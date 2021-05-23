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От высылки до тюрьмы и пули: Почему русские дипломаты носят форму

23 мая 2021, 16:45  •  72 • Политика
Высылки русских дипломатов из западных стран и ответные меры Москвы мы видим практически каждый день. США, Чехия, Болгария, Италия, Эстония высылают наших и принимают назад своих десятками. Что происходит и до каких пор будет происходить?
Дипломатов высылают. Бывает. Хотя и не в столь интенсивной форме, как в последние месяцы, но так было, есть и будет всегда, пока будут существовать государства, интересы которых нередко не совпадают. Почему это происходит, имеются ли для этого какие-то правовые основы, может ли посольство вообще остаться без дипломатов? Будут ли дипотношения по этой причине с теми или иными странами вообще прерваны, и как в этом случае они будут общаться друг с другом?
Все это вполне разумные вопросы. Что ж, даже если конфликтующие государства выгонят всех дипломатов и если посольства в этих странах будут закрыты по причине войны (последнее в современном мире, впрочем, происходит не всегда – во время Фолклендской войны 1982 года диппредставительства Британии в Аргентине и наоборот продолжали существовать), то интересы воюющих стран на их территории будут представлять посольства третьих стран, кого они об этом попросят. Так, например, во время Второй мировой войны интересы СССР в гитлеровской Германии представляла дипмиссия Швеции, а немецкие в СССР – посольство Болгарии, пока она сама не объявила в 1944 году войну Германии.

Краткая история дипломатических войн новейшего времени

Однако вернёмся в наши дни. Данные о высылках за апрель поистине впечатляют: идёт самая настоящая дипломатическая война между Западом с его вассалами и Россией.
16 апреля Москва объявила о выдворении 10 американских дипломатов в ответ на высылку днём ранее 10 сотрудников русского посольства в Вашингтоне. В тот же день МИД России опубликовал заявление о высылке из страны пяти польских дипломатов в ответ на объявление 15 апреля Польшей персонами нон грата трёх русских дипломатов.
17 апреля МИД России объявил о решении выслать украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, которого накануне задержали "за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ". В тот же день Украина выслала в ответ старшего дипломата из посольства России в Киеве.
18 апреля Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата в качестве ответной меры на высылку из этой страны 18 русских дипломатов 17 апреля. В свою очередь 22 апреля министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек объявил, что Чехия "сокращает" количество сотрудников в посольстве России в Праге до числа чешских в Москве. Вечером 22 апреля чешское телевидение уточнило, что речь идёт о выезде 63 сотрудников дипмиссии России.
23 апреля МИД Чехии и МИД России заявили, что "численность сотрудников в посольствах России в Праге и Чехии в Москве к 31 мая сократится до семи дипломатов и 25 технических сотрудников".
20 апреля Россия объявила персонами нон грата двух болгарских дипломатов высокого ранга в ответ на принятое ещё 22 марта Софией "ничем не мотивированное решение" выслать двух русских дипломатов из Болгарии. 26 апреля состоялось сразу несколько выдворений: помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии в России – в ответ на высылку 31 марта из Италии двух русских военных дипломатов – военного атташе и сотрудника атташата, а также сотрудника посольства Украины – в ответ на высылку 19 апреля из Киева русского дипломата.
28 апреля МИД России сообщил о высылке трёх сотрудников посольства Словакии, двух – Литвы и по одному представителю дипмиссий Латвии и Эстонии в ответ на аналогичные действия этих стран, предпринятые ранее "в знак солидарности" с Чехией…
Такое достаточно регулярно случалось и в прошлом, в советские времена, поскольку правила игры не меняются: шпионы – шпионят, контрразведчики стараются их поймать, государства, некоторые из которых очень нервные (всё как у людей!) – вечно недовольны друг другом и хотят это продемонстрировать. Нередко, кстати, в числе высланных оказываются и "чистые", но чем-то очень "насолившие" властям страны пребывания дипломаты. Обычно тем, что великолепно справлялись со своей работой, во многом пересекающейся с работой спецслужб. Это касается также и журналистов: им тоже иногда мстят и совсем не за то, в чём обвиняют.
Крупнейшими высылками стали изгнание 47 советских дипломатов из Франции в 1983 году, 31 – из Британии в 1985 году. 50, а затем ещё 25 были удалены из США в 1986 году.
Самая масштабная и театральная высылка советских дипломатов состоялась в 1971 году, когда Британия выслала сразу 105 человек, обвинённых в шпионаже, за которыми пришлось посылать целый теплоход. На родине изгнанных встречали как героев. В ответ СССР тогда выслал всего 18 британских подданных.

На чём зиждется дипломатия?

Правовые основы высылки дипломатов изложены в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и ряде других документов, например, в статье 23 Венской конвенции о консульских сношениях от 1963 года.
Основные причины объявления дипломатов персонами нон грата следующие.
Во-первых, если есть основания полагать, что дипломат занимается "деятельностью, несовместимой со статусом" (то есть является разведчиком под дипломатическим прикрытием).
Во-вторых, чтобы выразить таким образом своё недовольство другому государству по поводу чего-либо, в настоящее время в тренде – проявить "солидарность" с союзниками, которых данное государство чем-то обидело.
В-третьих, если дипломат совершил в стране пребывания уголовное преступление, а дипломатический иммунитет не позволяет привлечь его к ответственности. Такому человеку могут намекнуть не возвращаться из отпуска, ну а если вернётся – объявят персоной нон грата.
Государства имеют право поступить так в любое время по отношению к любому дипломату. Данный статус автоматически приводит к высылке из страны в назначенный срок. Принимающее государство может никак не мотивировать своё решение о высылке того или иного дипломата, а аккредитующее – должно согласиться с этим решением и отозвать своего дипломата, ибо в случае отказа принимающей стороны признавать в дальнейшем его дипломатический иммунитет тот может угодить в тюрьму.
Выдворение дипломатов происходит, как правило, на взаимной основе. Если одно государство объявляет персонами нон грата сотрудников дипмиссии другого, второе отвечает тем же самым, если оно, конечно, не является слабым и трусливым. Нередко боятся ответить взаимностью и государства посильнее, если их обидели, скажем, США. Играют тут определённую роль и культурные особенности.
То ли это анекдот, то ли правда – кто теперь разберёт? – но когда лет 50 назад какие-то африканские людоеды вроде как съели случайно попавшегося им в руки западногерманского посла, а ФРГ заявила этой стране протест, её власти ответили, что очень сожалеют, возмущение понимают, и предложили немцам в виде компенсации съесть своего посла в Бонне.
К этим – достаточно цивилизованным – нормам международного общения в мире пришли не сразу, хотя уже в Древнем Китае и Индии, античной Греции, где было много различных государств, существовала зачаточная дипломатия, личность послов и территория посольств считались неприкосновенной.
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В Европе эта практика вошла в полную силу в эпоху Возрождения, особенно в Италии, чтобы по возможности избегать разорительных войн, и превратилась в настоящее искусство. При этом разница между дипломатом и шпионом была очень тонкой, нередко её не было совсем, но такого рода издержки, как все хорошо понимали, были неизбежны.
В XVII веке в Европе правила об иммунитете послов, сопровождающих их членов семей и персонала от гражданской и уголовной юрисдикции государств пребывания, правила о неприкосновенности посольских помещений были прочно закреплены в форме международного обычая.
Впервые дипломатическое право подверглось кодификации в начале XIX века на Венском и Ахенском конгрессах 1815 и 1818 годов. Следующим важным шагом в этой сфере является Гаванская конвенция о дипломатических чиновниках 1928 года.
В 1969 году на Генеральной ассамблее ООН была принята Конвенция о специальных миссиях, а в 1975 году на дипломатической конференции в Вене – Конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера. На бумаге всё выглядит идеально.

Трудные "партнёры"

Это, конечно, вовсе не значит, что государства всегда руководствовались в своих взаимоотношениях этими правилами. Как говорят англичане, "на то и правила, чтобы их нарушать". Они знают, о чём говорят. Вся история русско-английских отношений это подтверждает. Увы, это, пожалуй, самый яркий пример того, как могут не заладиться отношения между странами с разной психологией и ментальностью, интересы которых в мире к тому же часто пересекаются.
Тут можно припомнить и одиннадцать посланий, в том числе оскорбительных, написанных между 1562 и 1584 годами русским царём Иваном Грозным английской королеве Елизавете I, на которой он хотел жениться. В одном из них содержался такой пассаж: "Мы думали, что ты в своём государстве государыня и сама владеешь и заботишься о своей государевой чести и выгодах для государства, – поэтому мы и затеяли с тобой эти переговоры. Но, видно, у тебя, помимо тебя, другие люди владеют, и не только люди, а мужики торговые, и не заботятся о наших государских головах и о чести, и о выгодах для страны, а ищут своей торговой прибыли. Ты же пребываешь в своём девическом звании, как всякая простая девица".
Или, например, жестокое избиение и заключение в долговую тюрьму в 1708 году в Лондоне по вздорному обвинению специального посланника Петра I в Голландии Андрея Матвеева, который приехал в британскую столицу зондировать мир со шведами. После разгрома последних русскими под Полтавой в следующем году англичане извинились за этот безобразный инцидент, имевший чисто политическую подоплёку, который даже привёл к появлению в Англии специального закона о том, что можно, а чего нельзя делать с послами, где был чётко прописан дипломатический иммунитет.
Тем не менее в 1918 году похожая история приключилась в том же месте с угодившим за решётку советским диппредставителем Максимом Литвиновым, которого арестовали в ответ на провалившуюся попытку осуществить госпереворот в Москве его коллеги – британского дипломата-шпиона Брюса Локкарта. Потом были ультиматум лорда Керзона (1923 год), взбудоражившее Британию фальшивое "Письмо Зиновьева" (1924 год), "Наш ответ Чемберлену" (1927 год)…
Дипотношения между обеими странами разрывались и в 1800–1801, 1927–1929 годах. Первый раз по инициативе России, второй – Англии. Причём вмешательство России в британские дела просто меркнет по сравнению с тем, что творили у нас англичане, финансировавшие в России при ключевой роли своего посольства и шпионов под дипприкрытием дворцовые перевороты, мятежников, террористов, убийства монархов и кровавые революции. Это они приложили руку к подготовке направленных во многом против России двух мировых войн, в которых лицемерно выступали в роли союзников. И в наши дни Лондон остаётся, пожалуй, основным штабом самых злостных международных провокаций против России. При этом Британия даже не попала в только что составленный в России список недружественных государств!

Их нравы

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Наш рассказ о дипломатической истории будет неполным, если не упомянуть о древней стране, где случалось убивать дипломатов и брать их в заложники, причём проделывали такое с представителями самых сильных на тот момент держав! Речь идёт о Персии-Иране.
В 1829 году в Тегеране было вырезано русское посольство во главе с послом-литератором Александром Грибоедовым. Погибли все дипломаты, кроме одного, которого спрятал у себя местный вельможа, и 35 казаков-охранников. Хотя у иранцев были некоторые справедливые претензии к поведению в их стране русских диппредставителей, это зверство, к которому, похоже, приложило руку и британское посольство, поражает воображение. Естественно, персам за него пришлось впоследствии... извиняться на очень высоком уровне.
В ХХ веке нравы смягчились, поэтому в 1979 году иранцы не линчевали, а всего лишь взяли в заложники 66 сотрудников американского посольства в Тегеране. Ещё шестерым дипломатам удалось спрятаться в посольстве Канады, откуда они были тайно вывезены из страны. Основной же массе дипломатов после освобождения через несколько недель негров и женщин пришлось задержаться в качестве пленников в Иране надолго. Иран требовал их обмена на бежавшего из страны после исламской революции бывшего шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, который, однако, вскоре скончался.
История с заложниками вышла боком и тогдашнему президенту США Джимми Картеру, который не смог переизбраться в 1980 году из-за громкого провала американской попытки освободить заложников с помощью военной операции. Зато иранские студенты, участвовавшие в захвате заложников, сделали в Исламской Республике блестящую карьеру, в том числе по… дипломатической линии.
Завершилась эта эпопея 20 января 1981 года освобождением в результате проходивших в Алжире при посредничестве этой страны и Британии переговоров остававшихся в заложниках 52 американских дипломатов. Они пробыли в заключении 444 дня. В ответ американцы сняли некоторые наложенные ими на Иран санкции и пообещали не вмешиваться в его внутренние дела.
Вообще дипломатические правила за пределами Европы не слишком сильно обязывают к приличному поведению до сих пор: в странах Азии и Африки, особенно мусульманских, иностранные диппредставительства периодически подвергаются погромам, становясь целями террористических атак. Пакистан, Ливия, Кения – это далеко не полный список стран, где такое в последние годы случалось. 19 декабря 2016 года был зверски убит турецким фанатиком русский посол в Анкаре Андрей Карлов – из его тела извлекли девять пуль.
Жизнь русских дипломатов часто висела на волоске. Недаром у них, как и у военных, есть форма. Ведь это и сегодня не только крайне нужная, но и опасная профессия, несмотря на всякие там Венские конвенции.

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