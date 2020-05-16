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От ультиматума до ядерного удара: Полковник предупредил об американской угрозе России из космоса

16 мая 2020, 21:55  •  32 • Политика
Полковник запаса военный эксперт Александр Жилин не исключил того, что в США может появиться система, которая через космос сможет отключить российское ядерное оружие. И в этом случае наша страна рискует оказаться в опасности. По нам могут нанести ядерный удар либо поставить ультиматум, выдав на подпись план капитуляции.
О том, что у США может появиться своя система, способная отключить российское ядерное оружие, сказал полковник запаса военный эксперт Александр Жилин. Он обратил внимание на разработки известного американского инженера, основателя компании SpaceX Илона Маска.
Эксперт предупредил об американской угрозе России из космоса, не исключив, что Соединённые Штаты "выстроят группировку, которая в секунду отключит в любой стране космическую группировку спутников, которые управляют стратегическими ядерными силами".
Полковник обратил внимание на тот факт, что если подобную систему создадут, то она может серьёзно сказаться на расстановке сил по всему миру. Баланс будет нарушен. И тот, кому внезапно отключат управление ракетно-ядерным оружием, останется беззащитным. С ним в таком случае, отмечает Жилин, "можно делать что угодно". Например, нанести ядерный удар или же поставить ультиматум: либо капитулируете, либо шарахнем по вас ракетой.
"Можно нанести ограниченный ядерный удар. Можно не наносить, а ультиматум выдвинуть: "Вот вам текст капитуляции. Не хотите? Сейчас через пять минут мы нанесём ядерный удар", - отметил эксперт в беседе с Ura.ru.
Ранее о том, что спутники Starlink американской компании SpaceX, которые официально нужны для раздачи скоростного интернета на территории США, имеют огромный военный потенциал, Царьграду рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, есть несколько аспектов, которые указывают на то, что детище Илона Маска оказалось волком в овечьей шкуре.
Во-первых, SpaceX уже давно плотно сотрудничает с Пентагоном и Госдепартаментом США. Причём вывод спутников Starlink по странному стечению обстоятельств совпал с принятием Министерством обороны США стратегии о переводе всех военных на связь 5G. Кроме того, примерно в то же время президент США Дональд Трамп подписал закон, который обязывает американские компании пользоваться только отечественными устройствами 5G.
Во-вторых, вся информация о спутниках по какой-то причине исчезла из интернета, словно её засекретили. Те данные, которые были обнародованы в начале проекта, тоже свидетельствуют о военном применении спутников. Известно, что аппараты имеют по четыре антенны с фазированной антенной решёткой, которые работают в миллиметровом диапазоне СВЧ. Это позволяет им передавать сигнал со скоростью 10 гигабит в секунду, а между собой спутники "общаются" со скоростью 1 терабит в секунду.
"Этого достаточно для того, чтобы получить мгновенную картинку, мгновенное целеуказание по любой точке на планете. То есть, например, самолёт-разведчик или боец увидел какой-нибудь объект, зафиксировал - и тут же координаты этого объекта стали известны. Без всяких задержек", - пояснил эксперт.
Такая скорость передачи информации также позволяет на лету перенацелить высокоточное оружие. Кроме того, спутники Маска могут быть использованы для радиоэлектронной борьбы, поскольку работают в миллиметровом диапазоне СВЧ, как и системы РЭБ.
"Комплексы РЭБ могут при желании создать такое импульсное излучение, что всё, что будет находиться ниже этих спутников, - спутники связи, мониторинга, телекоммуникационные спутники - они могут быть выведены из строя", - добавил Леонков.

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