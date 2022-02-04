Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пришло время разменять донбасский козырь: Россия и НАТО в шаге от исторического ...
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого нево...
Убрать войска из Крыма? США получили тонкий намёк на своё исчезновение с карты м...
В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми
Главная / В мире

От уничтоженного американцами "Чёрного ястреба" остались только лопасти и винты

04 февраля 2022, 02:40  •  21 • В мире
Журналист Bild Юлиан Репке заснял на фото взорванный военными вертолёт США.
Американские военные уничтожили вертолёт UH-60 Black Hawk ("Чёрный ястреб") в Сирии. Информацию о подрыве боевой машине подтвердила американская сторона. Как заявили в Пентагоне, причиной подрыва стала механическая поломка вертолёта.
Представитель оборонного ведомства США Джон Кирби уточнил: военные сочли, что дальнейшее применение вертолёта с такой поломкой нецелесообразно.
Фото обломков "Чёрного ястреба" заснял журналист Bild. Юлиан Репке в Twitter выложил снимки.
Впрочем, в твите репортёр указал, что "Чёрный ястреб" потерпел крушение и уничтожен на северо-западе Сирии.
Ранее сообщалось, что американские военные провели спецоперацию в САР по ликвидации главаря ИГ* Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши. Все участвовавшие в миссии военнослужащие американской армии благополучно вернулись. Однако, как стало известно позднее, вместе с боевиком убиты и мирные жители.
* "Исламское государство" (ИГ) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


21
Источник
Похожие новости
03 февраля 2022, 10:50
«Стали образцом эффективности и ответственности»: Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и КНР
03 февраля 2022, 23:10
Страшный сон для США и НАТО: Взрыв супервулкана превратит всё в выжженное поле
03 февраля 2022, 21:25
Шафран о "конвое свободы": "Сильные мира сего недооценили"
03 февраля 2022, 07:20
Военное присутствие: зачем США направляют дополнительные силы в Европу
03 февраля 2022, 02:10
Президент Молдавии открестилась от облавы на экс-депутатов
03 февраля 2022, 23:10
Месть длиною в год: Американский хакер обрушил интернет в Северной Корее
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 февраля 2022, 23:10
Зеленский всё же готов "покататься на лыжах" в Сочи ради "точки в войн...
03 февраля 2022, 23:10
Захарова уличила немецких журналистов в лицемерии: "Это очень смешно"
03 февраля 2022, 23:10
Пентагон "раскрыл" план России по вторжению на Украину. В Кремле ответили: ...
04 февраля 2022, 00:55
"Что значит не хочу?" Русские придумывают анекдоты в ответ на угрозы США
04 февраля 2022, 00:55
США пренебрегли жизнями 13 человек. Русские потребовали ответа
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2022, 11:10
Варшава сделала беспрецедентное предложение Киеву: "Безвозмездно"
03 февраля 2022, 02:10
Коротченко раскрыл секрет "Искандеров-М". Польский генерал не зря боится
30 января 2022, 03:05
Как готовили покушение на Владимира Путина
01 февраля 2022, 06:25
Госдеп США просчитался: Русские отказались "вставать по стойке смирно"
29 января 2022, 00:15
Дети мигрантов пинали маленькую девочку. Но защитить требуют их самих
31 января 2022, 01:50
Новейшие F-35C покрылись пятнами. Причина известна, но в Пентагоне молчат
31 января 2022, 12:20
В России возрождается легендарный завод. И это только начало
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.