От визитов Меркель в Россию и на Украину призвали не ждать сенсаций

Политолог Вадим Колесниченко считает, что последние зарубежные встречи Меркель в качестве канцлера ФРГ не будут "прорывными".

Ангела Меркель в августе намерена посетить Россию и Украину. О предстоящих поездках канцлера ФРГ ранее сообщили в немецком правительстве. В ходе своего визита в Россию Меркель намерена провести переговоры с президентом Владимиром Путиным. Во время поездки в Киев канцлер Германии также побеседует с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Однако, полагает политолог Вадим Колесниченко, ждать каких-либо сенсаций от этих визитов не стоит. По его словам, эти поездки можно расценить как проявление вежливости.

Эксперт полагает, что в Москве Меркель окажет знаки внимания Владимиру Путину, сделает несколько дипломатических жестов. В Киеве также всё будет номинально - Меркель "ни на что не будет давить и ничего не будет требовать", отметил Колесниченко в комментарии News Front.

Политолог отметил, что своим визитом Меркель в очередной раз окажет "моральную поддержку украинской стороне", однако добавил, что Киев останется под управлением США и Великобритании.