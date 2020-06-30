От ВС и Росгвардии до ФСБ: Кого коснётся призыв Путина

Президент России Владимир Путин поставил свою подпись на указе о начале военных сборов. Соответствующий документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Указ касается военнослужащих запаса Вооружённых сил, войск Росгвардии и органов государственной охраны и ФСБ, пишет "Политэксперт". Документ вступает в силу с сегодняшнего дня - 29 июня. Также в указе содержится поручение правительству и властям регионов обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий, связанных в военными сборами.