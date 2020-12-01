Отбиться от "Циркона" нечем? Пентагон признал бессилие перед "стайной" ракетой

В Пентагоне пока ломают голову над тем, что можно противопоставить русскому "Циркону". В конце ноября в США прошли испытания модифицированных противоракет SM-3 Block II, однако, по подсчётам американских специалистов, на один "Циркон" требуется десять таких зенитных снарядов. Проблема же заключается в том, что "Циркон" летит не один - это "стайная" ракета, так что отразить угрозу американцам фактически нечем.

Профильный комитет американского парламента уже провёл несколько совещаний с адмиралами на тему обороны от новой русской ракеты. Говоря о защите условного авианосца типа "Джеральд Р. Форд" в Баренцевом море, один из адмиралов сообщил конгрессменам, что намерен "отбиваться всем, что есть".

Военный эксперт Алексей Леонков на это заметил, что у американцев-то, в общем, на данный момент ничего и нет. Он напомнил, что возможности "Циркона" и других передовых ракетных систем РФ позволяют снарядам обмениваться информацией и автоматически выбирать наиболее опасные цели.

"Эта ракета не только стайная, но ещё и "умная". Ракеты между собой обмениваются информацией и выбирают самые крупные цели (авианосцы, крейсеры), а потом уже уничтожают всякую мелочь", - цитирует Леонкова "Экономика сегодня".

Россия является единственной в мире страной, успешно испытавшей и принявшей на вооружение гиперзвуковые ракеты. Помимо "Циркона", это "Авангард" (является составляющей межконтинентальной баллистической ракеты) и "Кинжал" (используется Воздушно-космическими силами).