От циничного до хладнокровного: Захарова указала на первое за много лет честное заявление Вашингтона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на первое за много лет честное заявление Вашингтона. Она отметила, что оценивать его можно по-разному: от циничного до хладнокровного, но ясно одно - оно честное.

В своём Telegram-канале Захарова прокомментировала слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который признался в том, что его страна активно пытается преобразовать установившийся миропорядок за счёт формирования новых "альянсов, партнёрств и институтов", призванных работать в интересах Вашингтона.

Официальный представитель МИД России отметила, что слова Салливана отражают ровно то, о чём Россия говорит три года.

"Штаты разваливают систему международных отношений, основанную на международном праве и центральной роли ООН, ради создания зоны собственного комфорта, в которой собираются единолично доминировать", - написала Захарова, отметив, что именно с этой целью США организовали "массовку" в виде "саммита демократий".

Подводя итог, Захарова отметила, что заявление Салливана можно оценивать по-разному, "от "циничное" до "хладнокровное".

"В одном не откажешь - оно честное. Впервые за много лет вещи названы своими словами", - подытожила она.