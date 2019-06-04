От зарплаты до зарплаты. До светлого будущего осталось пять лет? • 54 • Аналитика Проект «ЗЗ». Популярность Путина выдержала экономическое и пенсионно-реформенное испытание. Путину нынче доверяют 72,3% (ВЦИОМ), а посему разговоры о падении рейтинга президента утратили актуальность. С другой стороны, данные Росстата, которые цитируют иностранные аналитики, указывают, что почти половина россиян покупает лишь еду и одежду, а на прочее денег не хватает. Растёт и недовольство: оказывается, в России живут смелые люди, которые даже в эпоху авторитаризма не боятся открыто высказываться. Об этих людях пишет «Вашингтон пост». К чему же может привести авторитаризм? Не к тому ли, к чему он привёл при коммунизме?









Вы доверяете Путину?

«Экономические трудности ставят под угрозу популярность путинской России и её лидера»,

— утверждает в газете «La Stampa» Д. Альястро. По мнению итальянского автора, Москва становится «всё сильнее на международной шахматной доске», а вот «на внутреннем экономическом фронте она выглядит как колосс на глиняных ногах».



По данным Росстата, которые приводит журналист, почти каждая вторая российская семья (48,2%) может покупать себе только еду и одежду. А вот расходы на товары, не являющиеся первой необходимостью, позволить себе, увы, не может.



Нет, в ярком центре Москвы это трудновато заметить. Но существуют окраины, существует провинция. И там проблемы, каковые стоят перед огромным числом русских людей, бросаются в глаза.



В статье приводятся примеры бедности и трудностей простых граждан. Вот московский рабочий с зарплатой 35 тыс. руб. Правда, аренда «однушки» в Москве обходится ему в 22 тысячи рублей в месяц. Там живут он, его жена и двое детей. Остаётся 13 тыс. руб.



Вот пенсионерка. Ей немногим меньше восьмидесяти. Пенсия большая — 37 тыс. руб. Потому на жизнь она не жалуется и даже рассказывает, что стирает руками, обходясь без машины-автомата.



А вот водитель такси. Ему около пятидесяти лет, и он почти богач. Его месячный заработок составляет 60—70 тысяч рублей. Правда, работать приходится по двенадцать часов в сутки, захватывая и субботы, и воскресенья. А тут ещё опухоль… Доживёт ли таксист до пенсии — при повышенном-то пенсионном возрасте?



Здесь иностранный автор переходит к наболевшей в России теме: пенсионной реформе. Он отмечает, что в России продолжительность жизни женщин — семьдесят семь лет, а мужчин — всего шестьдесят шесть. Поэтому столь непопулярна в стране пенсионная реформа. Именно из-за неё пострадал и имидж Путина.



Далее Д. Альястро приводит ряд статданных. 13,2% русских людей находятся у порога бедности (доход 12,8$ в сутки). Тут же в статье рассказывается о планах Путина на будущее: президент обещал россиянам, что число бедняков снизится вдвое уже к 2024 году. Эта будущая дата как раз соответствует концу его нынешнего срока, замечает автор.



Впрочем, русским лидером по-прежнему восторгаются. Пропаганда льётся с экранов российского ТВ двадцать четыре часа в сутки и находит свою аудиторию. Речи Путина о России как о великой державе, окружённой врагами, приводят к сплочению народа вокруг главнокомандующего.



Однако растёт в стране и недовольство, полагает Альястро.



По данным социологического опроса ВЦИОМ, сегодня одобряют деятельность Путина 65,8% россиян. Полтора года тому назад действия Путина поддерживали 82%. В марте 2018 г. за Путина отдали голоса около 77% избирателей. Очевидно, что теперь популярность Путина идёт вниз.





Добавим к этому, что итальянец привёл данные опроса ВЦИОМ, результаты которого были распространены 24 мая.



Согласно результатам этого соцопроса, на вторую декаду мая 2019 года В. В. Путин пользовался доверием 31,7% россиян. При этом деятельность Путина на посту президента одобряли 65,8% респондентов.



Однако есть и другой опросный результат — ошеломляющий. И итальянский автор познакомиться с ним до выхода своей статьи не успел.



Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров сообщил, что последние опросы доказывают безосновательность разговоров о снижении доверия Путину. Комментируя опубликованные в минувшую пятницу данные новейшего опроса центра, господин Фёдоров сообщил «Интерфаксу» следующее:



«Мы впервые в истории опросов 29 мая решили напрямую спросить людей: вы Путину доверяете или нет? При этом каждый мог выразить доверие Путину как президенту, как человеку, как наставнику. (…) Каждый решал сам. Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%… Эти данные делают неактуальными любые разговоры о падении рейтинга, снижении уровня поддержки Путина, вопрос закрыт».



Цитата из самого опроса с сайта ВЦИОМ:



«За январь-май с.г. уровень одобрения работы Владимира Путина на посту президента вырос с 61,7 до 64,5%, одобрение работы Дмитрия Медведева на посту главы правительства — с 34,3 до 37,4%.



На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 72,3% респондентов (не доверяют 23,7%), о Дмитрию Медведеву — 37%, Владимиру Жириновскому — 36,1%, Геннадию Зюганову — 32,6%, Сергею Миронову — 26,7% опрошенных (закрытый вопрос)».



По-видимому, заметим, следует согласиться с генеральным директором ВЦИОМ и признать: вопрос о падении рейтинга Путина закрыт.



Сопротивление «растущему авторитаризму»

Однако это не означает, что в стране закрыт вопрос с инакомыслием. В редакционной статье «Вашингтон пост» внимание обращено на сопротивление «растущему авторитаризму» в России. Два недавних события, отмечается в материале, показывают, что, несмотря на «нетерпимость президента Владимира Путина к инакомыслию», люди всё же «решительно высказываются».



Событие первое. В Екатеринбурге, четвёртом по величине городе России, «два местных медных олигарха (copper oligarchs) вместе с церковными и городскими чиновниками решили построить собор, точную копию Екатерининского, который большевики разрушили в 1930 году на пике своей кампании по подавлению в СССР религии». Новый храм должен был быть установлен в общественном парке. Появление забора, окружившего будущую строительную площадку, «привело в ярость многих, кто любил этот парк». 13 мая демонстранты сорвали забор. Протестующие не сдались и по сей день.



Господин Путин, указывает издание, предложил решить вопрос путём опроса. Особое социологическое исследование, проведённое ВЦИОМ, показало, что 74% опрошенных не хотят, чтобы собор построили именно в этом месте.



«Неясно, что произойдёт в конечном итоге, однако протестующие выступили против структуры власти, которая в современной России очень редко прислушивается к народным требованиям или критике»,

— пишет американское издание.



(Дадим в скобках цитату из соответствующего опроса ВЦИОМ: «…58% считают, что храм должен быть построен в другой части города. На прямой вопрос, является ли сквер у театра драмы удачным или неудачным местом для строительства храма, только 10% поддержали выбор места, а большинство жителей Екатеринбурга (74%) охарактеризовали это место как неудачное».)



Событие второе. Два журналиста, Иван Сафронов и Максим Иванов, опубликовали в московской деловой газете «Коммерсантъ» статью, основанную на неназванных источниках. В заметке сообщалось, что Путин может заменить спикера верхней палаты парламента. Обоих журналистов уволили. Другие журналисты утверждают, что это Алишер Усманов, «олигарх, которому принадлежит издательский дом», дал указание об увольнении. Сам же Усманов вмешательство отрицает.



«В знак протеста около десятка других журналистов «Коммерсанта» покинули политический отдел газеты, и затем более 180 журналистов подписали открытое письмо, поддержав своих коллег и осудив «прямое давление на журналистов».



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(Как уточняет «Медуза», Иван Сафронов и Максим Иванов покинули издательский дом по требованию А. Усманова из-за статьи о возможном уходе В. Матвиенко с поста председателя Совфеда. Следом за ними «Коммерсантъ» покинули ещё одиннадцать журналистов, в т. ч. отдел политики в полном составе, не согласившись с «решением акционера».)



Аналитик Кирилл Рогов, пишет «Вашингтон пост», подметил, что подобные коллективные действия «являются главным врагом деспотизма».



Потерянный рай

О том, куда приводят авторитаризм и деспотизм, поведал Ян Токарски в издании «Rzeczpospolita».



Крах коммунизма означал: отныне нет того великого будущего, к которому «всё неизбежно движется». Светлое будущее было утрачено. Нет никакого светлого будущего, есть лишь его призрак.



Судьба коммунизма была нелепой, поскольку примерно половину своей «земной жизни» он был «внутренне мёртвой системой». Карл Маркс сам назвал его в «Манифесте…» призраком — таким он был, таким и остался «до конца дней своих». Коммунизм обещал «окончательную победу сил света над силами тьмы», но в реальности он принёс иное. Практика коммунизма ужасает автора: по оценкам, на которые он ссылается, в двадцатом веке коммунизм «унёс свыше ста миллионов человеческих жизней». Его реальность «лучше всего описана в литературных шедеврах», посвящённых жизни в советских лагерях, пишет Токарски. Среди авторов шедевров Токарски называет Шаламова, Гроссмана, Солженицына.



С крахом миражей коммунизма сгинули и образы «восхитительного будущего». Автор имеет в виду не только СССР. По его мнению, и сам Запад «вдруг утратил свои образы светлого будущего». Они тоже иллюзии, как и упомянутый выше коммунизм.



Плохо это или хорошо, автор не уточняет. Но вывод можно сделать самостоятельно: жизнь на Западе вернулась в русло настоящих дней. Настоящего времени. Призраки растаяли.







Возможно, иллюзорность надежд на будущее понимают многие россияне, не доверяющие тем, кто объявляет о планах на 2024 год или на 2030 год (проект Рогозина о высадке человека на Луну и «майская задача» Путина об обеспечении повышения ожидаемой продолжительности жизни россиянина до 80 лет), или ещё на какой-нибудь год, который весьма далёк от тех, у кого сегодня нет денег на что-либо, кроме еды и одежды.



Ещё древние учили жить здесь и сейчас. А уж от идеологии светлого будущего, от обещаний «квартиры каждой семье к 2000 году» русские люди устали безмерно. Устали исторически. — утверждает в газете «La Stampa» Д. Альястро. По мнению итальянского автора, Москва становится «всё сильнее на международной шахматной доске», а вот «на внутреннем экономическом фронте она выглядит как колосс на глиняных ногах».По данным Росстата, которые приводит журналист, почти каждая вторая российская семья (48,2%) может покупать себе только еду и одежду. А вот расходы на товары, не являющиеся первой необходимостью, позволить себе, увы, не может.Нет, в ярком центре Москвы это трудновато заметить. Но существуют окраины, существует провинция. И там проблемы, каковые стоят перед огромным числом русских людей, бросаются в глаза.В статье приводятся примеры бедности и трудностей простых граждан. Вот московский рабочий с зарплатой 35 тыс. руб. Правда, аренда «однушки» в Москве обходится ему в 22 тысячи рублей в месяц. Там живут он, его жена и двое детей. Остаётся 13 тыс. руб.Вот пенсионерка. Ей немногим меньше восьмидесяти. Пенсия большая — 37 тыс. руб. Потому на жизнь она не жалуется и даже рассказывает, что стирает руками, обходясь без машины-автомата.А вот водитель такси. Ему около пятидесяти лет, и он почти богач. Его месячный заработок составляет 60—70 тысяч рублей. Правда, работать приходится по двенадцать часов в сутки, захватывая и субботы, и воскресенья. А тут ещё опухоль… Доживёт ли таксист до пенсии — при повышенном-то пенсионном возрасте?Здесь иностранный автор переходит к наболевшей в России теме: пенсионной реформе. Он отмечает, что в России продолжительность жизни женщин — семьдесят семь лет, а мужчин — всего шестьдесят шесть. Поэтому столь непопулярна в стране пенсионная реформа. Именно из-за неё пострадал и имидж Путина.Далее Д. Альястро приводит ряд статданных. 13,2% русских людей находятся у порога бедности (доход 12,8$ в сутки). Тут же в статье рассказывается о планах Путина на будущее: президент обещал россиянам, что число бедняков снизится вдвое уже к 2024 году. Эта будущая дата как раз соответствует концу его нынешнего срока, замечает автор.Впрочем, русским лидером по-прежнему восторгаются. Пропаганда льётся с экранов российского ТВ двадцать четыре часа в сутки и находит свою аудиторию. Речи Путина о России как о великой державе, окружённой врагами, приводят к сплочению народа вокруг главнокомандующего.Однако растёт в стране и недовольство, полагает Альястро.По данным социологического опроса ВЦИОМ, сегодня одобряют деятельность Путина 65,8% россиян. Полтора года тому назад действия Путина поддерживали 82%. В марте 2018 г. за Путина отдали голоса около 77% избирателей. Очевидно, что теперь популярность Путина идёт вниз.Добавим к этому, что итальянец привёл данные опроса ВЦИОМ, результаты которого были распространены 24 мая.Согласно результатам этого соцопроса, на вторую декаду мая 2019 года В. В. Путин пользовался доверием 31,7% россиян. При этом деятельность Путина на посту президента одобряли 65,8% респондентов.Однако есть и другой опросный результат — ошеломляющий. И итальянский автор познакомиться с ним до выхода своей статьи не успел.Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров сообщил, что последние опросы доказывают безосновательность разговоров о снижении доверия Путину. Комментируя опубликованные в минувшую пятницу данные новейшего опроса центра, господин Фёдоров сообщил «Интерфаксу» следующее:Цитата из самого опроса с сайта ВЦИОМ:По-видимому, заметим, следует согласиться с генеральным директором ВЦИОМ и признать: вопрос о падении рейтинга Путина закрыт.Однако это не означает, что в стране закрыт вопрос с инакомыслием. В редакционной статье «Вашингтон пост» внимание обращено на сопротивление «растущему авторитаризму» в России. Два недавних события, отмечается в материале, показывают, что, несмотря на «нетерпимость президента Владимира Путина к инакомыслию», люди всё же «решительно высказываются».Событие первое. В Екатеринбурге, четвёртом по величине городе России, «два местных медных олигарха (copper oligarchs) вместе с церковными и городскими чиновниками решили построить собор, точную копию Екатерининского, который большевики разрушили в 1930 году на пике своей кампании по подавлению в СССР религии». Новый храм должен был быть установлен в общественном парке. Появление забора, окружившего будущую строительную площадку, «привело в ярость многих, кто любил этот парк». 13 мая демонстранты сорвали забор. Протестующие не сдались и по сей день.Господин Путин, указывает издание, предложил решить вопрос путём опроса. Особое социологическое исследование, проведённое ВЦИОМ, показало, что 74% опрошенных не хотят, чтобы собор построили именно в этом месте.— пишет американское издание.(Дадим в скобках цитату из соответствующего опроса ВЦИОМ: «…58% считают, что храм должен быть построен в другой части города. На прямой вопрос, является ли сквер у театра драмы удачным или неудачным местом для строительства храма, только 10% поддержали выбор места, а большинство жителей Екатеринбурга (74%) охарактеризовали это место как неудачное».)Событие второе. Два журналиста, Иван Сафронов и Максим Иванов, опубликовали в московской деловой газете «Коммерсантъ» статью, основанную на неназванных источниках. В заметке сообщалось, что Путин может заменить спикера верхней палаты парламента. Обоих журналистов уволили. Другие журналисты утверждают, что это Алишер Усманов, «олигарх, которому принадлежит издательский дом», дал указание об увольнении. Сам же Усманов вмешательство отрицает.(Как уточняет «Медуза», Иван Сафронов и Максим Иванов покинули издательский дом по требованию А. Усманова из-за статьи о возможном уходе В. Матвиенко с поста председателя Совфеда. Следом за ними «Коммерсантъ» покинули ещё одиннадцать журналистов, в т. ч. отдел политики в полном составе, не согласившись с «решением акционера».)Аналитик Кирилл Рогов, пишет «Вашингтон пост», подметил, что подобные коллективные действия «являются главным врагом деспотизма».О том, куда приводят авторитаризм и деспотизм, поведал Ян Токарски в издании «Rzeczpospolita».Крах коммунизма означал: отныне нет того великого будущего, к которому «всё неизбежно движется». Светлое будущее было утрачено. Нет никакого светлого будущего, есть лишь его призрак.Судьба коммунизма была нелепой, поскольку примерно половину своей «земной жизни» он был «внутренне мёртвой системой». Карл Маркс сам назвал его в «Манифесте…» призраком — таким он был, таким и остался «до конца дней своих». Коммунизм обещал «окончательную победу сил света над силами тьмы», но в реальности он принёс иное. Практика коммунизма ужасает автора: по оценкам, на которые он ссылается, в двадцатом веке коммунизм «унёс свыше ста миллионов человеческих жизней». Его реальность «лучше всего описана в литературных шедеврах», посвящённых жизни в советских лагерях, пишет Токарски. Среди авторов шедевров Токарски называет Шаламова, Гроссмана, Солженицына.С крахом миражей коммунизма сгинули и образы «восхитительного будущего». Автор имеет в виду не только СССР. По его мнению, и сам Запад «вдруг утратил свои образы светлого будущего». Они тоже иллюзии, как и упомянутый выше коммунизм.Плохо это или хорошо, автор не уточняет. Но вывод можно сделать самостоятельно: жизнь на Западе вернулась в русло настоящих дней. Настоящего времени. Призраки растаяли.Возможно, иллюзорность надежд на будущее понимают многие россияне, не доверяющие тем, кто объявляет о планах на 2024 год или на 2030 год (проект Рогозина о высадке человека на Луну и «майская задача» Путина об обеспечении повышения ожидаемой продолжительности жизни россиянина до 80 лет), или ещё на какой-нибудь год, который весьма далёк от тех, у кого сегодня нет денег на что-либо, кроме еды и одежды.Ещё древние учили жить здесь и сейчас. А уж от идеологии светлого будущего, от обещаний «квартиры каждой семье к 2000 году» русские люди устали безмерно. Устали исторически. Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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