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От властей Казахстана ждут реакции за нападки на русских: "Чистейшая провокация" - Липовой
31 августа 2021, 20:35 • 88 • В мире
Глава "Офицеров России" Сергей Липовой ждёт реакции властей Казахстана на угрозы националистов.
В России прокомментировали словесные нападки участников незарегистрированной казахстанской организации "Ел Тiрегi". Как заявил глава "Офицеров России" Сергей Липовой, всё это чистейшая провокация. "Наглая, спланированная", - отметил он.
По словам Липового, властям Казахстана стоит отреагировать на случившееся.
Он подчеркнул, что высказывания казахстанских активистов являются удивительными и странными.
"Я удивлён, и мне искренне жаль этих двух "патриотов", которые пытаются кому-то угрожать расправой", - добавил он в беседе с "Газетой.ру".
При этом, добавил глава "Офицеров России", нападки на русскоязычное население наблюдаются повсеместно - по всему постсоветскому пространству.
"Несложно догадаться, что это спланированная акция, режиссёры которой сидят за океаном", - подытожил Липовой.
Ранее в СМИ появилось видеообращение лидера незарегистрированной партии "Ел Тірегі" Нуржана Альтаева и главы казахстанского Союза ветеранов Мурата Мухамеджанова, в котором те угрожали ряду депутатов Госдумы и членам организации "Офицеры России", если они приедут в республику. Активисты обвинили Россию в попытке отобрать "исконно казахские территории".
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