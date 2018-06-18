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От ворот поворот

18 июня 2018, 20:54  •  116 • Карикатуры

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла ультиматум по вопросу противодействия нелегальной миграции. За две недели ей предстоит найти общеевропейское решение по беженцам.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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