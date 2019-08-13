Отбросит ли Brexit Ольстер на 50 лет назад?

Автор:

Латышев Сергей

Ровно полвека назад начался унесший жизни свыше 3,5 тысячи человек конфликт в Северной Ирландии между нацеленными на воссоединение острова католиками-«республиканцами» и «лоялистами»-протестантами, настаивавшими на сохранении Ольстера в составе Британии, которых поддерживала посланная Лондоном армия.

Формальным окончанием конфликта считается 10 апреля 1998 года, когда было подписано компромиссное Белфастское соглашение, удовлетворившее в целом обе стороны. 23 мая оно было одобрено на референдуме большинством жителей региона, после чего террористы угомонились, хотя породившие их активность проблемы не были решены полностью.

Отмечание 50-летнего юбилея начала «Смуты» имеет, однако, вовсе не академический характер. Поскольку планы выхода Британии из Евросоюза, которые намерено реализовать любой ценой нынешнее правительство в Лондоне, бередят старые, не вполне зарубцевавшиеся раны, угрожая отбросить Ольстер на полвека назад.

Как это было

События, получившие название «The Troubles» («Смута»), начались 12 августа 1969 года в городе Дерри (официальное название - Лондондерри). Там стартовали охватившие затем весь Ольстер, включая его столицу Белфаст, столкновения «республиканцев» с «лоялистами» и полицией, к которой вскоре присоединилась «задержавшаяся» на острове на 38 лет британская армия. Как и террористические группировки с обеих сторон, прежде всего, различные разновидности Ирландской республиканской армии (ИРА).

С 1969-го по 2007 год погибли 3524 человека, включая 1857 гражданских лиц, более 47 тысяч получили ранения.

В 70–80-е годы ХХ века в Ольстере шла настоящая война. Фото: www.globallookpress.com

Пули и взрывы бомб не щадили никого – ни солдат, ни полицейских, ни мирных жителей, ни террористов. В Ольстере процветали пытки, функционировали концлагеря, вызывавшие ужас в Европе. Этот этнополитический по своей природе конфликт распространился и на английскую территорию. Даунинг-стрит, 10 ирландские «республиканцы» обстреляли из миномёта. У здания парламента в Лондоне осуществили взрыв. От их рук погиб не имевший никакого отношения к ирландским делам прославленный британский военачальник и адмирал лорд Луис Маунтбеттен – последний вице-король Индии, дядя герцога Эдинбургского Филиппа.

С 1980-го по 1991 год, например, ИРА совершила 120 терактов на территории Британии и ещё 53 – в других странах мира. В противовес воинственным ирландским националистам-католикам протестанты – потомки английских и шотландских переселенцев – создали свою собственную террористическую структуру: «Ассоциацию обороны Ольстера».

Кто следил за политическими событиями в 70–80-е годы прошлого века, хорошо помнит, что кровавые новости из Северной Ирландии поступали ежедневно и часто доминировали на новостных полосах газет и на телевидении – и в Британии, и в СССР. Рассказы очевидцев о том, что там творилось, шокировали.

Было и прошло?

Какое всё это имеет отношение к дню сегодняшнему? Самое прямое. Потому что североирландский конфликт, как подчеркивает Русская служба Би-би-си, «по-прежнему остаётся неразрешённым», и в Ольстере «в настоящее время продолжают существовать протестантские и католические милитаризированные организации, в том числе большинство течений ИРА». Стены городов и районов, в которых живут обе общины, до сих пор исписаны лозунгами, напоминающими о тех временах. В результате «теперь все на острове Ирландия опасаются», что из-за Brexit «мирный процесс будет сорван и в Северной Ирландии снова будут грохотать выстрелы и взрывы», ведь разрыв Лондона с Брюсселем может сорвать выполнение Белфастского соглашения. Именно такая постановка вопроса, признает Би-би-си, «стала общим местом» в политических дискуссиях в Британии и Ирландии.

Конечно, добавим от себя, есть во всём этом элемент запугивания сторонников Brexit. Но опасения такого рода всё равно обоснованы.

Причём не имеет даже большого значения, будет Brexit «мягким» или «жёстким». Дело в том, что Белфастское соглашение исходило из того, что между Британией и Ирландией не будет границы, а граждане обеих стран будут чувствовать себя на другой стороне как дома, пользуясь практически равными правами с местным населением.

Убитого ирландскими террористами лорда Луиса Маунтбеттена хоронила вся Англия как последнего из великих. Фото: www.globallookpress.com

На Зелёном острове такая ситуация, как видим, создалась раньше, чем в ЕС, но теперь в случае Brexit она изменится – с появлением на внутренней ирландской границе таможенных постов и очередей из автомобилей. Утрата иллюзии ирландского единства особенно больно ударит по чувствам и гордости «республиканцев». Поскольку за прошедшие десятилетия Ирландская республика стала более богатой и процветающей страной, чем Ольстер и Британия в целом, хотя в прошлом сильно отличалась от них своей бедностью.

Кто станет «горючим материалом»?

В Дублине, Белфасте и Лондоне в связи с этим высказываются опасения, что любые попытки воссоздать границу между двумя частями Ирландии приведут к тому, что против этого взбунтуются местные жители.

«Для националистически настроенной молодёжи, в особенности для маргинализированных молодых людей, более восприимчивых к пропаганде насилия, которую ведут диссидентские группы республиканцев, включая «Новую ИРА», разрушение границы тут же после её создания может стать абсолютным смыслом существования», – цитирует Би-би-си доклад, подготовленный ирландским сенатором Марком Дэли и экспертами ЮНЕСКО Пэтом Доланом и Марком Бреннаном.

По их мнению, которое разделяют и североирландские социологи, и жители приграничных районов, сторонники единой Ирландии сочтут таможенные пункты на границе символом разделённости острова и своей «законной» мишенью:

При нападении на такой пункт могут быть столкновения. Случайные жертвы. Близкие захотят отомстить. И пошло-поехало снова, как полвека назад...

«Горючим материалом» окажется именно молодёжь, которая родилась после «Смуты» и не помнит – в отличие от старших поколений – её ужасов.

Что грядёт?

На первый взгляд кажется, что это обстоятельство сужает потенциал возможных протестов и опровергает алармистские прогнозы, поскольку молодёжь составляет меньшинство населения. Но это не так. И 30, и 40, и 50 лет назад в конфликте тоже участвовало меньшинство населения, но ему вполне удалось испортить надолго жизнь большинству.

Недавняя смерть в Дерри журналистки Лиры Макки, случайно застреленной метившим в полицейских боевиком-«республиканцем», является напоминанием о том, что всё возможно. Уже есть данные о том, что в «Новую ИРА», которую власти Британии и США считают террористической организацией, из-за угрозы Brexit влились несколько десятков новых членов.

Смерть журналистки Лиры Макки: в Ольстере снова стреляют и убивают людей. Лира Макки. Скриншот www.youtube.com

Серьёзным поводом к террору с обеих сторон может стать референдум об объединении Ирландии, о необходимости проведения которого уже говорят противники «жёсткого» Brexit. За такой референдум выступает ирландская националистическая партия «Шинн Фейн», которая действует по обе стороны границы. Её программной целью является объединение Ирландии.

Военизированные группировки протестантов наряду с экономически и социально маргинализированной молодёжью этой общины также выступят против. Таким образом, конфликт обеспечен.

Лондон и Дублин в настоящий момент по своим соображениям не хотят проведения такого референдума. Но это не значит, что власти обеих стран не изменят своей позиции в будущем.

Тем более что почвы для недовольства и дестабилизации ситуации хватает и без того. Негативно повлиять в этом плане на ситуацию в Ирландии могут и события в Шотландии, которая на референдуме 2016 года об отношениях с ЕС также проголосовала против разрыва с Брюсселем. Если шотландцы реализуют свои угрозы в случае Brexit выйти из состава Соединённого Королевства, то немедленно забурлит и Ирландия.

Серьёзный экономический и соответственно социальный ущерб от Brexit в краткосрочной и среднесрочной перспективах, который затронет практически всех, также подольет масла в огонь.

Вновь «запалить» Ольстер в таких условиях будет, увы, совсем нетрудно, что придаёт особую мрачность отмечаемому сегодня юбилею. Скорее всего, прежнего размаха противостояния всё же не будет, но в том, что ситуация резко осложнится и возможны различные сюрпризы, сомневаться тоже не приходится.