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От Тулуна осталась половина, под угрозой Байкал: "Чубайсовские схемы" ведут Россию к экологическому "Чернобылю"

29 июля 2019, 17:39  •  86 • Политика
Второй удар водной стихии по России едва не превратился в экологическую катастрофу: проблемы возникли в Тулуне, где половину города буквально смыло, и на Байкале, который оказался под угрозой загрязнения вод. Эксперты винят в происходящем деятельность "черных лесорубов" и "чубайсовские схемы" работы. В свое время экологическим "Чернобылем" пугали и в Росприроднадзоре.
Экстремальные паводки в России могут быть связаны с варварской вырубкой лесов. Такое мнение выразил советник министра обороны страны Андрей Ильницкий.

Пожары и наводнения угрожают России

Ранее стало известно о том, что жители Иркутской области второй раз за это лето столкнулись с паводком. Прошла эвакуация более ста жителей приангарских районов. Проблемы возникли также в Тулуне, где ранее дамба уже не справилась с подъёмом уровня воды. Сейчас от города осталась половина, однако надежды на восстановление остаются.
"Некоторые районы были до сих пор затоплены, когда мы ездили, и там воду откачивали, пытались на лодках переправить им еду и так далее. В основном, уже те, кто остались без дома, уже находились в пунктах временного размещения, в одном их которых мы работали, и так же у друзей, у родственников, кто где мог", - рассказала Царьграду волонтер Анастасия, которая побывала на месте событий.
У региона и так полно сложностей. Чего стоят только заявления руководства Росприроднадзора об "экологическом Чернобыле" на месте предприятия "Усольехимпром", которое необходимо рекультивировать.
Проблемы могут возникнуть даже в озере Байкал. Как заявили в МЧС, элементами разрушенного паводком моста в Иркутской области была повреждена насосная установка на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате. Из-за этого промышленные отходы едва не попали в водоем, что может угрожать его чистоте.
Непосредственно Ильницкий предположил, что паводки являются результатом вырубки леса.
"У меня одного стойкое подозрение, что эти запредельно-экстремальные паводки - следствие варварской вырубки лесов в этих территориях и регионах? А ежели так - где ответственность владельцев лесного бизнеса и крышующих их на государственном уровне, где посадки? Уточню - посадки не только леса!" - заявил политик в Twitter.
Фото:twitter.com/amicableru
Проблемы связаны не только с наводнениями. Та же Иркутская область страдает от масштабных пожаров, охвативших более 400 тысяч гектаров леса. А рекордсменом стал Красноярский край, где огонь охватил площадь почти в миллион гектаров.
Сложность заключается в том, что речь идет о труднодоступных районах, в которых нельзя организовать процесс ликвидации очагов возгорания.

Во всем виновата вырубка лесов?

Некоторые эксперты и жители связывают происходящее с незаконной вырубкой лесов. Как ранее напомнил спецкор "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин, президент России Владимир Путин и ряд других политиков на протяжении нескольких лет указывали на происходящее в Сибири и на Дальнем Востоке. В Красноярском крае и Иркутской области, где под видом "санитарной вырубки" вывозят в Китай древесины на миллиарды рублей.
Ущерб для экономики от так называемых чёрных лесорубов оценивается в 100 миллиардов рублей, однако Ворсобин считает эти цифры заниженными. Если импорт леса в Красноярском крае составляет десятки миллиардов рублей, то в бюджет поступают жалкие проценты. Он также сомневается в том, что привлечение силовиков сможет повлиять на ситуацию, так как к коррупционным процессам привлечены высокие чины.
"У каждого чёрного лесоруба есть бумажка, разрешающая ему рубить. Это может быть санитарная рубка, выдают на один участок леса, а он при попустительстве прокуратуры и так называемых деревянных отделов рубит другой лес, более качественный, заповедный. Сейчас все с бумажками. Но вопрос: кто торгует этими бумажками? Поэтому речь не о том, что есть какие-то деревни чёрных лесорубов. Коррупция - почему это вышло на федеральный уровень, и почему идут аресты, всё вышло на уровень областных высоких чиновников? Потому что без крышевания подобного бизнеса административных структур ничего бы не получилось", - отметил он.
Председатель комиссии по экологической безопасности Московского областного объединения Русского географического общества Антон Хлынов отметил, что санитарные вырубки, действительно, бывают необходимы, однако трудно понять, куда в действительности ушёл лес с особо охраняемых территорий. Схема выглядит очень притягательно, так как по факту участок не берётся в аренду, а выполняются работы "по госконтракту".

Кто виноват и что делать?

По оценкам депутата Государственной Думы Олега Нилова, проблема со злоупотреблениями в лесной области ухудшается от года к году. Фактически мировые запасы леса варварски уничтожаются, но в казну поступают сущие копейки - около 30 миллиардов рублей в год.
При этом только на тушение пожаров уходит в два раза больше средств. Подобная ситуация наблюдается с момента принятия Лесного кодекса в 2008 году, который, по мнению парламентария, был настроен на разграбление природных богатств.
"Это чубайсовские схемы. Знаете, разгосударствление, разбиение на мелкие кусочки и рынок. Рынок, мол, всё отрегулирует. Губернаторы-рыночники и сами свои регионы обогатят, и ещё нам налогов в казну пришлют. Полное фиаско, поэтому начинать наводить порядок нужно, конечно же, с посадок. В прямом и переносном смысле", - объяснил он.
Свой метод борьбы с пожарами озвучил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он обвинил в происходящем чиновников и призвал использовать инженерные войска. От дыма задыхаются целые города, подчеркнул глава либерал-демократов. По его словам, ждать нечего, нужно вводить чрезвычайное положение и подключать к тушению армию.
"С людьми работать нужно: многие любят в лесу устраивать барбекю, шашлык, но чем это заканчивается? Сгорают миллионы гектар леса! Мы так без деревьев, воздуха и воды останемся. Об этом нужно думать", - пояснила она.
Глава Центра социальных и политических исследований Георгий Фёдоров выдвинул версию, что ЧП может быть связано с недавними скандалами о вывозе леса в Китай.
"В данном случае я не исключаю, что это был поджог. Потому что несколько месяцев назад были скандалы по вывозу леса из Иркутской и других областей в Китай. На федеральном уровне обеспокоились этими вопросами. Потому я не исключаю, что пожароопасная ситуация была специально запущена, чтобы потом массовое воровство леса списали на пожар и ничего нельзя было проверить", - отметил он.

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