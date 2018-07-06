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От ворот поворот
06 июля 2018, 18:09 • 143 • Карикатуры
Москва ввела дополнительные пошлины на ряд американских товаров, аналоги которых производятся в России. Этот шаг стал ответом на введение Вашингтоном ввозных сборов на сталь и алюминий.
© Виталий Подвицкий
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