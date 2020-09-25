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От толпы до американской почты: Эксперты объяснили причины нервозности президента США

25 сентября 2020, 12:30  •  28 • Политика
Эксперты объяснили причины нервозности президента США Дональда Трампа, указав на недостатки голосования через почту и толпы людей, провоцирующие беспорядки на улицах американских городов.
Президент США Дональд Трамп нервничает из-за приближения выборов. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил директор Фонда изучения США имени Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.
Ранее Трамп отказался отвечать на вопрос о добровольной передаче власти в случае его поражения. Некоторые СМИ посчитали это доказательством того, что трансфер власти не будет мирным.
Как отметил Рогулев, нервничает не только Трамп, но и его оппонент Джо Байден. И подобной реакции не стоит удивляться.
Действующий президент имел в виду, что он не хочет обсуждать проигрыш и рассчитывает на переизбрание. Кроме того, демократы возлагают большие надежды на голосование по почте в условиях пандемии, тогда как республиканцы указывают на вероятность фальсификаций и сложности с подсчётом.
Сама практика не нова, но она сосуществовала в ограниченном варианте.
"Как бы хорошо ни работала американская почта, всё равно вариант потери письма, неправильного оформления или того, что произошла какая-то техническая ошибка, - такая вероятность существует. Тут вероятность ошибки и затягивания всего процесса. Это очень многих в Америке беспокоит, и Трампа в первую очередь", - поведал эксперт.
В итоге даже в случае победы Трампа не смогут сразу же объявить победителем, поскольку придётся ждать несколько дней и даже недель, пока обработают все бюллетени. Не стоит забывать и о второй волне COVID-19 и экономическом кризисе.
Как добавила в интервью, данном телеканалу "360", публицист Наталья Елисеева, в случае победы Дональда Трампа на улицах американских городов протесты не стихнут. Дело в том, что политик выгоден далеко не всем представителям элиты США.
"Для выгодного определённым кругам распределения финансов и контрактов будут использоваться абсолютно разные инструменты. В том числе протестное движение, которое применяют для манипуляции общественным мнением и запугивания граждан", - считает она.

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