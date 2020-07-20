От Украины требуют отказаться от советской энергоинфраструктуры • 77 • Украина

Украина «достигла значительных результатов в экономическом развитии», однако для дальнейшего развития стране необходимо кардинальное изменение подхода к ценообразованию в распределении электроэнергии.



Об этом рассуждает экономист Владислав Иноземцев в колонке «Ukraine needs electric grid reform to escape Soviet legacy» для американского издания The Washington Times.



Иноземцев считает, что с 2014 года Украина продемонстрировала значительные успехи в развитии экономики: перестала зависеть от импорта российского природного газа, успешно стабилизировала свою национальную валюту, гривну, валютные резервы недавно достигли своих 8-летних максимумов на уровне 28,5 млрд. долл. США, а доходность облигаций, номинированных как в долларах, так и в евро, достигла рекордно низкого уровня в январе 2020 года.



Однако, по его мнению, невзирая на макроэкономический рост, Украина до сих пор не решила проблему с устаревшей инфраструктурой, в частности в энергетическом секторе.



«На протяжении всего постсоветского периода украинские электросети работают с минимальными объёмами модернизации или ремонта. Возраст примерно 64 высоковольтных электросетей составляет 40 и более лет, а потери в сетях достигают 10% всего производимого в стране объёма электроэнергии», — отмечает эксперт.



Иноземцев утверждает, что для развития и процветания стране необходимо кардинально изменить принципы ценообразования тарифов на распределение электроэнергии. Новые механизмы ценообразования, считает он, обеспечат постепенное улучшение состояния украинских электросетей. Таким новым механизмом является переход на стимулирующий тариф (RAB-тариф), который был введён в период с конца 1990-х по 2004 год не только во всех европейских странах, но также и в Грузии.



«Система стимулирующего ценообразования позволила бы электрораспределительным компаниям получать столь необходимую им прибыль и направлять её как на ремонт и модернизацию, так и на строительство отсутствующих в настоящее время на Украине "умных» электросетей"», — пишет Иноземцев.



Обычно выплачиваемый владельцам доход привязывается к средней стоимости капитала в стране — так называемому показателю WACC. Однако, отмечает эксперт, даже предлагаемая регулятором — Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, — ставка на новые активы значительно ниже WACC, не говоря уже о старых активах, владельцам которых предлагается ставка 1% в год. Иноземцев подчёркивает, что этот подход подрывает весь проект по модернизации инфраструктуры. А между тем, в модернизацию электросетей до 2030 году необходимо инвестировать не менее 12,5 млрд долларов США.



«Если Украина хочет выйти на европейский уровень и интегрировать свои электросети с электросетями западных соседей и при этом обеспечить долгосрочную независимость от России, ей нужно как можно быстрее провести реформу, основой которой является справедливый и прозрачный RAB-тариф», — утверждает эксперт.



Отметим, накануне главный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон, США) Эдвард Чоу заявил, что в 2010 году Украина присоединилась к Европейскому энергетическому сообществу, но для интеграции в европейские рынки она также должна модернизировать энергоинфраструктуру.



«Без современной энергосети Украина не сможет повысить свою энергетическую безопасность через интеграцию в более крупный экспортный рынок, а именно в ЕС», – подчеркнул американский энергоэксперт.



Он добавил, что для модернизации энергосистемы необходимо перейти к стимулирующему регулированию по примеру европейских соседей Украины.



Чоу утверждает, что для привлечения инвестиций в энергоинфраструктуру требуется стабильный, предсказуемый и привлекательный режим тарифообразования, прежде чем будет возможность для дальнейшего развития. Для этого регулятору Украины нужно внедрить разумную методику RAB-тарифа.



По его словам, инвесторы предполагают получить норму прибыли с учетом риска для того, чтобы реализовать потенциальные инвестиции, и, чем более рисковая нормативно-правовая среда, тем выше потенциальная норма прибыли, которую будут требовать инвесторы.

Украина «достигла значительных результатов в экономическом развитии», однако для дальнейшего развития стране необходимо кардинальное изменение подхода к ценообразованию в распределении электроэнергии.Об этом рассуждает экономист Владислав Иноземцев в колонке «Ukraine needs electric grid reform to escape Soviet legacy» для американского издания The Washington Times.Иноземцев считает, что с 2014 года Украина продемонстрировала значительные успехи в развитии экономики: перестала зависеть от импорта российского природного газа, успешно стабилизировала свою национальную валюту, гривну, валютные резервы недавно достигли своих 8-летних максимумов на уровне 28,5 млрд. долл. США, а доходность облигаций, номинированных как в долларах, так и в евро, достигла рекордно низкого уровня в январе 2020 года.Однако, по его мнению, невзирая на макроэкономический рост, Украина до сих пор не решила проблему с устаревшей инфраструктурой, в частности в энергетическом секторе.«На протяжении всего постсоветского периода украинские электросети работают с минимальными объёмами модернизации или ремонта. Возраст примерно 64 высоковольтных электросетей составляет 40 и более лет, а потери в сетях достигают 10% всего производимого в стране объёма электроэнергии», — отмечает эксперт.Иноземцев утверждает, что для развития и процветания стране необходимо кардинально изменить принципы ценообразования тарифов на распределение электроэнергии. Новые механизмы ценообразования, считает он, обеспечат постепенное улучшение состояния украинских электросетей. Таким новым механизмом является переход на стимулирующий тариф (RAB-тариф), который был введён в период с конца 1990-х по 2004 год не только во всех европейских странах, но также и в Грузии.«Система стимулирующего ценообразования позволила бы электрораспределительным компаниям получать столь необходимую им прибыль и направлять её как на ремонт и модернизацию, так и на строительство отсутствующих в настоящее время на Украине "умных» электросетей"», — пишет Иноземцев.Обычно выплачиваемый владельцам доход привязывается к средней стоимости капитала в стране — так называемому показателю WACC. Однако, отмечает эксперт, даже предлагаемая регулятором — Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, — ставка на новые активы значительно ниже WACC, не говоря уже о старых активах, владельцам которых предлагается ставка 1% в год. Иноземцев подчёркивает, что этот подход подрывает весь проект по модернизации инфраструктуры. А между тем, в модернизацию электросетей до 2030 году необходимо инвестировать не менее 12,5 млрд долларов США.«Если Украина хочет выйти на европейский уровень и интегрировать свои электросети с электросетями западных соседей и при этом обеспечить долгосрочную независимость от России, ей нужно как можно быстрее провести реформу, основой которой является справедливый и прозрачный RAB-тариф», — утверждает эксперт.Отметим, накануне главный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон, США) Эдвард Чоу заявил, что в 2010 году Украина присоединилась к Европейскому энергетическому сообществу, но для интеграции в европейские рынки она также должна модернизировать энергоинфраструктуру.«Без современной энергосети Украина не сможет повысить свою энергетическую безопасность через интеграцию в более крупный экспортный рынок, а именно в ЕС», – подчеркнул американский энергоэксперт.Он добавил, что для модернизации энергосистемы необходимо перейти к стимулирующему регулированию по примеру европейских соседей Украины.Чоу утверждает, что для привлечения инвестиций в энергоинфраструктуру требуется стабильный, предсказуемый и привлекательный режим тарифообразования, прежде чем будет возможность для дальнейшего развития. Для этого регулятору Украины нужно внедрить разумную методику RAB-тарифа.По его словам, инвесторы предполагают получить норму прибыли с учетом риска для того, чтобы реализовать потенциальные инвестиции, и, чем более рисковая нормативно-правовая среда, тем выше потенциальная норма прибыли, которую будут требовать инвесторы. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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