Отборный кандидат: новые партии метят в Думу через заксобрания

Образованные недавно малые партии собираются привлечь в свои ряды известных людей, чтобы повысить рейтинг в преддверии региональных выборов, а также думской кампании 2021-го. Если новым политическим силам удастся заполучить хотя бы один мандат в любом заксобрании страны, это позволит им избежать сбора подписей перед выборами в Госдуму. Об этом «Известиям» рассказали в самих партиях, подчеркнув, что работа по отбору кандидатов уже началась. При этом лишь две из шести новых партий примут участие во всех предстоящих избирательных кампаниях в парламенты субъектов. Между тем опрошенные «Известиями» политологи скептически относятся к перспективам таких объединений.

Есть такие партии

Процесс создания новых партий в России активизировался в прошлом году. Первым в октябре 2019-го стало общественное движение «За правду» писателя Захара Прилепина. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минюста России, сведения об этой структуре, о партиях «Новые Люди» владельца компании Faberlic Алексея Нечаева, «Зеленая альтернатива» бывшего активиста молодежного движения «Местные» Руслана Хвостова, а также о Партии прямой демократии сооснователя онлайн-игры World of Tanks Вячеслава Макарова были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц в I квартале 2020 года.

Кроме того, ведомство получило документы для регистрации проекта «Достойная жизнь» экс-депутата Госдумы от ЛДПР Романа Худякова и заявление о создании Федеративной партии активиста «Открытой России» депутата Липецкого областного совета Олега Хомутинникова. Сейчас Минюст проводит правовую экспертизу представленных документов.

Учредительный съезд политической партии «За правду», 01 февраля 2020 года Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Большинство новых партий уже приступили к отбору кандидатов, чтобы выдвинуть их на выборы регионального и федерального уровней. Так, 27 апреля, в день российского парламентаризма, Захар Прилепин заявил о старте кадрового проекта «ПРО100 ЗА ПРАВДУ». По словам секретаря ЦК партии Николая Новичкова, желающим баллотироваться в Госдуму в 2021 году необходимо зарегистрироваться на специальном сайте и представить руководству партии социально значимый проект. Таким образом, организаторы планируют отобрать сотню потенциальных кандидатов в ГД.

— У нас большой медийный пул. Будем предлагать всем, чтобы они принимали участие в выборах в Госдуму и своей известностью работали на нашу партию. Каждый из них будет принимать решение индивидуально, но мы рассчитываем на их помощь, — добавил Николай Новичков.

Создание партии Захара Прилепина ранее поддержали в том числе актер Иван Охлобыстин и его американский коллега с российским паспортом Стивен Сигал, который вошел в состав политсовета новой структуры. Ранее Захар Прилепин заявлял о желании Стивена Сигала представлять «За правду» на выборах в Госдуму. «Известия» выяснили, что партия также планирует предложить избраться в нижнюю палату рок-певице Юлии Чичериной, театральному режиссеру Эдуарду Боякову, актеру Владимиру Меньшову, политику Наталии Нарочницкой и музыканту Вадиму Самойлову.

В этом году на выборы в региональные парламенты партия выдвинет активистов, которые участвовали в процессе создания отделений в субъектах, помогали развивать движение, сообщил «Известиям» Николай Новичков.

Художник Вася Ложкин во время съезда экологической партии «Зеленая альтернатива», 10 марта 2020 года Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

В «Зеленой альтернативе» рассматривают возможность выдвижения и в региональные заксобрания известных широкой общественности деятелей. Кроме того, уже в этом году в Госдуме может появиться их представитель. На довыборах в ГД в Ярославле партия выдвинет в качестве кандидата известного художника Алексея Куделина, работающего под псевдонимом Вася Ложкин.

При этом для отбора в региональные парламенты в «Зеленой альтернативе» решили использовать традиционные методы, то есть праймериз. Однако из-за небольшого количества членов партии во внутрипартийном голосовании может принять участие любой желающий.

— Нужно подать заявку (для участия в праймериз. — «Известия»). Мы ее рассмотрим. К заявке надо приложить свою биографию. Все достаточно просто, — объяснил «Известиям» Руслан Хвостов.

В региональных отделениях Партии прямой демократии также занялись отбором кандидатов в региональные заксобрания.

— Кандидатами могут стать действующие члены региональных отделений партии при условии их готовности участвовать в выборах, — заявил «Известиям» пресс-секретарь партии Тимофей Шевяков. — Есть и второй вариант — кандидатом может стать человек, который не состоит в партии, но разделяет ее интересы и программу. Его кандидатуру должны поддержать представители регионального отделения. Пока рано говорить о выборах в Государственную думу — хотя, конечно, кандидатуры есть.

В партии «Достойная жизнь» сообщили, что кандидатами могут стать лишь действующие партийные активисты. Впрочем, председатель Роман Худяков не исключает появления медийных кандидатов.

Председатель партии «Достойная жизнь» Роман Худяков Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— Если они будут готовы к плодотворной работе, то, конечно, будем выдвигать, — сказал «Известиям» Роман Худяков.

В свою очередь, в партии «Новые люди» активисты проходят обучение по отбору кандидатов в депутаты.

— Мы проводим тренинги, прежде всего с нашим активом в региональных отделениях. Наши люди в субъектах — это первый и главный фильтр по отбору. Именно они будут предлагать большую часть кандидатов для участия в выборах, — заявили «Известиям» в пресс-службе партии.

В Федеративной партии пока озадачены другой проблемой: из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции учредительный съезд пришлось перенести на неопределенный срок, сказал «Известиям» Олег Хомутинников.

Первым делом — регионы

Чтобы получить право участвовать в выборах, новым партиям необходимо открыть минимум 43 региональных отделения. «Известия» выяснили, что пока ни одна из новых структур не справилась с этой задачей. Кроме того, чтобы не собирать подписи избирателей для участия в думской кампании, партии намерены получить хотя бы один депутатский мандат в любом заксобрании страны.

Ведь политические партии, набравшие более 3% голосов по итогам прошлой думской кампании или имеющие минимум одного парламентария, избранного по списку в законодательном собрании, освобождаются от сбора подписей избирателей , необходимых для выдвижения в нижнюю палату. В противном случае, согласно закону «О выборах депутатов Государственной Думы...», для регистрации партийного списка кандидатов необходимо собрать 200 тыс. подписей избирателей в свою поддержку. При этом на один субъект должно приходиться не более 7 тыс. подписей. Для выдвижения кандидатов-одномандатников нужно заручиться поддержкой в виде подписей 3% от общего числа избирателей в округе.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«Известия» выяснили, что «За правду» Захара Прилепина и «Достойная жизнь» Романа Худякова примут участие во всех предстоящих кампаниях в региональные парламенты. Партия прямой демократии поборется за места в Новосибирском Заксобрании и Воронежской облдуме. Представители экологического проекта «Зеленая альтернатива» проверят свои силы на сентябрьских выборах в республике Коми, а также в Новосибирской и Челябинской областях . Федеративная партия намерена попасть в областную думу Воронежской области. Решение по кампаниям, в которых будут участвовать представители политической структуры «Новые люди», примут на партийном съезде в июне — начале июля.

Впрочем, опрошенные «Известиями» политологи скептически относятся к перспективам новых партий на выборах. Эксперты уверены, что все эти объединения созданы с целью оттянуть протестный электорат у кандидатов парламентской оппозиции.

— Каждая соберет незначительный процент, тем самым, не даст КПРФ и ЛДПР получить случайные голоса. Они привлекают на свою сторону протестных избирателей, которые не разделяют идеологию КПРФ и ЛДПР, но готовы за них проголосовать, как за наиболее оппозиционные партии, имеющие большие шансы пройти в Госдуму, — считает директор по исследованиям Фонда ИСЭПИ Александр Пожалов.