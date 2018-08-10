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Отбивают затраты: как вратари стали главными действующими лицами трансферного окна

10 августа 2018, 01:24  •  49 • Украина
23-летний испанский вратарь Кепа Аррисабалага выкупил свой контракт у «Атлетика» за €80 млн. Эта сумма стала новым трансферным рекордом для голкиперов. Новичок «Челси» повысил планку, установленную Алисоном Бекером, который в июле перебрался из «Ромы» в «Ливерпуль» за €62,5 млн. В свою очередь, «Реал» подписал шестилетний контракт с Тибо Куртуа. RT рассказывает, как нынешнее лето сделало вратарей главными героями трансферного рынка.
 
Кепа Аррисабалага Reuters © Matthew Childs
 

Трансферная лихорадка в футболе достаточно долго не затрагивала вратарей. За представителей других амплуа клубы платили серьёзные деньги, а вот стражи ворот ценились куда меньше.

До недавнего времени самым дорогим вратарём в истории оставался Джанлуиджи Буффон, который перешёл из «Лацио» в «Ювентус» за € 54,2 млн. Это случилось в ещё в 2001-м. В то же трансферное окно итальянский клуб уступил Зинедина Зидана «Реалу» за €75 млн, побив трансферный рекорд, который продержался восемь лет.

Буффон же оставался самым дорогим голкипером вплоть до июля текущего года, когда Алисон Бекер перебрался из «Ромы» в «Ливерпуль» за € 62,5 млн. При этом английский клуб может доплатить за футболиста в виде различных бонусов ещё порядка десяти млн.

Однако бразилец продержался на первом месте своеобразного вратарского рейтинга меньше месяца. В начале августа 23-летний Кепа Аррисабалага выкупил свой контракт у «Атлетика» за € 80 млн., а на следующий день подписал контракт с «Челси» сроком на семь лет.

При этом о молодом голкипере за пределами Испании слышали мало. Долгое время Аррисабалага выступал за фарм-клуб «Атлетика» в низших лигах и лишь в позапрошлом сезоне начал играть в основе баскского коллектива. На счету вратаря 54 матча в составе родной команды в разных турнирах, в которых он пропустил 66 мячей.

Отметился Кепа и в национальной команде. В ноябре прошлого года он дебютировал в составе сборной Испании в товарищеском матче с Коста-Рикой и отыграл «на ноль».

Летом Аррисабалага отправился на чемпионат мира в Россию в качестве третьего вратаря испанцев, но на поле ожидаемо не вышел.

При этом весь предыдущий сезон Кепой активно интересовался «Реал». Не проходило и дня, чтобы местная пресса не сообщала об идущих между молодым вратарём и «королевским клубом» переговорах.

«Ушёл ради детей»

Во многом «Реал» и стал «виновником» очередной трансферной революции. В клубе из Мадрида ещё в прошлом году начали искать замену 31-летнему Кейлору Навасу. В результате в июле за € 8,5 млн. у луганской «Зари» был приобретён талантливый вратарь 1999 года рождения Андрей Лунин. Но было очевидно, что молодой украинец на место в основе испанского топ-клуба в ближайшее время претендовать не сможет, хотя он достойно выглядел в матчах предсезонных турниров.

Тем не менее «Реалу» нужен был топ-голкипер, который способен помочь команде здесь и сейчас, и психологически готов к игре на самом высоком уровне. Выбор пал на стража ворот «Челси» Тибо Куртуа.

Первым его «плюсом» в глазах мадридцев стала относительно низкая трансферная стоимость. Дело в том, что контракт бельгийца с лондонским клубом истекал летом 2019-го, и запросить за своего голкипера большую сумму в «Челси» не могли.

Второй важный момент — семья. Двое детей Куртуа от первого брака проживают именно в Испании, и Тибо всегда отмечал, что страдает от разлуки с ними. 

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«Привет, семья «Челси». Хочется выразить свою сердечную благодарность за эти четыре фантастических года. «Челси» всегда будет в моём сердце... Надеюсь, вы понимаете, что важную роль при принятии этого решения сыграло желание стать ближе к моим детям», — заявил Куртуа в обращении, размещённом в Facebook.

Трансферная стоимость Куртуа составила «всего» €35 млн. Потеряв своего «первого номера», в «Челси» отдали за Аррисабалагу более чем в два раза больше. Причём технически эти деньги «Атлетику» выплатил сам футболист.

А вот бельгийцу перед отъездом из Лондона пришлось, по сведениям британских СМИ, ещё и заплатить бывшему клубу €210 тыс.. Сообщается, что «Челси» оштрафовал голкипера на такую сумму, составляющую двухнедельный заработок Куртуа, за пропуск ряда тренировок. Таким образом Тибо пытался надавить на руководство синих, чтобы его отпустили в Испанию.

При этом в обратном направлении проследовал хорватский полузащитник «Реала» Матео Ковачич, который ближайший сезон проведёт в Англии на правах аренды.

Свою роль в затянувшейся саге об уходе вратаря сыграл и новый главный тренер «Челси» Маурицио Сарри, который до последнего заявлял, что не хочет терять не только Куртуа, но и Виллиана с Эденом Азаром. В итоге удержать Тибо всё же не удалось.

Первый украинец в «Реале» и долгожитель Буффон

Весьма любопытно и то, как бельгийца встретят болельщики «Реала», ведь Куртуа сделал себе имя в стане злейшего соперника «королевского клуба» по мадридскому дерби — «Атлетико».

Впрочем, для начала Тибо необходимо выиграть конкуренцию у Наваса. Контракт Кейлора с клубом действует до 2021 года, и костариканец заявил, что не намерен никуда уходить до его истечения.

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«У меня такое же желание уйти, как и умереть», — приводит слова Наваса Onda Cero.

А вот талантливого украинца Лунина теперь, скорее всего, ждёт аренда. Сражаться за место в составе с куда более опытными Навасом, Куртуа и Кико Касильей 19-летнему вратарю будет практически нереально.

В то же время новый главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги в матчах Международного кубка чемпионов игровое время Андрею предоставлял. Во встрече с «Манчестер Юнайтед» голкипер провёл весь второй тайм, а в игре с «Ювентусом» — 25 минут. В итоге в обоих матчах Лунин оставил свои ворота в неприкосновенности.

«В мире много сильных вратарей, и я у каждого стараюсь что-то почерпнуть, чтобы расти. Навас и Куртуа — превосходные голкиперы, и сейчас мы с Кейлором в одной команде. Это прекрасная возможность учиться у него. Икер Касильяс был одним из тех вратарей, за игрой которых я следил в детстве», — заявил украинец на презентации в «королевском клубе».

Не стоит забывать о неожиданном решении Буффона. В июле у него закончился контракт с «Ювентусом» — клубом, которому вратарь отдал 17 лет карьеры. Казалось, 40-летний голкипер повесит перчатки на гвоздь. Однако Буффон решил продолжить карьеру и подписал контракт с ПСЖ на год с возможностью пролонгации ещё на один сезон.

В составе новой команды Буффон уже успел выиграть Суперкубок Франции.

«Даже в возрасте 40 лет можно радоваться победе в Суперкубке. Еще раз спасибо «Ювентусу», который позволил мне подойти к этому возрасту в оптимальной форме благодаря грамотной работе. Спасибо ПСЖ, который нашёл нужные слова, чтобы подтолкнуть меня к чему-то большему. Спасибо новым товарищам, которые позволили мне выиграть ещё один трофей», — написал футболист в своём Instagram.

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