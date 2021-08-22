От участия в «Крымской платформе» отказалась одна страна. Украина утверждает, что из-за России

«Крымская платформа», стартующая в Киеве 23 августа, привлекает к себе всё больше внимания. Украинские власти утверждают, что из-за давления России в саммите не примет участия одна из ранее согласившихся на это стран, а делегацию США, вместо влиятельного министра транспорта Питера Буттиджича, возглавит министр энергетики.Об отказе одной из стран участвовать в «платформе» 20 августа заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, согласно докладу украинской разведки, Российская Федерация оказывает «безумное давление» на экономику страны.«Поверьте, Россия работает по всему миру, чтобы помешать Украине провести такое мероприятие. Я могу констатировать, что есть, по крайней мере, одна страна, которая под давлением Российской Федерации в момент отказалась», - сказал Данилов.При этом секретарь СНБО не назвал эту страну и не указал, в чём именно выражалось давление.Напомним, на сегодняшний день своё участие в украинском саммите подтвердили 45 стран.Тем временем в составе американской делегации произошла замена. В Киеве, вместо очень влиятельного и перспективного Питера Буттиджича, США будет представлять министр энергетики Дженнифер Грэнголм. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Киеве.«Президент Джозеф Р. Байден-младший сегодня объявил о назначении президентской делегации в Киев, Украина, для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях, посвященных 30-летию независимости, 23-24 августа 2021 года. Достопочтенная Дженнифер М. Грэнголм, министр энергетики, возглавит делегацию», — говорится в сообщении посольства.В посольстве не поясняют причин внезапной рокировки, однако украинские СМИ предполагают, что всё дело в том, что в семье Буттиджича появился ребёнок, вероятно, это поменяло планы министра.Также в состав американской делегации войдут Кристина Квин, временная поверенная в делах, посольство США в Киеве и Эндрю Лайт, помощник секретаря по международным делам, министерство энергетики США.Саммит «Крымской платформы» состоится в предстоящий понедельник, 23 августа. Целью мероприятия является выведение темы Крыма на более высокий уровень, чтобы привлечь внимание международного сообщества к его статусу и начать новый виток давления на Россию. Предполагается, что «платформа» будет работать на нескольких уровнях. Первый – самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй – уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны. Третий – межпарламентский уровень, и четвёртый – уровень неправительственных экспертов.