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От теории к конкретным делам: Россия призвала Британию присоединиться к восстановлению Сирии

13 августа 2018, 23:54  •  41 • Политика
Несмотря на многочисленные депеши, в которых выражается обеспокоенность состоянием жителей Сирии, Лондон до сих пор не предпринял никаких практических шагов для того, чтобы присоединиться к международному процессу восстановлению арабской республики.
Москва призвала Лондон и британские власти присоединиться к международным усилиям по восстановлению Сирии. Об этом было сообщено сегодня на брифинге для представителей прессы в посольстве России в Соединенном Королевстве.
Сейчас, подчеркнули в дипведомстве, Форин-офис и правительство Терезы Мэй демонстрируют свою неготовность предпринять какие-либо практические шаги для помощи разоренной страной стране. Вместо этого они раз за разом продолжают выражать в различных депешах свою обеспокоенность ситуацией в арабской республике.
Между тем законное правительство Сирии в Дамаске уже приступило к послевоенному восстановлению инфраструктуры страны. Сирийские беженцы возвращаются на родину. Из России им на регулярной основе поставляется гуманитарная помощь.
«Призываем британскую сторону наконец перейти от теоретических рассуждений к конкретным делам, присоединившись к международным инициативам по восстановлению САР. Это стало бы лучшим свидетельством заинтересованности Лондона в нормализации жизни сирийского народа», - говорится в сообщении посольства.

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