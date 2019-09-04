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От удара ракеты "Малютка" советской разработки израильский броневик разнесло на части

04 сентября 2019, 07:09  •  373 • В мире
В минувшее воскресенье на территории Израиля близ границы с Ливаном был разорван буквально в клочья израильский бронеавтомобиль Wolf. Удар был нанесен противотанковой ракетой, разработанной еще в Советском Союзе.
Выпустили противотанковое оружие бойцы шиитской организации "Хезболла". Кадры этой атаки появились в Twitter. Судя по видеозаписи, речь идет о знаменитой ракете 9М14 "Малютка", которую в НАТО обозначают как АТ-3 Sagger. Модернизированная версия "Малютки" выпускается в нескольких странах и имеет полуавтоматическое наведение.
Как пишет "Российская газета", эти "Малютки" активно использовались еще в 2006 году, во время Ливанской войны. В настоящее время в арсеналах "Хезболлы" такое вооружение имеется в довольно серьезных количествах.
Израильский броневик Wolf, который был атакован "Малюткой", относится к легким видам бронеавтомобилей. Экипаж машины состоит из двух человек, а перевозить он может еще 10 военных. По имеющимся данным, во время атаки никто из израильтян не пострадал.

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