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От войны в Донбассе выиграет только Вашингтон: Об отмашке США заявил Соловьёв

24 января 2022, 14:05  •  144 • Политика
Судя по последним событиям, нельзя исключать, что США дали Киеву отмашку на войну в Донбассе. Дело в том, что от военного конфликта в Донбассе выиграет только Вашингтон.
Комментируя события последних дней, Соловьёв отметил, что заметно "засуетились США и Британия".
"И войска посылают в континентальную Европу и ряд сотрудников из своих посольств в Киеве эвакуируют", - написал он в своём Telegram-канале.
Также телеведущий обратил внимание на то, что и власти ДНР фиксируют подготовку к наступлению ВСУ.
"Американцы решили обострить ситуацию и "дали добро" Зеленскому на начало боевых действий на Донбассе?", - задаётся вопросом Соловьёв.
Одновременно с этим он привёл сразу два факта, говорящие о заинтересованности Вашингтона в войне. Телеведущий напомнил о том, что войны в Европе всегда приводили к росту экономической мощи США, а "заодно и китайским товарищам подпортить Олимпиаду получится". При этом Соловьёв высказал уверенность в том, что в случае наступления ВСУ в Донбассе США никаких санкций применять не будет в отношении Киева.

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