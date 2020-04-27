«Отбрить» террористов: как работает американская «ракета-лезвие» • 36 • Аналитика

Разрезной макет ракеты Hellfire (фото из Википедии)





С некоторых пор в информационном пространстве стали появляться сообщения, весьма напоминающие пересказ сюжета фантастического боевика. Чего-нибудь вроде «Людей Х» с их популярным героем Росомахой, немилосердно кромсающим врагов бритвенной остроты клинками. Именно о подобного рода повреждениях, которые были нанесены ликвидированным террористам вместо традиционных пулевых или осколочных ранений, и пишут СМИ. Выдумки? Ничего подобного: это применение американской ракеты AGM-114R9X Hellfire.



Сама по себе Hellfire является одним из самых распространенных и испытанных в деле боеприпасов класса «воздух-поверхность», применяемых ВВС США. Разработанная изначально в качестве противотанкового оружия, эта ракета со временем обзавелась самым широким спектром боевых частей – от кумулятивного и фугасного до термобарического, инертного и тандемного, объединяющего в себе возможности двух самых первых вариантов. Теперь вот – смертоносные лезвия. Зачем это вообще понадобилось?



По информации, доступной в открытых источниках США, вопрос о разработке высокоточного боеприпаса, с помощью которого возможно было бы осуществлять «точечные» ликвидации целей (в первую очередь – особо насоливших американцам персонажей вроде руководителей и «видных деятелей» тех или иных террористических группировок), был поставлен Бараком Обамой. Этому президенту всерьез надоели сыплющиеся на Пентагон и ЦРУ вполне заслуженные обвинения в том, что в ходе собственных боевых операций, проводимых зачастую в населенных пунктах, они нередко уничтожают, что называется, и правых, и виноватых.



Какой бы высокоточной ни была ракета или бомба, но отклонение ее от цели на какой-то метр-другой (особенно в условиях городской застройки) является делом вполне реальным. Небольшой сбой – и на воздух взлетел уже жилой дом, а не припаркованный рядом с ним джип с боевиками. Да и такие вещи, как взрывная волна и осколочное поражение, тоже никто не отменял. Глубоко сомнительно, чтобы Белый дом так уж волновали жертвы среди мирного населения (такой вывод напрашивается исходя из всего комплекса действий армии США по «установлению демократии» во многих странах мира), но собственную заботу о сокращении их количества там решили продемонстрировать и отдали соответствующие распоряжения.



По некоторым данным, разработка нового боеприпаса велась с 2011 года, однако никаких подтверждений этому нет. Вообще говоря, вокруг «ракеты-лезвия» наворочено очень уж много слухов, домыслов и легенд. Впервые упоминание о ней «всплыло» в публикации американского издания The Wall Street Journal, которое, в свою очередь, ссылалось на книгу «Финал. Убийство Усамы бен Ладена», принадлежавшую перу Марка Боудена. В ней журналист брался утверждать, что именно с помощью такой ракеты изначально и планировали устранить «террориста №1». Однако приводимые при этом тактико-технические характеристики позволяют догадаться, что речь идет о совершенно другом боеприпасе – сверхмалой управляемой бомбе, предназначенной для запуска с БПЛА. Впрочем, бен Ладена все равно в конечном итоге застрелили…



О реальных применениях AGM-114R9X может идти речь в нескольких достаточно хорошо подтвержденных случаях. Например, в Сирии, в городе Атме (провинция Идлиб), где были убиты несколько террористов, находившиеся в минивэне. Судя по появившимся в Интернете фотографиям, кабина автомобиля действительно скорее изрезана, чем взорвана, нет воронки и следов горения, да и на снимке неких обломков, которые вполне могут быть остатками поразившей цель ракеты, просматривается нечто, очень похожее на искореженные о металл лезвия.



Также «меченосному» Hellfire приписывается смерть в районе афганского населенного пункта Имам-Сахиб (провинция Кундуз) некоего Мохабуллы, выполнявшего в «Талибане» (запрещен в РФ) роль специалиста по финансовым операциям и убийство одного из-лидеров «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) Абу Хайра Аль-Масри. Также, если верить американским СМИ, ракета применялась во время тайных операций на территориях Ирака, Сомали, Ливии и Йемена.



Позволю себе повториться – на сегодня никаких официально подтвержденных данных о ТТХ AGM-114R9X Hellfire или ее снимков в природе не существует. Тем не менее, в соответствии с имеющей информацией, этот боеприпас представляет из себя вполне стандартную ракету, боевая часть которой вместо взрывчатого вещества содержит в качестве поражающего элемента шесть лезвий, а также «утяжеляющий» элемент весом в 45 килограммов. В противном случае слишком легкий снаряд просто никуда не попадет. При подлете к цели двигатель ракеты заглушается и на точку нанесения удара она выходит, ведомая по баллистической траектории аэродинамическими рулями – неслышная и неуловимая, как сама смерть. Лезвия раскрываются буквально в последнюю секунду, буквально кроша в капусту ничего не подозревающую до этого момента жертву…



В заключение стоит отметить, что при всем своем «гуманизме» и изяществе идеи на «супероружие» даже в области контртеррористических операций AGM-114R9X Hellfire никак не тянет. Уж больно специфична сфера ее применения, исходя из заявляемых характеристик. Поразить она может лишь человека на открытой местности либо в самом обычном автомобиле. Уже легкобронированная техника будет ракете не по зубам. То есть не по клинкам. Абсолютной защитой от нее можно считать любое здание – хоть кирпичное, хоть бетонное, кроме разве что шалаша. Главное – в окно не высовываться. Впрочем, идея сама по себе интересна и говорит о способности американских оружейников проявлять нетривиальный подход в решении поставленных перед ними задач. С некоторых пор в информационном пространстве стали появляться сообщения, весьма напоминающие пересказ сюжета фантастического боевика. Чего-нибудь вроде «Людей Х» с их популярным героем Росомахой, немилосердно кромсающим врагов бритвенной остроты клинками. Именно о подобного рода повреждениях, которые были нанесены ликвидированным террористам вместо традиционных пулевых или осколочных ранений, и пишут СМИ. Выдумки? Ничего подобного: это применение американской ракеты AGM-114R9X Hellfire.Сама по себе Hellfire является одним из самых распространенных и испытанных в деле боеприпасов класса «воздух-поверхность», применяемых ВВС США. Разработанная изначально в качестве противотанкового оружия, эта ракета со временем обзавелась самым широким спектром боевых частей – от кумулятивного и фугасного до термобарического, инертного и тандемного, объединяющего в себе возможности двух самых первых вариантов. Теперь вот – смертоносные лезвия. Зачем это вообще понадобилось?По информации, доступной в открытых источниках США, вопрос о разработке высокоточного боеприпаса, с помощью которого возможно было бы осуществлять «точечные» ликвидации целей (в первую очередь – особо насоливших американцам персонажей вроде руководителей и «видных деятелей» тех или иных террористических группировок), был поставлен Бараком Обамой. Этому президенту всерьез надоели сыплющиеся на Пентагон и ЦРУ вполне заслуженные обвинения в том, что в ходе собственных боевых операций, проводимых зачастую в населенных пунктах, они нередко уничтожают, что называется, и правых, и виноватых.Какой бы высокоточной ни была ракета или бомба, но отклонение ее от цели на какой-то метр-другой (особенно в условиях городской застройки) является делом вполне реальным. Небольшой сбой – и на воздух взлетел уже жилой дом, а не припаркованный рядом с ним джип с боевиками. Да и такие вещи, как взрывная волна и осколочное поражение, тоже никто не отменял. Глубоко сомнительно, чтобы Белый дом так уж волновали жертвы среди мирного населения (такой вывод напрашивается исходя из всего комплекса действий армии США по «установлению демократии» во многих странах мира), но собственную заботу о сокращении их количества там решили продемонстрировать и отдали соответствующие распоряжения.По некоторым данным, разработка нового боеприпаса велась с 2011 года, однако никаких подтверждений этому нет. Вообще говоря, вокруг «ракеты-лезвия» наворочено очень уж много слухов, домыслов и легенд. Впервые упоминание о ней «всплыло» в публикации американского издания The Wall Street Journal, которое, в свою очередь, ссылалось на книгу «Финал. Убийство Усамы бен Ладена», принадлежавшую перу Марка Боудена. В ней журналист брался утверждать, что именно с помощью такой ракеты изначально и планировали устранить «террориста №1». Однако приводимые при этом тактико-технические характеристики позволяют догадаться, что речь идет о совершенно другом боеприпасе – сверхмалой управляемой бомбе, предназначенной для запуска с БПЛА. Впрочем, бен Ладена все равно в конечном итоге застрелили…О реальных применениях AGM-114R9X может идти речь в нескольких достаточно хорошо подтвержденных случаях. Например, в Сирии, в городе Атме (провинция Идлиб), где были убиты несколько террористов, находившиеся в минивэне. Судя по появившимся в Интернете фотографиям, кабина автомобиля действительно скорее изрезана, чем взорвана, нет воронки и следов горения, да и на снимке неких обломков, которые вполне могут быть остатками поразившей цель ракеты, просматривается нечто, очень похожее на искореженные о металл лезвия.Также «меченосному» Hellfire приписывается смерть в районе афганского населенного пункта Имам-Сахиб (провинция Кундуз) некоего Мохабуллы, выполнявшего в «Талибане» (запрещен в РФ) роль специалиста по финансовым операциям и убийство одного из-лидеров «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) Абу Хайра Аль-Масри. Также, если верить американским СМИ, ракета применялась во время тайных операций на территориях Ирака, Сомали, Ливии и Йемена.Позволю себе повториться – на сегодня никаких официально подтвержденных данных о ТТХ AGM-114R9X Hellfire или ее снимков в природе не существует. Тем не менее, в соответствии с имеющей информацией, этот боеприпас представляет из себя вполне стандартную ракету, боевая часть которой вместо взрывчатого вещества содержит в качестве поражающего элемента шесть лезвий, а также «утяжеляющий» элемент весом в 45 килограммов. В противном случае слишком легкий снаряд просто никуда не попадет. При подлете к цели двигатель ракеты заглушается и на точку нанесения удара она выходит, ведомая по баллистической траектории аэродинамическими рулями – неслышная и неуловимая, как сама смерть. Лезвия раскрываются буквально в последнюю секунду, буквально кроша в капусту ничего не подозревающую до этого момента жертву…В заключение стоит отметить, что при всем своем «гуманизме» и изяществе идеи на «супероружие» даже в области контртеррористических операций AGM-114R9X Hellfire никак не тянет. Уж больно специфична сфера ее применения, исходя из заявляемых характеристик. Поразить она может лишь человека на открытой местности либо в самом обычном автомобиле. Уже легкобронированная техника будет ракете не по зубам. То есть не по клинкам. Абсолютной защитой от нее можно считать любое здание – хоть кирпичное, хоть бетонное, кроме разве что шалаша. Главное – в окно не высовываться. Впрочем, идея сама по себе интересна и говорит о способности американских оружейников проявлять нетривиальный подход в решении поставленных перед ними задач. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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