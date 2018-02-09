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Отбирает хлеб у Ахеджаковой: Собчак извинилась за русских в эфире CNN

09 февраля 2018, 14:09  •  209 • Политика
Собчак в эфире CNN извинилась за возможное вмешательство России в выборы президента США.
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак извинилась за "вмешательство России в выборы США" в эфире телеканала CNN. Фактически Собчак специально для американского зрителя признала, что Россия на государственном уровне оказывала влияние на политические процессы в Америке.
По всей видимости, таким образом Ксения Собчак пыталась заработать баллы перед встречей с американскими конгрессменами. Ранее она признала, что такие встречи состоялись, однако рассказывать о предмете беседе побоялась.
Напомним, США используют тему якобы имевшего место вмешательства в выборы президента страны для поддержания темы русофобии. Расследование так называемого вмешательства проводится в течение нескольких месяцев, однако ни одного доказательства представлено не было.
В Москве неоднократно говорили, что Россия не вмешивается в политические процессы других стран. Выборы президента в США - не исключение.
Текст интервью CNN приводит вместе с видеовыжимками из эфира.

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