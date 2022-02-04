От уничтоженного американцами "Чёрного ястреба" остались только лопасти и винты

Журналист Bild Юлиан Репке заснял на фото взорванный военными вертолёт США.

Американские военные уничтожили вертолёт UH-60 Black Hawk ("Чёрный ястреб") в Сирии. Информацию о подрыве боевой машине подтвердила американская сторона. Как заявили в Пентагоне, причиной подрыва стала механическая поломка вертолёта.

Представитель оборонного ведомства США Джон Кирби уточнил: военные сочли, что дальнейшее применение вертолёта с такой поломкой нецелесообразно.

Фото обломков "Чёрного ястреба" заснял журналист Bild. Юлиан Репке в Twitter выложил снимки.

Впрочем, в твите репортёр указал, что "Чёрный ястреб" потерпел крушение и уничтожен на северо-западе Сирии.

Ранее сообщалось, что американские военные провели спецоперацию в САР по ликвидации главаря ИГ* Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши. Все участвовавшие в миссии военнослужащие американской армии благополучно вернулись. Однако, как стало известно позднее, вместе с боевиком убиты и мирные жители.

* "Исламское государство" (ИГ) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

