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От волнения заговорил на русском: Порошенко оконфузился в кабинете генпрокурора

11 июня 2020, 13:00  •  133 • Политика
Бывший президент Украины Пётр Порошенко оконфузился в кабинете у прокурора. Он забыл родной язык и от волнения он заговорил на русском, против которого выступал много лет.
10 июня стало известно, что Пётр Порошенко стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в склонении к превышению служебных полномочий Егора Божка - руководителя Службы внешней разведки Украины. Если вина экс-президента будет доказана, его посадят. Срок может быть от 3 до 10 лет.
В связи с расследованием Порошенко вызывали на допрос в офис генерального прокурора. Он пришёл не один. Бывшего главу государства сопровождали народные депутаты "Европейской солидарности". Охрана прокуратуры была в шоке: пускать толпу людей она не собиралась, но те практически штурмом проникли в кабинет генпрокурора Венедиктовой.
На YouTube появилось короткое видео, где Пётр Порошенко в странной тёмной маске и перчатках в тон горячо спорит с Венедиктовой. Та утверждает, что поведение бывшего президента и пришедших с ним недопустимо, так как генпрокуратура является режимным объектом. Порошенко настаивает на обратном. Слышен шум: группа поддержки активно вторит своему лидеру.
Весь разговор ведётся на русском языке. Бывший президент от волнения оконфузился, ведь он много лет именно с этим языком боролся всеми возможными способами. Перед тем как сложить полномочия, он умудрился продвинуть закон, в котором украинский язык закреплялся как единственный государственный. На нём обязана вестись деловая документация, публиковаться и транслироваться материалы СМИ, общаться госслужащие и так далее. Фактически на русском можно разговаривать только дома, в кругу семьи. И это при том что больше трети украинцев считают русский язык для себя родным, по официальной статистике, и свыше половина жителей Незалежной - по независимым оценкам.

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