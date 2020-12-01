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Отбиться от "Циркона" нечем? Пентагон признал бессилие перед "стайной" ракетой
01 декабря 2020, 18:05 • 143 • Политика
Американские специалисты подсчитали, что ответить на один русский "Циркон" смогут десять ракет SM-3 Block II. Однако военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что новое оружие России - это "стайная" ракета, то есть "Цирконов" при запуске будет сразу несколько. Поэтому пока в Пентагоне и Конгрессе США признают бессилие перед русским оружием. Один из американских адмиралов, к примеру, заявил, что будет отбиваться "всем, что есть".
В Пентагоне пока ломают голову над тем, что можно противопоставить русскому "Циркону". В конце ноября в США прошли испытания модифицированных противоракет SM-3 Block II, однако, по подсчётам американских специалистов, на один "Циркон" требуется десять таких зенитных снарядов. Проблема же заключается в том, что "Циркон" летит не один - это "стайная" ракета, так что отразить угрозу американцам фактически нечем.
Профильный комитет американского парламента уже провёл несколько совещаний с адмиралами на тему обороны от новой русской ракеты. Говоря о защите условного авианосца типа "Джеральд Р. Форд" в Баренцевом море, один из адмиралов сообщил конгрессменам, что намерен "отбиваться всем, что есть".
Военный эксперт Алексей Леонков на это заметил, что у американцев-то, в общем, на данный момент ничего и нет. Он напомнил, что возможности "Циркона" и других передовых ракетных систем РФ позволяют снарядам обмениваться информацией и автоматически выбирать наиболее опасные цели.
"Эта ракета не только стайная, но ещё и "умная". Ракеты между собой обмениваются информацией и выбирают самые крупные цели (авианосцы, крейсеры), а потом уже уничтожают всякую мелочь", - цитирует Леонкова "Экономика сегодня".
Россия является единственной в мире страной, успешно испытавшей и принявшей на вооружение гиперзвуковые ракеты. Помимо "Циркона", это "Авангард" (является составляющей межконтинентальной баллистической ракеты) и "Кинжал" (используется Воздушно-космическими силами).
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