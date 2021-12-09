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От циничного до хладнокровного: Захарова указала на первое за много лет честное заявление Вашингтона
09 декабря 2021, 10:00 • 304 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на первое за много лет честное заявление Вашингтона. Она отметила, что оценивать его можно по-разному: от циничного до хладнокровного, но ясно одно - оно честное.
В своём Telegram-канале Захарова прокомментировала слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который признался в том, что его страна активно пытается преобразовать установившийся миропорядок за счёт формирования новых "альянсов, партнёрств и институтов", призванных работать в интересах Вашингтона.
Официальный представитель МИД России отметила, что слова Салливана отражают ровно то, о чём Россия говорит три года.
"Штаты разваливают систему международных отношений, основанную на международном праве и центральной роли ООН, ради создания зоны собственного комфорта, в которой собираются единолично доминировать", - написала Захарова, отметив, что именно с этой целью США организовали "массовку" в виде "саммита демократий".
Подводя итог, Захарова отметила, что заявление Салливана можно оценивать по-разному, "от "циничное" до "хладнокровное".
"В одном не откажешь - оно честное. Впервые за много лет вещи названы своими словами", - подытожила она.
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