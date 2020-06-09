От техники до "русских наёмников": В МИД РФ раскрыли факты подтасовки в Ливии

Напомним, ранее в ряде зарубежных источников, не основываясь ни на какой бы то ни было официальной информации, пошли слухи о том, что в Ливии якобы воюют "русские наёмники". Якобы сотрудники ЧВК "Вагнер" участвуют в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Однако замглавы МИД РФ Михаил Богданов категорически опроверг эти домыслы и слухи, подчеркнув, что их цель - дискредитировать политику России на ливийском направлении. Дипломат в интервью газете Al Ahram раскрыл факты подтасовки информации о России в Ливии. Среди них как раз и иностранные домыслы о "русских наёмниках".

"Подобные утверждения основаны на источниках зачастую сомнительного характера, - обратил внимание Богданов. - Правдивость целого ряда "фактов" невозможно доказать".

Кроме того, подтасовывают информацию не только о людях, но и о технике. Дипломат отметил, что некоторые источники выдают за свежие российские поставки военную технику, которая уже давно работает в регионе.