От Украины ждут принятия особого статуса Донбасса перед встречей «нормандской четверки»

Руководство Украины объявило, что новые переговоры в «нормандском формате» состоятся до конца 2020 года. Киевские политики и политологи восприняли эту информацию как обычную утку. По их мнению, страна поставлена в положение клоуна-неудачника, когда каждую предыдущую реплику ему приходится объяснять шуткой, а зрители не только не смеются, но и готовы выгнать шутника прочь с арены. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

На днях глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил по итогам визита в Берлин, что саммит лидеров в «нормандском формате» состоится до конца года, несмотря на пандемию коронавируса. По его словам, диалог с Россией продолжается и он «надеется на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе». Ермак также пообещал, что на следующей видеоконференции контактной группы Киев назначит на переговоры представителей Донбасса из числа переселенцев, живущих на подконтрольной Украине территории.

На фоне показного оптимизма главы президентского офиса украинские аналитики говорят о провале большинства идей Ермака по мирному урегулированию. Впрочем, та же участь постигнет и другие попытки Киева оживить минский процесс. Партнеры Украины по переговорам видят, что создание Консультативного совета с представителями ЛНР и ДНР, «усиление представительства» украинцев в ТКГ — это просто «косметические» процедуры и не более. Они не отменяют того факта, что всерьез договариваться о мире Украина не намерена.

По мнению политологов, сейчас ситуация в Донбассе в целом вернулась в формат, который был при режиме Петра Порошенко: вялотекущая война, почти ежедневные провокации, отсутствие любого диалога между Киевом, Донецком и Луганском. Главная причина новой заморозки ситуации, считают эксперты, категорическое нежелание Киева отказываться от двух догм в отношении «неконтролируемых территорий».

Первая — это отказ выполнять политическую часть Минских соглашений (выборы, амнистия для повстанцев, особый статус Донбасса). Хотя под соглашениями стоит личная подпись Порошенко, а Зеленский не раз клялся добиться их выполнения. Вторая догма — желание поддерживать постоянное напряжение на линии соприкосновения, блокируя любые попытки полностью прекратить огонь. Киевские стратеги уверены: если прекратить стрелять, европейцы тут же начнут снимать с России санкции, а это беда. К тому же «вялая война» якобы поможет Украине измотать военные и моральные силы повстанцев, а главное, не даст мировому сообществу забыть о стране.

Сам минский процесс, по мнению аналитиков, идет не параллельно, а «перпендикулярно» событиям в Донбассе. На днях Андрей Ермак в компании главы МИД Кулебы посетил Берлин, но, судя по всему, вернулся оттуда ни с чем. Разве что он заявил, что Киев «готов обсуждать предоставление Донбассу особого статуса в составе Украины, но только при соблюдении ряда условий».

Как считают эксперты, столь странное поведение Украины — с отказом от большинства договоренностей и непоследовательными заявлениями топ-чиновников — объясняется просто. Руководство Госдепа США, летом-осенью 2019-го едва не упустившее инициативу в опосредованной игре с РФ, постепенно возвращает себе утраченные позиции и заставляет некогда «миролюбивого» президента Зеленского действовать только так, как это выгодно Америке. А ей совершенно не нужно ни прекращение войны в Донбассе, ни тем более выполнение сторонами Минских соглашений.

Антироссийские санкции, введенные Европой в 2014 году, уносят миллиарды евро в месяц из бюджета как ЕС, так и России и тем самым заставляют инвесторов смотреть в сторону США. Упускать же такой удобный геополитический «рычаг» из-за мирных амбиций Зеленского и гибели мирных граждан в Донбассе в Вашингтоне не намерены. Поэтому и сам президент Украины, и Ермак с Кулебой вынуждены играть роль этаких паяцев, чья задача — убедительно изображать стремление к миру, но при этом даже не сметь думать о прекращении войны.

Именно в этой позиции Киев наверняка окажется и на предстоящих в июне переговорах глав МИД в «нормандском формате», которые должны пройти в Берлине. Впрочем, по мнению киевского политолога Павла Рудякова, после них все же можно ожидать хотя бы каких-то мелких подвижек.

«На мой взгляд, кое-какие положительные моменты уже есть. Важно, что хотя бы пошла работа на уровне министров и профильных чиновников. Об этом говорит появление «дорожной карты», которую предложила украинская делегация, — указывает он. — Согласовать ее договорились еще в 2016 году, в преддверии саммита в Берлине. Несмотря на то, что эта карта изобилует «красными линиями», от которых морщатся немцы, французы и россияне, такой документ есть. Хочется верить, что процесс постепенно сдвигается с мертвой точки».

По словам аналитика, в ближайшее время можно ожидать и дальнейшего разведения войск в Донбассе.

«Понятно, что разводить войска по всей линии соприкосновения Украина однозначно не готова. Но если параллельно с обсуждением «дорожной карты» по выполнению Минска пойдут обмены пленными и дальнейшее разведение войск, это будет своего рода прорыв», — считает Рудяков.

Донецкий бизнесмен, лидер украинской организации «Ответственные граждане Донбасса» Энрике Менендес отмечает: не нужно ожидать никакого «нормандского саммита», ведь ранее заключенные договоренности Украина так и не выполнила.

«Те встречи, которые происходят в Берлине или Минске, не имеют ничего общего с «минским форматом» — это лишь «синхронизация позиций и обмен мнениями». Это нельзя назвать переговорами, — сообщил он о поездке Ермака и Кулебы. — Да, в условиях, когда из-за коронавируса был отменен очередной «нормандский саммит», когда минская ТКГ собирается в видеорежиме, активизировались двухсторонние контакты. Но результата у этого процесса не будет».

Менендес считает, что минские переговоры оказались в глубоком тупике, выхода из которого пока не видно.

«Сегодня для всех очевидно, что минские переговоры в обозримом будущем не выйдут на «нормандский саммит», потому что «домашнее задание», данное Украине 9 декабря на встрече в Париже, не выполнено, так что и встречаться особого смысла нет. Я не верю в реализацию выборов в неподконтрольном Донбассе в этом году. Вряд ли там смогут функционировать институции ЦИК Украины, участвовать украинские партии и политики. А ведь проведение местных выборов в Донбассе — один из ключевых моментов выполнения «Минска-2», — напомнил активист. — Да, возможно, произойдет разведение сил и средств на новых участках, очередной обмен пленными. Но в целом ситуация по Донбассу в глухом углу. По идее, сдвинуть дело с мертвой точки может само украинское руководство — например, сняв экономическую блокаду с республик с возобновлением ж/д сообщения. Это было бы сильным шагом. Но, к сожалению, я очень пессимистично настроен после всех последних шагов власти».

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил журналистам в Киеве, что у Банковой полностью отсутствует политическая воля для мирного урегулирования, поэтому Минские соглашения и не реализуются.

«Нарушения режима прекращения огня, несмотря на многочисленные договоренности, продолжаются. По данным ОБСЕ за последнюю неделю, в среднем в день на линии соприкосновения происходит 177 взрывов. Вдумайтесь в эту цифру! — подчеркнул политик. — Инициатором ведения огня в большинстве случаев выступает Киев. За неделю, с 22 по 28 мая, лишь восемь обстрелов были инициированы со стороны Донецка и Луганска и 28 — со стороны ВСУ».

Он обратил внимание на то, что реализация Минских соглашений давно находится на нулевой отметке.

«Надо выполнять Минские соглашения, надо вести прямой диалог с представителями Донецка и Луганска, от чего наотрез отказывается сегодняшняя власть. Это стратегическая ошибка, и это означает, что вопрос не будет доведен до завершения. То есть мирного урегулирования как такового не будет, идет лишь поиск путей, которые ни к чему не приведут», — подчеркнул Медведчук.

Эксперты отмечают: всем ясно, что на парижском саммите «нормандской четверки» президент Зеленский подписал такие обязательства, которые он просто не в состоянии выполнить. В первую очередь это принятие поправок в Конституцию Украины об особом статусе Донбасса с уже включенной в них «формулой Штайнмайера». Параметры этих поправок, по плану, сегодня уже должны быть полностью обсуждены как в ТКГ в Минске, так и в Верховной раде. Но пока ничего этого нет и в помине.

Поэтому, в то время как на Банковой говорят о сроках встречи лидеров «нормандской четверки», аналитики задаются вопросом: а что, собственно, на ней обсуждать-то? И Москва, и Берлин с Парижем будут избегать любых встреч на высшем уровне до тех пор, пока обязательства, принятые Зеленским во Франции, не будут реализованы. А если ситуация на линии соприкосновения вновь сорвется в войну, то лидерам станет и вовсе не о чем говорить.