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От ворот поворот
18 июня 2018, 20:54 • 116 • Карикатуры
Канцлер Германии Ангела Меркель приняла ультиматум по вопросу противодействия нелегальной миграции. За две недели ей предстоит найти общеевропейское решение по беженцам.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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