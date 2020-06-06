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От Украины ждут принятия особого статуса Донбасса перед встречей «нормандской четверки»
06 июня 2020, 12:55 • 165 • Украина
Руководство Украины объявило, что новые переговоры в «нормандском формате» состоятся до конца 2020 года. Киевские политики и политологи восприняли эту информацию как обычную утку. По их мнению, страна поставлена в положение клоуна-неудачника, когда каждую предыдущую реплику ему приходится объяснять шуткой, а зрители не только не смеются, но и готовы выгнать шутника прочь с арены. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.
На днях глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил по итогам визита в Берлин, что саммит лидеров в «нормандском формате» состоится до конца года, несмотря на пандемию коронавируса. По его словам, диалог с Россией продолжается и он «надеется на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе». Ермак также пообещал, что на следующей видеоконференции контактной группы Киев назначит на переговоры представителей Донбасса из числа переселенцев, живущих на подконтрольной Украине территории.
На фоне показного оптимизма главы президентского офиса украинские аналитики говорят о провале большинства идей Ермака по мирному урегулированию. Впрочем, та же участь постигнет и другие попытки Киева оживить минский процесс. Партнеры Украины по переговорам видят, что создание Консультативного совета с представителями ЛНР и ДНР, «усиление представительства» украинцев в ТКГ — это просто «косметические» процедуры и не более. Они не отменяют того факта, что всерьез договариваться о мире Украина не намерена.
По мнению политологов, сейчас ситуация в Донбассе в целом вернулась в формат, который был при режиме Петра Порошенко: вялотекущая война, почти ежедневные провокации, отсутствие любого диалога между Киевом, Донецком и Луганском. Главная причина новой заморозки ситуации, считают эксперты, категорическое нежелание Киева отказываться от двух догм в отношении «неконтролируемых территорий».
Первая — это отказ выполнять политическую часть Минских соглашений (выборы, амнистия для повстанцев, особый статус Донбасса). Хотя под соглашениями стоит личная подпись Порошенко, а Зеленский не раз клялся добиться их выполнения. Вторая догма — желание поддерживать постоянное напряжение на линии соприкосновения, блокируя любые попытки полностью прекратить огонь. Киевские стратеги уверены: если прекратить стрелять, европейцы тут же начнут снимать с России санкции, а это беда. К тому же «вялая война» якобы поможет Украине измотать военные и моральные силы повстанцев, а главное, не даст мировому сообществу забыть о стране.
Сам минский процесс, по мнению аналитиков, идет не параллельно, а «перпендикулярно» событиям в Донбассе. На днях Андрей Ермак в компании главы МИД Кулебы посетил Берлин, но, судя по всему, вернулся оттуда ни с чем. Разве что он заявил, что Киев «готов обсуждать предоставление Донбассу особого статуса в составе Украины, но только при соблюдении ряда условий».
Как считают эксперты, столь странное поведение Украины — с отказом от большинства договоренностей и непоследовательными заявлениями топ-чиновников — объясняется просто. Руководство Госдепа США, летом-осенью 2019-го едва не упустившее инициативу в опосредованной игре с РФ, постепенно возвращает себе утраченные позиции и заставляет некогда «миролюбивого» президента Зеленского действовать только так, как это выгодно Америке. А ей совершенно не нужно ни прекращение войны в Донбассе, ни тем более выполнение сторонами Минских соглашений.
Антироссийские санкции, введенные Европой в 2014 году, уносят миллиарды евро в месяц из бюджета как ЕС, так и России и тем самым заставляют инвесторов смотреть в сторону США. Упускать же такой удобный геополитический «рычаг» из-за мирных амбиций Зеленского и гибели мирных граждан в Донбассе в Вашингтоне не намерены. Поэтому и сам президент Украины, и Ермак с Кулебой вынуждены играть роль этаких паяцев, чья задача — убедительно изображать стремление к миру, но при этом даже не сметь думать о прекращении войны.
Именно в этой позиции Киев наверняка окажется и на предстоящих в июне переговорах глав МИД в «нормандском формате», которые должны пройти в Берлине. Впрочем, по мнению киевского политолога Павла Рудякова, после них все же можно ожидать хотя бы каких-то мелких подвижек.
По словам аналитика, в ближайшее время можно ожидать и дальнейшего разведения войск в Донбассе.
Донецкий бизнесмен, лидер украинской организации «Ответственные граждане Донбасса» Энрике Менендес отмечает: не нужно ожидать никакого «нормандского саммита», ведь ранее заключенные договоренности Украина так и не выполнила.
Менендес считает, что минские переговоры оказались в глубоком тупике, выхода из которого пока не видно.
Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил журналистам в Киеве, что у Банковой полностью отсутствует политическая воля для мирного урегулирования, поэтому Минские соглашения и не реализуются.
Он обратил внимание на то, что реализация Минских соглашений давно находится на нулевой отметке.
Эксперты отмечают: всем ясно, что на парижском саммите «нормандской четверки» президент Зеленский подписал такие обязательства, которые он просто не в состоянии выполнить. В первую очередь это принятие поправок в Конституцию Украины об особом статусе Донбасса с уже включенной в них «формулой Штайнмайера». Параметры этих поправок, по плану, сегодня уже должны быть полностью обсуждены как в ТКГ в Минске, так и в Верховной раде. Но пока ничего этого нет и в помине.
Поэтому, в то время как на Банковой говорят о сроках встречи лидеров «нормандской четверки», аналитики задаются вопросом: а что, собственно, на ней обсуждать-то? И Москва, и Берлин с Парижем будут избегать любых встреч на высшем уровне до тех пор, пока обязательства, принятые Зеленским во Франции, не будут реализованы. А если ситуация на линии соприкосновения вновь сорвется в войну, то лидерам станет и вовсе не о чем говорить.
Автор: Полина Цыбулько из Киева специально для ФАН
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