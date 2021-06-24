От торпед до беспилотников: какая техника представлена на военно-морском салоне в Петербурге

Ведущие российские оборонные предприятия представили широкий спектр перспективных и современных образцов техники на Международном военно-морском салоне, который проходит в Санкт-Петербурге. Разработки ориентированы на удовлетворение запросов ВМФ России и поставки зарубежным государствам. Внимание публики привлекли новые торпеды УГСТ и МТТ, шельфовые и донные мины, беспилотная платформа поиска подводных целей «КиберБоат-330», гидроакустические станции обнаружения диверсионных сил противника и малогабаритное авиационное средство радиоэлектронной борьбы МСП-418К. По мнению экспертов, большая часть представленных вооружений будет востребована ВМФ и заказчиками из других стран.

До конца недели в Санкт-Петербурге проходит юбилейный, десятый Международный военно-морской салон. На МВМС-2021 представлена широкая линейка изделий для нужд ВМФ и партнёров Москвы по линии военно-технического сотрудничества. В работе выставки принимают участие порядка 270 предприятий, включая 11 зарубежных организаций.

Торпеды, мины, автономные аппараты

Одну из крупнейших экспозиций в северную столицу привезло АО «Корпорация «Тактическое Ракетное Вооружение» (КТРВ). Компания продемонстрировала свои новейшие изделия: экспортный вариант малогабаритного противолодочного комплекса «Пакет», морскую шельфовую мину с глубиной постановки от 60 до 600 м и донные мины МДМ-2 и МДМ-3.

Из ракетного вооружения КТРВ показала авиационную крылатую ракету повышенной дальности Х-59МК, способную уничтожать надводные цели на расстоянии до 285 км, и полутонную противолодочную ракету воздушного базирования АПР-3М с фугасной боевой частью.

Внимание публики привлекли изделия входящего в КТРВ петербургского АО «НИИ мортеплотехники». Предприятие представило универсальную глубоководную самонаводящуюся торпеду (УГСТ), которая по показателю «эффективность — стоимость» превосходит зарубежные аналоги.

Калибр торпеды составляет 53 см, длина — 7,2 м, масса — не более 2,2 т, максимальная дальность хода — 50 км, скорость — 40—50 узлов (74,08—92,6 км/ч), глубина стрельбы с подлодки — 400 м.

Образцы торпедного вооружения КТРВ на МВМС-2021

RT

© Алексей Заквасин

Разработчик отмечает, что УГСТ с высокой эффективностью поражает подводные лодки и корабли противника благодаря возможности телеуправления, наличию оптимальных алгоритмов поиска и наведения, мощному боезаряду, а также высокой защите от средств гидроакустического противодействия.

Помимо этого боеприпаса, НИИ мортеплотехники презентовал малогабаритную тепловую торпеду (МТТ), которая может применяться авиацией. По совокупности характеристик данное изделие не уступает лучшим мировым аналогам.

Калибр МТТ — 32,4 см, длина — 3,2 м, масса — не более 390 кг, дальность хода — до 20 км, скорость — 30—50 узлов (55,6—92,6 км/ч), глубина хода — до 600 м.

Из беспилотников на стенде КТРВ представлен самоходный подводный аппарат, входящий в состав российской интегрированной системы поиска и уничтожения мин «Александрит-ИСПУМ», малогабаритный разведывательный подводный робот МПА и надводная автономная платформа «КиберБоат-330» разработки АО «Концерн «Гранит-Электрон».

«В большей степени «КиберБоат-330» подходит для мониторинга глубин на мелководье. На ней установлена система технического зрения, которая позволяет распознавать объекты, фиксировать их в своей памяти, либо передавать на пульт оператора, который может находиться на берегу или на корабле. Также аппарат может действовать и автономно», — рассказал RT специалист «Гранит-Электрона» Егор Чугунов.

Снаряженную массу беспилотного надводного аппарата разработчик оценивает в 390 кг, водоизмещение — в 550 кг, полезную нагрузку — в 30—160 кг, радиус сканирования — в 10 км, максимальную скорость — в 60 узлов (111 км/ч).

Как считают в компании, «КиберБоат-330» получился «практически непотопляемой машиной». Это качество обеспечено размещением внутри корпуса вспененного высокомолекулярного полиэтилена. Материал сохраняет платформу на плаву при пробитии бронированного днища и сильной деформации внешней конструкции, которая в зависимости от желания заказчика изготавливается из алюминия или карбона.

«Наша платформа будет полезна для выявления различных нарушений. Например, она может фиксировать утечку нефтепродуктов и ядовитых веществ. Дальность связи платформы с оператором зависит от множества факторов. Но аппаратом можно управлять через спутниковый канал, то есть почти из любой точки мира», — пояснил Чугунов.

Беспилотник «Кибербоат-330» на МВМС-2021

RT

© Алексей Заквасин

«КиберБоат-330» способен продолжать работу при ветре до 8 баллов и волнении до 4 баллов. Главным образом машина предназначена для мониторинга прибрежного пространства и речной акватории. В случае необходимости на беспилотник можно установить оборудование для поиска мин определённого класса.

Благодаря гибридной силовой установке запас хода платформы может достигать 140 часов, а дальность плавания — превышать 500 морских миль (926 км). Чугунов утверждает, что КПД двигателей изделия «близок к 100%». Машина уже пошла в серийное производство.

Постановка помех и гидроакустика

Свою разработку — малогабаритную одноконтейнерную станцию постановки помех МСП-418К — на выставке представило АО «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт им. академика А.И. Берга» (ЦНИРТИ, входит в концерн «Алмаз-Антей»).

В материалах предприятия говорится, что станция представляет собой современное радиоэлектронное средство защиты самолётов. Сейчас МСП-418К устанавливается на истребители семейства МиГ-29, но в будущем её может получить многофункциональная боевая машина МиГ-35.

«В принципе, наша станция — универсальное изделие, её можно установить и на машины Сухого, и на иностранные при достижении электромагнитной совместимости. Она надёжно прикрывает самолёт от наведения ракет наземными и бортовыми радиолокационными станциями, всего того, что ведёт радиолокационную разведку», — рассказал RT заместитель начальника научно-исследовательского центра ЦНИРТИ Дмитрий Турчин.

Ключевой особенностью МСП-418К являются сравнительно скромные массогабаритные характеристики. Вес комплекса с контейнером не превышает 160 кг, длина составляет не более 3830 мм, высота — 230 мм, ширина — 228 мм.

При этом изделие способно создавать помехи, имитирующие поведение ложных целей. Как пояснил Турчин, на экране радиолокационных станций появляются метки несуществующих летательных аппаратов с различными скоростями и угловыми координатами.

«Малые габариты не уменьшают уровень мощности МСП-418К. Эффективность применения станции достигается за счёт полного совпадения с амплитудно-частотной характеристикой приёмника. Помеха, которую посылает комплекс, почти не рассеивается. Мои слова подтверждают имеющиеся результаты испытаний на самолётах МиГ», — заявил Турчин.

В области гидроакустики свои изделия на МВМС-2021 продемонстрировал расположенный в подмосковном Жуковском АО «Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова» (НИИП).

Для нужд ВМФ предприятие проводит модернизацию станции обнаружения подводных диверсионных сил и средств МГ-7. Инженеры НИИП намерены создать комплекс, который будет обеспечивать надёжный круговой и секторный обзор в толще воды.

Дальность действия обновлённого устройства станет значительно больше. Например, базовый образец способен обнаруживать боевого пловца на расстоянии 120 м, а усовершенствованный — на 250 м. Кроме того, модернизированная станция будет функционировать на основе цифровых технологий.

«Модернизированная МГ-7 — это компактный электронный блок. Старый комплекс занимал целую рубку и был к тому же аналоговым. Новую станцию можно установить на любой корабль», — рассказал RT главный конструктор НИИП Анатолий Скнаря.

Перспективная гидроакустическая система «Дельфин» на МВМС-2021

RT

© Алексей Заквасин

Для более эффективного выполнения противодиверсионных задач подмосковные инженеры работают над проектом гидроакустической системы «Дельфин». В основе комплекса — применение широкополосных технологий, что, как отмечает Скнаря, решает множество проблем с обнаружением целей, обработкой полученной информации, обеспечением помехозащищённости.

«Дельфин» можно использовать на борту корабля или опускать в воду. Установкой нескольких таких систем можно полностью перекрыть определённый участок акватории. Такое изделие подойдёт для охраны от диверсантов кораблей, портов, военно-морских баз», — пояснил Скнаря.

К преимуществам «Дельфина» разработчик относит высокую устойчивость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы, возможность совместной работы с другими станциями в одном частотном диапазоне, расширенный потенциал в сфере классификации объектов, диапазон эксплуатационных температур от –4 °C до +50 °C.

В разговоре с RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что в Петербурге представлена богатая экспозиция современных и перспективных образцов военно-морской техники. По его словам, продемонстрированные на МВМС-2021 новинки свидетельствуют о готовности промышленности удовлетворить практически любые запросы ВМФ.

«Флотская техника — это самый ресурсоёмкий сегмент вооружения. Сейчас развитие военно-морской техники осуществляется с акцентом на возможность выполнения многоцелевых задач и повышение ударного потенциала. Вложения в новые проекты должны усилить надводный и подводный компоненты российского ВМФ», — сказал Коротченко.

В свою очередь, редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин предположил, что большая часть продемонстрированных на выставке изделий найдёт применение в военно-морских силах России и партнёров Москвы по военно-техническому сотрудничеству.

«В Петербурге представлено большое количество новых и модернизированных систем вооружения, которые востребованы нашим флотом и ВМС стран, с которыми Россия поддерживает партнёрские отношения. Благодаря этим разработкам флот расширяет сферу своих интересов в выполнении противовоздушных, противокорабельных и разведывательных задач», — заключил собеседник RT.