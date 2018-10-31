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Отбивание денег
31 октября 2018, 15:09 • 81 • Карикатуры
Бежавшие в Лондон российские бизнесмены не понимают, почему в Европе их донимают вопросами о происхождении капиталов. Это наглядно показывает интервью Евгения Чичваркина британским СМИ, в котором журналисты над ним откровенно насмехаются.
© Виталий Подвицкий
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