От удара ракеты "Малютка" советской разработки израильский броневик разнесло на части

Выпустили противотанковое оружие бойцы шиитской организации "Хезболла". Кадры этой атаки появились в Twitter. Судя по видеозаписи, речь идет о знаменитой ракете 9М14 "Малютка", которую в НАТО обозначают как АТ-3 Sagger. Модернизированная версия "Малютки" выпускается в нескольких странах и имеет полуавтоматическое наведение.

Как пишет "Российская газета", эти "Малютки" активно использовались еще в 2006 году, во время Ливанской войны. В настоящее время в арсеналах "Хезболлы" такое вооружение имеется в довольно серьезных количествах.

Израильский броневик Wolf, который был атакован "Малюткой", относится к легким видам бронеавтомобилей. Экипаж машины состоит из двух человек, а перевозить он может еще 10 военных. По имеющимся данным, во время атаки никто из израильтян не пострадал.