«От заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернется» - Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на недавнее заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что от визитов Владимира Путина в Крым тот «российским не станет». «А от заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернется», - заметил политик в своем микроблоге Twitter.

Сенатор напомнил, что полуостров исторически был частью российского государства. Пребывание Крыма в составе Украины Пушков охарактеризовал в качестве «недолгого недоразумения».

Он также подчеркнул, что Республика Крым вошла в состав России в ходе свободного волеизъявления ее граждан. «Народ высказался», - подчеркнул Алексей Пушков, имея в виду прошедший в Крыму и Севастополе референдум 2014 года.

Как отмечает Федеральное агентство новостей, ранее президент России Владимир Путин посетил Крымский полуостров и провел совещание Госсовета в курортном комплексе «Мрия». Факт данного визита спровоцировал последующие комментарии Порошенко и других политиков.