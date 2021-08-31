От властей Казахстана ждут реакции за нападки на русских: "Чистейшая провокация" - Липовой

Глава "Офицеров России" Сергей Липовой ждёт реакции властей Казахстана на угрозы националистов.

В России прокомментировали словесные нападки участников незарегистрированной казахстанской организации "Ел Тiрегi". Как заявил глава "Офицеров России" Сергей Липовой, всё это чистейшая провокация. "Наглая, спланированная", - отметил он.

По словам Липового, властям Казахстана стоит отреагировать на случившееся.

Он подчеркнул, что высказывания казахстанских активистов являются удивительными и странными.

"Я удивлён, и мне искренне жаль этих двух "патриотов", которые пытаются кому-то угрожать расправой", - добавил он в беседе с "Газетой.ру".

При этом, добавил глава "Офицеров России", нападки на русскоязычное население наблюдаются повсеместно - по всему постсоветскому пространству.

"Несложно догадаться, что это спланированная акция, режиссёры которой сидят за океаном", - подытожил Липовой.

Ранее в СМИ появилось видеообращение лидера незарегистрированной партии "Ел Тірегі" Нуржана Альтаева и главы казахстанского Союза ветеранов Мурата Мухамеджанова, в котором те угрожали ряду депутатов Госдумы и членам организации "Офицеры России", если они приедут в республику. Активисты обвинили Россию в попытке отобрать "исконно казахские территории".