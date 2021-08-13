|
От визитов Меркель в Россию и на Украину призвали не ждать сенсаций
13 августа 2021, 21:35 • 27 • Политика
Политолог Вадим Колесниченко считает, что последние зарубежные встречи Меркель в качестве канцлера ФРГ не будут "прорывными".
Ангела Меркель в августе намерена посетить Россию и Украину. О предстоящих поездках канцлера ФРГ ранее сообщили в немецком правительстве. В ходе своего визита в Россию Меркель намерена провести переговоры с президентом Владимиром Путиным. Во время поездки в Киев канцлер Германии также побеседует с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Однако, полагает политолог Вадим Колесниченко, ждать каких-либо сенсаций от этих визитов не стоит. По его словам, эти поездки можно расценить как проявление вежливости.
Эксперт полагает, что в Москве Меркель окажет знаки внимания Владимиру Путину, сделает несколько дипломатических жестов. В Киеве также всё будет номинально - Меркель "ни на что не будет давить и ничего не будет требовать", отметил Колесниченко в комментарии News Front.
Политолог отметил, что своим визитом Меркель в очередной раз окажет "моральную поддержку украинской стороне", однако добавил, что Киев останется под управлением США и Великобритании.
Подпишитесь на нас
27
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 августа 2021, 20:45
|
08 августа 2021, 17:50
|
09 августа 2021, 01:10
|
06 августа 2021, 23:40
|
09 августа 2021, 10:20
|
07 августа 2021, 13:25
|
08 августа 2021, 12:20