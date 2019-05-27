«Отчаянная ситуация»: почему ополченцы оставили Славянск

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и бывший командующий армией республики Игорь Стрелков в интервью Youtube-каналу «ГлавТема Народ» рассказал, что летом 2014 года войска ДНР были вынуждены оставить осажденные Славянск и Краматорск из-за острой нехватки боеприпасов и техники.

«Если бы у меня были те ресурсы, которые появились позже, или хотя бы доступ к этим ресурсам, то и Славянск, и Краматорск не были бы сданы», — сказал он.

По словам Стрелкова, численность войск и техники противника на тот момент в несколько раз превышала то, что было у самопровозглашенной республики.

К концу осады Славянска в июле 2014 года, как он вспоминает, в гарнизоне армии ДНР в городе было до 1,2 тыс. вооруженных бойцов, девять минометов, две боевые машины десанта (БМД), две боевые машины пехоты (БМП), две 120-мм самоходки «Нона», трофейный бронетранспортер и только один полностью исправный танк. При этом украинская армия выставляла на каждый блокпост по три-четыре танка. К тому же, у нее было большое преимущество в артиллерии, до позиций которой не могло достать никакое оружие ополчения, пояснил Стрелков.

«У них было около 70 орудий против наших двух «Нон» и девяти минометов. Можно было бы держаться, но у нас была отчаянная ситуация с боеприпасами. На момент принятия решения о выходе из города у нас на девять минометов было 56 мин», — отметил он. Стрелков также рассказал, что он каждый день лично устанавливал для участвовавших в боях командиров лимиты на расход боеприпасов.

Войскам самопровозглашенных республик не удавалось пополнить боеприпасы за счет трофеев, которые были захвачены в боях, потому что эти орудия большей частью оказывались неисправными, сообщил военный.

«Не срабатывали ни гранаты, которыми мы стреляли из гранатометов, ни противотанковые управляемые ракеты — 28 единиц не сработало за один бой за Николаевку, вообще ни одна не сработала», — сказал Стрелков, посетовав на то, что у его армии «ни в чем у нас не было достатка».

Бывший военнослужащий Игорь Стрелков находится под персональными санкциями Евросоюза и США, а официальный Киев считает его террористом.

Бои за Славянск в Донецкой области начались 12 апреля 2014 года. Это считается первым сражением уже пятилетнего вооруженного конфликта на востоке Украины.

Тогда сторонники федерализации Украины установили контроль над рядом административных зданий в Славянске: горсоветом, райотделом милиции и офисом Службы безопасности. Вскоре мэр города Неля Штепа заявила, что захват этих учреждений осуществило движение «Народное ополчение Донбасса». «Они [ополченцы] сказали, что выступают против той власти, которая есть в Киеве. Сегодня они ведут переговоры с ними», — сказала Штепа.

Регулярной украинской армии и подразделениям различных спецслужб оказывали сопротивление вооруженные люди под командованием Стрелкова и примкнувшие к ним местные активисты.

На фоне этих событий в тот же день и.о. президента Украины Александр Турчинов уволил главу СБУ в Донецкой области Валерия Иванова.

Кроме того, в связи с накалившейся атмосферой в стране в 21.00 (22.00 мск) Турчинов срочно созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. Оно оказалось судьбоносным. 14 апреля, то есть спустя всего два дня после начала выступлений в Славянске, началась так называемая антитеррористическая операция (АТО) в Донбассе. Именно в этот день исполняющий обязанности президента Украины утвердил соответствующее решение СНБО. Это событие и считается точкой отсчета вооруженного конфликта на востоке Украины.

За весь период боевых действий в Славянке украинские силовики четыре раза пытались взять город штурмом. К июлю им удалось полностью окружить его, но войти смогли только после отступления ополченцев 5 июля. Затем ВСУ вернули под контроль Киева близлежащие Краматорск, Артемовск и Дружковку.

Потери украинской стороны, по приблизительным оценкам, составили порядка 30 человек погибшими, потери ополчения — около 45 человек убитыми.

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«Игорь Стрелков принял решение оставить Славянск. Это было реализовано ночью. Потери ополчения минимальны. Организованно и сплоченно силы ополчения вышли в сторону Краматорска, далее передислокация продолжится, очевидно, в Горловку и Донецк», — сообщил на тот момент являвшийся одним из лидеров ДНР Павел Губарев в соцсетях.

Он пояснил, что такие действия позволят выиграть время, пока украинская армия и Нацгвардия «передислоцируют личный состав и расчеты артиллерии». «Это время можно эффективно использовать для завершения процесса объединения сил ополчения, их централизации под единоначальное командование, улучшить качество связи и коммуникации войск, усилить снабжение войск, прежде всего тяжелым оружием (артиллерией и бронетехникой)», — отметил Губарев.