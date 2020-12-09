От тяжёлых металлов до вируса: Эксперты поспорили из-за вспышки неизвестной болезни в Индии

В Индии выясняют причины вспышки неизвестного заболевания, от которого пострадали почти 900 человек. Об этом сообщает телеканал "360".

Первоначально медики заподозрили отравление токсинами и грязную воду. Однако позднее выяснилось, что в крови заболевших зафиксирована повышенная концентрация никеля и свинца.

Как рассказал врач-токсиколог Алексей Водовозов, повышенное содержание вышеуказанных веществ наблюдается у многих жителей Индии. Связано это с тем, что люди используют растительные лекарственные препараты.

Из-за ухудшения экологии наблюдается ухудшение качества растительного сырья, которое загрязнено вредными для организма металлами (ртуть, никель, кадмий, свинец и так далее). Не исключено, что загадочная вспышка связана именно с этим.

"В Индии население гигантское, а территория недостаточно большая. Собирают всё подчистую. Есть очень много исследований, когда показывают, что и препараты загрязнены", - поведал Водовозов.

Однако инфекционист Илья Акинфиев считает, что нельзя исключать вирус, который поражает нервную систему. С ним спорит доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, который отметил, что среди симптомов не упоминалась высокая температура.

Как передаёт РИА ФАН, ещё одной версией массового отравления могли стать вещества, которые содержатся в средствах для защиты от комаров.

"Образцы воды, продуктов питания и крови больных отправлены для анализа в лабораторию судебно-медицинской экспертизы", - отмечают индийские журналисты.