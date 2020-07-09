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От Украины не видим ни малейшего прогресса: В Совфеде объяснили идею русского Донбасса

09 июля 2020, 12:00  •  117 • В мире
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала идею "присоединить" ДНР и ЛНР к России. По её словам, такие разговоры возникают из-за отсутствия прогресса в Минских соглашениях со стороны Киева.
В Совете Федерации объяснили, почему в обществе появились разговоры о русском Донбассе. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко указала, что подобные размышления у людей являются следствием действий украинской стороны.
Она подчеркнула, что со стороны Киева нет ни малейшего прогресса в реализации Минских соглашений. И на фоне, когда ничего не происходит в мирном урегулировании ситуации в ДНР и ЛНР, появляются подобные пересуды.
"К сожалению, воли сегодня нет, или другие обстоятельства, но мы не видим ни малейшего прогресса со стороны Украины в реализации Минских соглашений", - цитирует Матвиенко РИА Новости.
Она добавила, что РФ намерена продолжать оказывать защиту гражданам, живущим в республиках.
"Мы не можем быть равнодушны и безразличны к тяжелейшему положению жителей этих территорий", - подчеркнула она, добавив, что Россия готова настойчиво добиваться выполнения Киевом Минских соглашений.
Ранее бывший премьер ДНР Александр Бородай заявил, что республики Донбасса в скором времени войдут в состав России благодаря новой поправке к Конституции. Однако украинский политолог Михаил Погребинский не увидел прямой связи между высказыванием бывшего премьера ДНР и поправками.

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