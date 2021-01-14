От Зеленского и его «слуг народа» отказывается «хозяин»-народ? • 28 • Украина

Декабрь ушедшего 2020 года стал практически разгромным не только для президента Украины Владимира Зеленского, но и для его партии «Слуга народа» («СН»). Они прямо-таки стремительно теряли рейтинг доверия среди украинских избирателей. Их «хозяин» – народ – откровенно и отказывал им в доверии.



Например, 23 декабря прошлого года социологическая группа «Рейтинг» показала, что, по данным ее опроса, за Зеленского уже проголосовало бы меньше украинцев, чем за него проголосовало в первом туре. Если бы выборы президента в Украине состоялись в то время, то Зеленский, конечно, набрал бы в первом туре больше всех – 26,5%. Но это меньше, чем он получил в первом туре выборов в 2019 году, когда за него проголосовало 30%.



Во второй тур Зеленский, по этим данным, вышел бы вместе со своим злейшим врагом экс-президентом Петром Порошенко (14,3% голосов), которого он обещал посадить, но не посадил, и теперь тот не скрывает, что не просто мечтает, а готовит реванш. И очень при этом надеется на нового президента США Джо Байдена. Зеленский тоже на него надеется, но Байден пока даже не пригласил «мальчика Зе» на свою инаугурацию. Даже за деньги. За 400 тыс долл., в которые, по данным украинских СМИ, обошлась Порошенко «благосклонность старины Джо».



Но не суть. Точно так же лихорадило рейтинг Зеленского по данным той же группы «Рейтинг» и в новом году. По данным первого новогоднего, уже январского, опроса, если бы в начале 2021 года были президентские выборы, то во второй тур вошли бы Зеленский (все те же 26,2% респондентов) уже не Порошенко (13,3%), а один из солидеров «Оппоплатформы – За жизнь» («ОПЗЖ») Юрий Бойко с 16,6% голосов. И как говорится, хрен редьки не слаще – не известно, что для Зеленского лучше, когда его подпирает Порошенко или Бойко. Обоим «мальчик Зе» нужен, как зайцу стоп-сигнал.



Не менее неприглядная рейтинговая судьба и партии «СН». Типично грантоедческая социологическая структура – фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива – показал, что, по данным ее опроса, к декабрю 2020 года «ОПЗЖ» в рейтинге партий впервые обогнала «Слугу народа» и заняла первое место. С разрывом между политсилами в 5%. По данным «Деминициатив», в Верховную Раду на досрочных выборах прошли бы «ОПЗЖ» (22,5%), и уже только потом за нею «СН» (17,3%), партия «Европейская солидарность» (ПЕС) Порошенко (16,1%) и партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко (13,1%).



Группа «Рейтинг» в новом году, как известно, подрихтовала данные похожего опроса на свой лад и вернула «СН» первое место». Если бы парламентские выборы на Украине состоялись в ближайшее время, то в Раду уверенно прошли бы лишь четыре партии — «СН» Зеленского (21,6% голосов), «ОПЗЖ» Бойко/Виктора Медведчука (17,4%), ПЕС Порошенко (14,5%) и ВО «Батькивщина» Тимошенко (чуть более 10%). Как говорится, те же яйца, только вид сбоку.



Не менее сокрушительный удар по Зеленскому в декабре ушедшего года нанес и Центр Разумкова. По его данным, жители Украины больше всего уже доверяют не Зеленскому, а п спикеру Рады Дмитрию Разумкову, у которого самая маленькая разница между уровнями доверия и недоверия к нему граждан, которые больше не доверяют всем украинским политикам. Вот эти данные: Разумкову доверяют 35% опрошенных, однако не доверяют 52%, а значит, баланс доверия – минус 16,9%. Ну и дальше в том же духе: мэру Киева Виталию Кличко соответственно доверяют 30% и не доверяют 59,5%, (баланс доверия – минус 29,5%) и Зеленскому – соответственно 30% и 64% (баланс доверия – минус 34%).



Другими словами, «Зелю» обошел даже мэр Кличко. И радовать «зеленого» президента может только то, что у основных его «врагов» баланс доверия/недоверия еще больше: у сопредседателя «ОПЗЖ» Бойко 70%, у Порошенко – 74%, у Тимошенко – 76%, у кума Владимира Путина и еще одного сопредседателя «ОПЗЖ» Виктора Медведчука – 77,5%.



Окончательно вогнать в уныние Зеленского могут данные еще одних грантоедов-соросят – Комитета избирателей Украины (КИУ), который установили, что за прошлый год президент Украины растерял даже свое главное политическое преимущество – наличие в парламенте пропрезидентского монобольшинства из депутатов-членов партии «СН». Такого не было ни одного украинского главы государства, и в пик могущества в монобольшинство официально входило почти 250 депутатов, что позволяло Зеленскому и его правительствам получать любые документы и законы, принимаемые простым большинством в 226 голосов. Тогда в Верховной раде даже заговорили о принятии нужных законов в так называемом «турборежиме».



И что же? КИУ установил, что в прошедшем 2020 году только 16% принятых парламентом законов стали результатом голосования исключительно монобольшинства. Всего за год было принято 230 законов, но только за 37 из них голосовало 226 или больше депутатов монобольшинства. То есть законы прошли без привлечения или покупки голосов других фракций и групп. И что самое обидное для Зеленского: большинство предложенных парламенту законов исходили либо от него, либо от его команды в правительстве. И все равно, получается, не голосовали, хотя и должны были.



И это, увы, уже тенденция. По данным КИУ, в сентябре 2019 года за принятые законы в среднем голосовал 231 нардеп от «СН», то уже в сентябре 2020-го – только 206 депутатов, а в декабре 2020-го – 211 депутатов. Рост в 5 нардепов, как вы понимаете, ничего не решает, если нужно 226 голосов минимум. И это означает, что под Зеленским рушится его политическая основа и опора. Рушится медленно, но уверенно и системно. А олигархи Игорь Коломойский и Ринат Ахметов, по данным СМИ, даже поставили задачу – из членов монобольшинства создать в парламенте свои мономеньшинства» и фактически лишить президента парламентской поддержки.



Председатель КИУ Алексей Кошель осторожны констатировал в сложившейся ситуации: «Де-факто «Слуга народа» уже не способна самостоятельно принимать законы. Низкие показатели работы монобольшинства объясняются не только общим уменьшением посещаемости Рады из-за коронавируса. Фактически во время каждого голосования в «Слуге народа» есть более десятка депутатов, которые или вообще не голосуют или нажимают «воздержался» или «против». Поэтому, в первую очередь, это вопрос партийной дисциплины и политических расколов внутри политической силы».



Выводы из сложившейся ситуации просты и очевидны, как и она сама:



- в стране уже год отсутствует политическая стабильность, и основные политсилы, особенно конкуренты нынешней власти, готовятся к досрочным электоральным кампаниям – парламентской, а то и президентской;



- из-за общей продажности и заангажированности социологов и их структур у людей нет общей картины политического расклада. И это означает, что на будущих выборах отдельные кандидаты, партии и движения будут стараться победить благодаря не своим программам и планам, а популизму и манипуляциям общественным мнением. Достоверная картина симпатий и антипатий известна разве что, может быть, исполнителям адресных закрытых соцопросов. Да и то нефакт, потому что социологи в Украине уже давно работают по принципу «кто кормит, тот девушку и танцует» и за деньги могут сделать победителем любого;



- создавшаяся ситуация – это следствие откровенных провалов Зеленского, который оказался трусливой и нерешительной политической пустышкой, которая не выполнила ни одного своего главного предвыборного обещания – не принес мир в Донбасс, не поднял, а наоборот – сильно понизил жизненный уровень большинства населения, не победил коррупцию и не наказал виновных в развале страны и, наконец, сам приступил к масштабной распродаже страны, что чревато ее исчезновением с карты мира, если она станет не нужна внешнему управлению. И, конечно же, как работал сам президент, так же поступали и его «зе-дебилы». Они тоже положили с приором на страну и народ и побежали туда, где можно урвать побольше.



И ведь это притом, что народ еще милосерден к власти Зеленского. По данным Центра Разумкова, к концу прошлого года то, что нынешняя власть лучше предыдущей считали всего лишь 20% украинцев. А вот 30% уже уверены, что нынешняя власть хуже предыдущей. И еще 41% опрошенных посчитал, что власть Зеленского и его «зе-дебилов» ничем не отличается от предыдущей – Порошенко и порохоботов. И это, как мне кажется, в комментариях уже не нуждается. И нужно только выяснить, что Зеленскому кричать – «СУГС!» или «здравствуй, ж…, Новый год!». А вместе с ним – и всем украинцам.

Декабрь ушедшего 2020 года стал практически разгромным не только для президента Украины Владимира Зеленского, но и для его партии «Слуга народа» («СН»). Они прямо-таки стремительно теряли рейтинг доверия среди украинских избирателей. Их «хозяин» – народ – откровенно и отказывал им в доверии.Например, 23 декабря прошлого года социологическая группа «Рейтинг» показала, что, по данным ее опроса, за Зеленского уже проголосовало бы меньше украинцев, чем за него проголосовало в первом туре. Если бы выборы президента в Украине состоялись в то время, то Зеленский, конечно, набрал бы в первом туре больше всех – 26,5%. Но это меньше, чем он получил в первом туре выборов в 2019 году, когда за него проголосовало 30%.Во второй тур Зеленский, по этим данным, вышел бы вместе со своим злейшим врагом экс-президентом Петром Порошенко (14,3% голосов), которого он обещал посадить, но не посадил, и теперь тот не скрывает, что не просто мечтает, а готовит реванш. И очень при этом надеется на нового президента США Джо Байдена. Зеленский тоже на него надеется, но Байден пока даже не пригласил «мальчика Зе» на свою инаугурацию. Даже за деньги. За 400 тыс долл., в которые, по данным украинских СМИ, обошлась Порошенко «благосклонность старины Джо».Но не суть. Точно так же лихорадило рейтинг Зеленского по данным той же группы «Рейтинг» и в новом году. По данным первого новогоднего, уже январского, опроса, если бы в начале 2021 года были президентские выборы, то во второй тур вошли бы Зеленский (все те же 26,2% респондентов) уже не Порошенко (13,3%), а один из солидеров «Оппоплатформы – За жизнь» («ОПЗЖ») Юрий Бойко с 16,6% голосов. И как говорится, хрен редьки не слаще – не известно, что для Зеленского лучше, когда его подпирает Порошенко или Бойко. Обоим «мальчик Зе» нужен, как зайцу стоп-сигнал.Не менее неприглядная рейтинговая судьба и партии «СН». Типично грантоедческая социологическая структура – фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива – показал, что, по данным ее опроса, к декабрю 2020 года «ОПЗЖ» в рейтинге партий впервые обогнала «Слугу народа» и заняла первое место. С разрывом между политсилами в 5%. По данным «Деминициатив», в Верховную Раду на досрочных выборах прошли бы «ОПЗЖ» (22,5%), и уже только потом за нею «СН» (17,3%), партия «Европейская солидарность» (ПЕС) Порошенко (16,1%) и партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко (13,1%).Группа «Рейтинг» в новом году, как известно, подрихтовала данные похожего опроса на свой лад и вернула «СН» первое место». Если бы парламентские выборы на Украине состоялись в ближайшее время, то в Раду уверенно прошли бы лишь четыре партии — «СН» Зеленского (21,6% голосов), «ОПЗЖ» Бойко/Виктора Медведчука (17,4%), ПЕС Порошенко (14,5%) и ВО «Батькивщина» Тимошенко (чуть более 10%). Как говорится, те же яйца, только вид сбоку.Не менее сокрушительный удар по Зеленскому в декабре ушедшего года нанес и Центр Разумкова. По его данным, жители Украины больше всего уже доверяют не Зеленскому, а п спикеру Рады Дмитрию Разумкову, у которого самая маленькая разница между уровнями доверия и недоверия к нему граждан, которые больше не доверяют всем украинским политикам. Вот эти данные: Разумкову доверяют 35% опрошенных, однако не доверяют 52%, а значит, баланс доверия – минус 16,9%. Ну и дальше в том же духе: мэру Киева Виталию Кличко соответственно доверяют 30% и не доверяют 59,5%, (баланс доверия – минус 29,5%) и Зеленскому – соответственно 30% и 64% (баланс доверия – минус 34%).Другими словами, «Зелю» обошел даже мэр Кличко. И радовать «зеленого» президента может только то, что у основных его «врагов» баланс доверия/недоверия еще больше: у сопредседателя «ОПЗЖ» Бойко 70%, у Порошенко – 74%, у Тимошенко – 76%, у кума Владимира Путина и еще одного сопредседателя «ОПЗЖ» Виктора Медведчука – 77,5%.Окончательно вогнать в уныние Зеленского могут данные еще одних грантоедов-соросят – Комитета избирателей Украины (КИУ), который установили, что за прошлый год президент Украины растерял даже свое главное политическое преимущество – наличие в парламенте пропрезидентского монобольшинства из депутатов-членов партии «СН». Такого не было ни одного украинского главы государства, и в пик могущества в монобольшинство официально входило почти 250 депутатов, что позволяло Зеленскому и его правительствам получать любые документы и законы, принимаемые простым большинством в 226 голосов. Тогда в Верховной раде даже заговорили о принятии нужных законов в так называемом «турборежиме».И что же? КИУ установил, что в прошедшем 2020 году только 16% принятых парламентом законов стали результатом голосования исключительно монобольшинства. Всего за год было принято 230 законов, но только за 37 из них голосовало 226 или больше депутатов монобольшинства. То есть законы прошли без привлечения или покупки голосов других фракций и групп. И что самое обидное для Зеленского: большинство предложенных парламенту законов исходили либо от него, либо от его команды в правительстве. И все равно, получается, не голосовали, хотя и должны были.И это, увы, уже тенденция. По данным КИУ, в сентябре 2019 года за принятые законы в среднем голосовал 231 нардеп от «СН», то уже в сентябре 2020-го – только 206 депутатов, а в декабре 2020-го – 211 депутатов. Рост в 5 нардепов, как вы понимаете, ничего не решает, если нужно 226 голосов минимум. И это означает, что под Зеленским рушится его политическая основа и опора. Рушится медленно, но уверенно и системно. А олигархи Игорь Коломойский и Ринат Ахметов, по данным СМИ, даже поставили задачу – из членов монобольшинства создать в парламенте свои мономеньшинства» и фактически лишить президента парламентской поддержки.Председатель КИУ Алексей Кошель осторожны констатировал в сложившейся ситуации: «Де-факто «Слуга народа» уже не способна самостоятельно принимать законы. Низкие показатели работы монобольшинства объясняются не только общим уменьшением посещаемости Рады из-за коронавируса. Фактически во время каждого голосования в «Слуге народа» есть более десятка депутатов, которые или вообще не голосуют или нажимают «воздержался» или «против». Поэтому, в первую очередь, это вопрос партийной дисциплины и политических расколов внутри политической силы».Выводы из сложившейся ситуации просты и очевидны, как и она сама:- в стране уже год отсутствует политическая стабильность, и основные политсилы, особенно конкуренты нынешней власти, готовятся к досрочным электоральным кампаниям – парламентской, а то и президентской;- из-за общей продажности и заангажированности социологов и их структур у людей нет общей картины политического расклада. И это означает, что на будущих выборах отдельные кандидаты, партии и движения будут стараться победить благодаря не своим программам и планам, а популизму и манипуляциям общественным мнением. Достоверная картина симпатий и антипатий известна разве что, может быть, исполнителям адресных закрытых соцопросов. Да и то нефакт, потому что социологи в Украине уже давно работают по принципу «кто кормит, тот девушку и танцует» и за деньги могут сделать победителем любого;- создавшаяся ситуация – это следствие откровенных провалов Зеленского, который оказался трусливой и нерешительной политической пустышкой, которая не выполнила ни одного своего главного предвыборного обещания – не принес мир в Донбасс, не поднял, а наоборот – сильно понизил жизненный уровень большинства населения, не победил коррупцию и не наказал виновных в развале страны и, наконец, сам приступил к масштабной распродаже страны, что чревато ее исчезновением с карты мира, если она станет не нужна внешнему управлению. И, конечно же, как работал сам президент, так же поступали и его «зе-дебилы». Они тоже положили с приором на страну и народ и побежали туда, где можно урвать побольше.И ведь это притом, что народ еще милосерден к власти Зеленского. По данным Центра Разумкова, к концу прошлого года то, что нынешняя власть лучше предыдущей считали всего лишь 20% украинцев. А вот 30% уже уверены, что нынешняя власть хуже предыдущей. И еще 41% опрошенных посчитал, что власть Зеленского и его «зе-дебилов» ничем не отличается от предыдущей – Порошенко и порохоботов. И это, как мне кажется, в комментариях уже не нуждается. И нужно только выяснить, что Зеленскому кричать – «СУГС!» или «здравствуй, ж…, Новый год!». А вместе с ним – и всем украинцам. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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