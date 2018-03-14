От Трампа требуют объявить Россию страной-спонсором терроризма и обложить санкциями

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Президенту США предлагают действовать по аналогии с Северной Кореей.

От президента США Дональда Трампа потребовали признать Россию страной-спонсором терроризма и ввести против неё соответствующие санкции. С соответствующей инициативой выступил сенатор-демократ Роберт Менендес из член комитета по иностранным делам сената США.

Он заявил, что раз Россию подозревают в отравлении шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери, то её, несмотря на отсутствие доказательств вины, необходимо внести в список стран-спонсоров терроризма. Сенатор напомнил, что США уже поступили аналогичным образом с Северной Корей после отравления родственника главы КНДР Ким Чен Ына в Таиланде.

"Администрация должна также рассмотреть, следует ли сделать аналогичное заявление относительно России", - сказал Менендес.

При этом сенатор ссылается на закон от 1991 года о контроле за химическим оружием. Документ предусматривает наложение на другие страны жестких санкций.