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От техники до "русских наёмников": В МИД РФ раскрыли факты подтасовки в Ливии
09 июня 2020, 17:00 • 81 • Политика
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов раскрыл факты подтасовки информации о России в Ливии. В частности, сообщил о подлоге с так называемыми "русскими наёмниками", которые якобы воюют в Ливии, а также о том, как выдают за российские поставки давно работающую технику.
Напомним, ранее в ряде зарубежных источников, не основываясь ни на какой бы то ни было официальной информации, пошли слухи о том, что в Ливии якобы воюют "русские наёмники". Якобы сотрудники ЧВК "Вагнер" участвуют в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Однако замглавы МИД РФ Михаил Богданов категорически опроверг эти домыслы и слухи, подчеркнув, что их цель - дискредитировать политику России на ливийском направлении. Дипломат в интервью газете Al Ahram раскрыл факты подтасовки информации о России в Ливии. Среди них как раз и иностранные домыслы о "русских наёмниках".
"Подобные утверждения основаны на источниках зачастую сомнительного характера, - обратил внимание Богданов. - Правдивость целого ряда "фактов" невозможно доказать".
Кроме того, подтасовывают информацию не только о людях, но и о технике. Дипломат отметил, что некоторые источники выдают за свежие российские поставки военную технику, которая уже давно работает в регионе.
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