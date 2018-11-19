От ядерной войны до искусственного интеллекта: Эксперты назвали 9 главных угроз человечеству

Эксперты международного фонда «Глобальные вызовы» составили доклад, в котором описали 9 сценариев «Конца света». В первую тройку причин гибели всего человечества попали ядерная война, биологическое и химическое оружие, а также изменения климата.

Ядерная война была названа главной угрозой для выживания человечества. По оценке экспертов, вероятность начала ядерного конфликта между государствами сейчас выше, чем была еще 10 лет назад.

Вторую строчку рейтинга глобальных угроз занимает биологическое и химическое оружие. В докладе отмечается, что оно гораздо дешевле по сравнению с ядерным и не требует наличия сложнейшей техники и редких материалов. Беспокойство специалистов вызывает огромное число лабораторий, в которых содержатся смертельно опасные биологические и химические вещества. Если они вырвутся наружу, это грозит пандемией беспрецедентных масштабов.

Третьей строкой в списке угроз человечеству идет изменение климата. В докладе отмечается, что риск повышения температуры на планете на 3 градуса по Цельсию составляет больше 30%. Если это произойдет, многие крупные города Земли окажутся под водой. В их число входят Нью-Йорк, Новый Орлеан, Майами, Мумбаи, Шанхай и другие.

В первой пятерке также находятся возможная вспышка пандемии и столкновение Земли с астероидом. В последнюю тройку рейтинга попали извержение супервулкана, вышедшая из-под контроля «солнечная геоинженерия, а также восстание искусственного интеллекта.