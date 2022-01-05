«Отбывать в самых суровых условиях»: Володин выступил за принятие закона о пожизненном заключении для педофилов

Депутаты Госдумы сделают всё, чтобы законопроект о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, подчеркнув, что максимально жёсткие меры против лиц, имеющих судимость за насилие над детьми, поддерживает общество. Такое заявление Володин сделал в связи с убийством пятилетней девочки в Костроме. Ранее в СК сообщили о задержании двоих подозреваемых.

Депутаты Госдумы сделают всё для того, чтобы законопроект о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Такое заявление Володин сделал в связи с убийством пятилетней девочки в Костроме. Спикер Госдумы напомнил, что один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом.

Депутат подчеркнул, что максимально жёсткие меры против лиц, имеющих судимость за насилие над детьми, «поддерживает общество».

«Но многие убеждены, что и этого недостаточно.

Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершённых злодеяниях, жалеть об этом», — высказался Володин.

Данный вопрос необходимо проработать совместно со ФСИН, добавил он.

Напомним, 21 декабря Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы за повторное сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних.

В Госдуме напомнили, что в настоящее время максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае повторного совершения такого преступления и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет.

Законопроектом предлагается распространить пожизненное лишение свободы на аналогичные повторные преступления и в отношении всех несовершеннолетних (до 18 лет).

«Кроме того, законопроектом предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления», — пояснили в нижней палате.

«Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье. Надеемся, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред», — отмечал тогда Вячеслав Володин.

Как заявляла в декабре уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова, за последние восемь лет количество преступлений сексуального характера в отношении детей и подростков в России выросло на 79%.

Также в конце декабря депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать при МВД электронную базу лиц, осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В частности, Милонов напомнил о случаях, когда «педофилы, состоящие на учёте в органах внутренних дел, даже имеющие судимости, устраиваются на работу, связанную со взаимодействием с детьми».

«Очевидно, что такое «трудоустройство» всегда заканчивается трагедией. Лишь по факту трагедии мы вновь и вновь начинаем задаваться вопросом, как отъявленному педофилу удалось совершить гнусное преступление под носом у правоохранителей, педагогов и родителей», — отметил парламентарий.

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в беседе с RT поддержала инициативу.

По её словам, электронная база — это минимальная мера, а в отношении лиц, осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, стоит установить пожизненный контроль.

Вице-спикер Госдумы России Анна Кузнецова, в свою очередь, заявила о необходимости введения пожизненного надзора за педофилами.

«Надо ввести пожизненный административный надзор, организовать наблюдение (браслеты, позволяющие отслеживать приближение, например, к детским садам и школам), исключить возможность условно-досрочного освобождения, штрафов, доступа к интернету», — цитирует Кузнецову РИА Новости.

Задержанные по подозрению в убийстве девочки в Костроме

Трагедия в Костроме

Ранее правоохранители задержали двоих подозреваемых в убийстве пятилетней девочки, пропавшей 4 января.

Как сообщили в Следственном комитете, во вторник девочка вышла на улицу Северной Правды на прогулку, откуда её забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении.

В поисках девочки участвовали следователи, полицейские и добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Через некоторое время тело ребёнка было обнаружено в комнате одного из городских общежитий.

Ведомство возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

В МВД уточнили, что подозреваемые были задержаны в двух кварталах от общежития.

«В течение нескольких часов оперативники установили личности и задержали обоих подозреваемых», — рассказали в ведомстве.

По данным СК, задержанные признались в убийстве ребёнка.

Одному из задержанных 24 года, он ранее условно осуждён за кражу и находится на испытательном сроке.

Второй — 45-летний мужчина, который в 2017 году был судим за половое сношение с лицом, не достигшим несовершеннолетнего возраста, а также незаконное распространение порнографических материалов. В марте 2021 года он освободился из мест лишения свободы.

По решению суда в его отношении был установлен административный надзор. Как сообщает МВД, к нему регулярно заходили участковый и сотрудники угрозыска. В сентябре его привлекли к административной ответственности за нарушение запрета на выезд из города.

Директор культурного центра «Россия» Наталья Кацунова рассказала RT, что её сотрудница — хорошая мать и ответственный работник. Помимо Вероники, у неё есть старший восьмилетний сын. Сейчас сотрудники ДКЦ собирают средства для матери погибшей девочки.

«Сейчас мы ждём выдачи тела ребёнка. Пока что идёт экспертиза. Она ещё не закончилась, тело даже завтра ещё не дадут, скорее всего. Уже ритуальное агентство готово. То есть работает… Я пока не знаю, требуется ли другая помощь семье. Мы просто собираем деньги. Понятно, что маме сейчас вообще не до этого всего. Мы просто собираем, и она позже распределит сама», — рассказала Кацунова.