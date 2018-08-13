От теории к конкретным делам: Россия призвала Британию присоединиться к восстановлению Сирии

Несмотря на многочисленные депеши, в которых выражается обеспокоенность состоянием жителей Сирии, Лондон до сих пор не предпринял никаких практических шагов для того, чтобы присоединиться к международному процессу восстановлению арабской республики.

Москва призвала Лондон и британские власти присоединиться к международным усилиям по восстановлению Сирии. Об этом было сообщено сегодня на брифинге для представителей прессы в посольстве России в Соединенном Королевстве.

Сейчас, подчеркнули в дипведомстве, Форин-офис и правительство Терезы Мэй демонстрируют свою неготовность предпринять какие-либо практические шаги для помощи разоренной страной стране. Вместо этого они раз за разом продолжают выражать в различных депешах свою обеспокоенность ситуацией в арабской республике.

Между тем законное правительство Сирии в Дамаске уже приступило к послевоенному восстановлению инфраструктуры страны. Сирийские беженцы возвращаются на родину. Из России им на регулярной основе поставляется гуманитарная помощь.