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон пригрозил Венесуэле новыми санкциями, если позиция властей по допуску гуманитарной помощи не изменится.

«У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защищать граждан и впустить гуманитарную помощь или столкнуться с новыми санкциями и ещё большей изоляцией», — сказал Болтон.

Reuters

© Marco Bello

Как напомнила в беседе с RT глава организации The International Action Center Сара Флаундерс, ситуация в Венесуэле никак не связана с оказанием гуманитарной помощи.

«Ни одна война с участием США не велась с гуманитарными целями. Уже сейчас можно точно сказать, что их действия вызовут в Латинской Америке настоящую бурю. Разрушение венесуэльской экономики — это преступление, на которое идут сейчас США. И именно оппозиция провоцирует кризис на границе, требуя допустить в страну грузовики с гуманитарной помощью. Это богатейшие люди Венесуэлы, которые при желании могли бы обеспечить необходимым и других своих соотечественников. Вместо этого они хотят под совершенно надуманным предлогом избавиться от избранного правительства», — заключила эксперт.