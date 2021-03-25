От здоровья до COVID за 50 секунд: Журналист превратил историю о заражении в настоящий детектив

Медицинский журналист Марк Гозлан превратил историю о заражении в настоящий детектив. При помощи сложной схемы он раскрыл, как передаётся вирус даже в условиях строгого карантина и изоляции. От здоровья до COVID-19 прошло 50 секунд.

На страницах издания Le Monde Гозлан рассказал истории пассажиров международных рейсов. Людей он обозначил буквами латинского алфавита. Новозеландец G прилетел из Индии в августе 2020 года. Он был помещён в карантин на 14 дней. На третий и 12 день у него брали мазки – оба ПЦР-анализа оказались отрицательными. После этого мужчина вылетел в Окленд, а вскоре у него появились симптомы COVID-19.

Похожая история случилась с пассажирами A, B и C. Журналист сделал вывод, что все эти люди заразились в самолёте, хотя сидели через несколько рядов друг от друга. Но дальше ситуация становилась всё запутаннее.

Пассажир С пробыл 12 дней в изоляции в своём гостиничном номере. Соседние апартаменты занимали взрослый D и ребёнок E. Они тоже находились на карантине, но симптомов у них не было. Через некоторое время после завершения карантина ПЦР-тест оказался положительным. Как могли эти двое заразиться, если никуда не выходили из номера, ни с кем не контактировали и вообще были чрезвычайно осторожны.

Оказалось, от здоровья до COVID прошло всего 50 секунд. Это удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения. На 12-ый день, когда медики брали тесты у постояльцев отеля, они следовали по коридору, последовательно заходя во все номера. С пациентом C уже почти закончили, но дверь в его номер ещё оставалась открытой. И именно в этот момент уже открылась дверь соседней комнаты, где жили D и E. Они ненадолго опустили маски на подбородок, чтобы врачи смогли взять мазки из носоглотки. Как раз эти 50 секунд открытых дверей вирусу вполне хватило.

Журналист рассказал об этом на основе публикации в онлайн-журнале Emerging Infectious Diseases.

"Мы предполагаем, что причиной заражения стали частицы вируса, которые находились во взвешенном состоянии в воздухе. Способствовал коридор гостиницы – замкнутое и непроветриваемое пространство", - считают авторы исследования.