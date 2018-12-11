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Отчаяние из-за выборов: Европейский эксперт объяснил действия Порошенко

11 декабря 2018, 04:09  •  97 • Политика
Решение украинского президента Петра Порошенко не продлевать договор о дружбе с Россией является некоторого рода признаком отчаяния. Такую позицию озвучила бельгийский политолог, эксперт по постсоветскому пространству Льежского университета Нина Башкатова. Порошенко во что бы то ни стало надо обеспечить свою победу на предстоящих украинских президентских выборах, считает она. Ради этого он продолжает всеми силами эскалировать российско-украинские отношения.
По мнению аналитика, этот факт сейчас прекрасно осознают в Европе. Там уже начали сравнивать Порошенко с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
Тем не менее конфликт с Россией, отмечает Башкатова, остается для Порошенко "легкой темой", по которой он все еще может "достичь консенсуса с Западом". "Даже при том, что Запад смущают некоторые его решения, он закрывает на это глаза, поскольку поддерживает его длительное время. Угроза Украине со стороны России стала для Запада своего рода политической мантрой..." - пояснила эксперт.
В любом случае, европейские политики не могут просто взять и перестать поддерживать Порошенко. В каком-то смысле они даже обязаны это делать. Сейчас Европа связана с Украиной слишком большим количеством обязательств.
"Проблема европейцев в том, что они настолько обязались поддерживать Украину в ее противостоянии России, что теперь им не хватает политических инструментов и средств оказания давления (на Порошенко - ред.)", - резюмировала аналитик.
Свою позицию Нина Башкатова озвучила в беседе с корреспондентом РИА Новости.

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