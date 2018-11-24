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«От заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернется» - Пушков

24 ноября 2018, 02:39  •  71 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на недавнее заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что от визитов Владимира Путина в Крым тот «российским не станет». «А от заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернется», - заметил политик в своем микроблоге Twitter.
Сенатор напомнил, что полуостров исторически был частью российского государства. Пребывание Крыма в составе Украины Пушков охарактеризовал в качестве «недолгого недоразумения».
Он также подчеркнул, что Республика Крым вошла в состав России в ходе свободного волеизъявления ее граждан. «Народ высказался», - подчеркнул Алексей Пушков, имея в виду прошедший в Крыму и Севастополе референдум 2014 года.
Как отмечает Федеральное агентство новостей, ранее президент России Владимир Путин посетил Крымский полуостров и провел совещание Госсовета в курортном комплексе «Мрия». Факт данного визита спровоцировал последующие комментарии Порошенко и других политиков.
Порошенко заявил, что от визитов главы России «Крым российским не станет». Так он исторически был российским! И вновь стал им после недолгого недоразумения. Народ высказался. А от заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернётся. Поезд истории ушёл. Казус истории уже исправлен.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 ноября 2018 г.

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