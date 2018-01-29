Отберёт ли «Альтернатива для Германии» у СДПГ статус народной партии?

Начало

Слабый перевес в СДПГ сторонников участия в правительственной коалиции покрывает перспективу формирования в Германии правительства «большой коалиции» пеленой густого тумана. Социал-демократическое руководство после каждой стадии переговоров с партнёрами из ХДС и ХСС перекладывало ответственность за принятие окончательного решения на съезды и даже на общее голосование членов партии – его планируют провести по завершении коалиционных переговоров (по данным на 31 декабря 2017 г., в партии состоят 443 152 человека). Что это? «Звёздный час демократии» или неспособность социал-демократических политиков верхнего эшелона к принятию политических решений?

А самое большое недоумение вызывает игра с демократией, затеянная главными противниками «большой коалиции» в рядах СДПГ – молодёжным крылом партии (Jusos). Возглавляющий молодых социалистов Кевин Кюнерт после съезда обратился ко всем противникам «большой коалиции»: «Сегодня и сейчас наступил решающий момент для всех тех, кто решится вступить в СДПГ и помочь нам выдержать это противостояние». Лидеру Jusos в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия Фредерику Кордесу приписывают лозунг «Отдай десятку против большой коалиции» (Einen Zehntel gegen die GroKo). Это приглашение вступить в СДПГ любому противнику «большой коалиции», заплатив членский взнос по 5 евро за 2 месяца, чтобы принять участие в итоговом общем голосовании и добиться провала коалиционных переговоров. У «антипризыва» в партию уже нашлись сторонники. Только за два дня 22 и 23 января в СДПГ вступили полторы тысячи человек. Сделать это очень просто – достаточно выбрать на сайте партии нужную опцию. Какая доля из вступивших идёт по антипризыву, неизвестно. Руководство СДПГ уже осудило эту затею, а чтобы охладить пыл молодёжи, было объявлено, что партийные новички не примут участия в голосовании.

Со стороны бодрые отчёты партийных боссов о жарких предсъездовских дискуссиях очень похожи на попытку убедить окружающих, а заодно и себя в том, что пациент (СДПГ) скорее жив, чем мёртв. Мол, не только собирается «против моря невзгод вооружиться, в бой вступить», но уже вступил в бой, отстоял социал-демократические принципы на предварительных консультациях с христианскими демократами. По словам Мартина Шульца, делегация СДПГ добилась тогда «выдающихся результатов». Однако многие в партии эту оценку не разделяют – ведь проекты, которые продвигалась во время избирательной кампании, отстоять не удалось. Речь идет о медицинском обслуживании (социал-демократы выступили за ликвидацию двухуровневого медобслуживания для частного и обязательного страхования) и о сокращении практики временных трудовых договоров (в настоящее время по таким договорам работают почти 3 млн человек). Кроме того, социал-демократы считают, что нужно разрешить воссоединение семей мигрантов, не имеющих статус беженца. На это последнее требование христианские демократы едва ли согласятся даже не по убеждениям, а из-за предстоящих осенью земельных выборов в Баварии. Ведь такая уступка угрожает ускорить уже идущий переход части избирателей от ХСС к «Альтернативе для Германии». Впрочем, руководство христианских демократов в принципе не склонно пересматривать итоги предварительных консультаций с СДПГ. И в этом есть логика: ещё не успели просохнуть чернила на декларации, как социал-демократы завели разговор о её доработке. Зачем тогда было подписывать?

Судя по тому, как делегаты съезда СДПГ принимали ораторов, в критический момент положение руководства своим выступлением спасла лидер фракции социал-демократов в бундестаге Андреа Налес. По обыкновению напыщенная речь Мартина Шульца сопровождалась дежурными аплодисментами (даже замерили их продолжительность – 65 секунд), а его сообщение о состоявшемся телефонном разговоре с Эмманюэлем Макроном вызвало в зале двусмысленные смешки. Ещё бы: ведь Макрон не только затмил французскую Социалистическую партию, но и вводит во Франции антисоциальные меры. Его поддержка Мартину Шульцу, скорее всего, продиктована стремлением продвинуть при поддержке нового немецкого правительства собственные идеи по реформированию Евросоюза.

Швейцарская Neue Züricher Zeitung считает, что главная проблема немецких социал-демократов – в персоне Шульца. Его заявления слишком ненадёжны, такому политику нельзя доверять. Бывший председатель СДПГ в Тюрингии Вольфганг Тифензее на днях сделал попытку поймать Шульца на слове. Припомнив председателю СДПГ его предвыборное обещание «не работать министром в кабинете Меркель», Тифензее призвал своего однопартийца не брать министерского портфеля в новой «большой коалиции». По слухам, Шульц может стать новым министром иностранных дел (тогда Зигмару Габриэлю, вероятно, отдадут пост министра финансов). Шульц брошенную ему перчатку не поднял, но за него на вызов ответил член правления СДПГ Матиас Мирш: «само собой», Шульц может стать министром в «большой коалиции».

В то же время возлагать всю вину за кризис немецкой социал-демократии на одного Мартина Шульца не вполне справедливо. Всё-таки в марте 2017 года его почти единогласно избрали новым лидером СДПГ. А сегодня история с антипризывом говорит о том, что молодёжное крыло социал-демократов может взяться за обновление партийной идеологии. Независимо от того, чем закончится вторая часть политического балета – будет сформирована большая коалиция или нет, – хоронить СДПГ пока рановато.

Вместе с тем социальные проблемы Германии не только не решены, но становятся всё сложнее и многообразнее. Spiegel уже предположил, что на фоне последствий миграционного кризиса «Альтернатива для Германии» (АдГ) имеет шанс отобрать у СДПГ статус народной партии. Алиса Вайдель, сопредседатель фракции АдГ в бундестаге, написала на своей странице в «Твиттере»: «Мы станем народной партией вместо СДПГ, потому что понимаем свою страну и её людей».