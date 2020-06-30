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От ВС и Росгвардии до ФСБ: Кого коснётся призыв Путина
30 июня 2020, 02:00 • 53 • Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы. Он вступает в силу с сегодняшнего дня и касается военнослужащих запаса Вооружённых сил, войск Росгвардии и органов государственной охраны и ФСБ.
Президент России Владимир Путин поставил свою подпись на указе о начале военных сборов. Соответствующий документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.
Указ касается военнослужащих запаса Вооружённых сил, войск Росгвардии и органов государственной охраны и ФСБ, пишет "Политэксперт". Документ вступает в силу с сегодняшнего дня - 29 июня. Также в указе содержится поручение правительству и властям регионов обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий, связанных в военными сборами.
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