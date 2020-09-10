От Сычева до Миранчука. Уехавшие за мечтой? Ну-ну • 135 • Аналитика © РИА Новости / Александр Вильф Трансфер Алексея Миранчука в "Аталанту" вызвал множество положительных откликов, в их числе было заявление главного тренера сборной России о том, что отъезд наших футболистов в сильнейшие европейские чемпионаты есть благо, потому что там они становятся сильнее. Денис Косинов утверждает, что это не так, и берется привести доказательства. Те, кто не стали звездами Этот текст состоит из небесспорных, провокационных и даже отчасти вздорных заявлений. Вот первое. Алексей Миранчук не станет лучше играть в футбол оттого, что уехал в "Аталанту". Автор понимает, что таким образом оспаривает утверждение Станислава Черчесова, несколько лучше разбирающегося в футболе. Автор готов к брани, спровоцированной этим и последующими высказываниями. Автор даже согласен признать, что несет вздор, если вдруг Миранчук превратится в звезду Серии А. И все же настаивает на том, что этого не будет. Просто потому, что до сих пор такого не бывало, а Миранчук принципиально ничем не отличается от предшественников, отбывших в европейские клубы. Сразу же слышен крик – а как же Канчельскис, Мостовой, Аленичев, Карпин? Спору нет – ЭТИ футболисты действительно стали звездами. Но вернемся к заголовку – от Сычева. Дмитрий Сычев родился в 1983 году, а во Францию уехал в конце 2002-го. И никакой звездой не стал и в помине. Вышеупомянутые звезды и родились раньше, и уехали еще в 90-е. И то, и другое - принципиально. Но вернемся к Сычеву и тем, кто попробовал играть в Европе после него. Сычев провел во Франции год и, мягко говоря, не блеснул. 5 голов в 33 матчах. Сергей Семак, будучи лидером ЦСКА, произвел на руководителей ПСЖ такое сильное впечатление в матче армейцев с парижанами в Лиге чемпионов, что те заключили с Семаком контракт на два сезона. Но уже через год Сергей вернулся в Россию. Александр Кержаков в конце 2006 года уехал в "Севилью" по договору, заключенному аж на 5 с половиной лет, но уже весной 2008 года снова играл в России. Главной причиной его возвращения было желание прорваться в сборную, но сложно было доказать Гусу Хиддинку свою нужность, не попадая в основу "Севильи". А вот Марат Измайлов в итоге доказал (правда, уже Дику Адвокату), играя за "Спортинг". Для него переезд в Европу был полезен, ведь в Португалии Измайлов оказался потому, что в "Локомотиве" прочно сел на лавку. И в итоге он провел в этой стране в общей сложности 8 лет, но лишь первые два сезона были успешны. В дальнейшем российский футболист далеко не во всяком матче "Спортинга", а затем и "Порту" появлялся на поле. Не говоря уж о том, что чемпионат Португалии – не самый сильный на континенте. После ЕВРО-2008, на котором наши произвели фурор, победив голландцев в умопомрачительном четвертьфинале, в Европу отъехала значительная часть сборной. Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Роман Павлюченко, Динияр Билялетдинов… Все в Англию. Туда же перебрался в 2012-м и Павел Погребняк, до этого три года поигравший за немецкий "Штутгарт". И никто не стал там лучшим футболистом, нежели был раньше. Аршавин в "Арсенале" запомнился выдающимся матчем против "Ливерпуля", когда четырьмя ударами забил четыре мяча, вот, собственно, и почти все его свершения. У остальных не было, по сути, и разовых значимых всплесков. Тот же Павлюченко чаще играл в основе "Тоттенхэма" не в премьер-лиге, а в других турнирах, поскольку в Англии всякий серьезный клуб держит второй состав для второстепенных задач – даже Лига Европы именно так на родине футбола и воспринимается. Успешная сборная без успешной игры Если бы тезис Черчесова был верен, то отъезд группы лидеров сборной в сильнейшую европейскую лигу сделал бы сильнее и футболистов, и национальную команду в целом. Но, как известно, на чемпионат мира 2010 года России не попала, бездарно уступив Словении в стыковых матчах. Тот отборочный цикл запомнился, скорее, не игрой, а скандалом с курением кальяна накануне очередного матча. А на чемпионате Европы 2012-го наши не вышли из группы, опять-таки бездарно проиграв грекам в решающей встрече. Опрос Как сложится карьера Алексея Миранчука в Италии? 39.4 % Закрепится в "Аталанте" и станет прочным игроком основы 21.6 % "Аталанта" лишь временная остановка, россиянином заинтересуется европейский гранд 27.6 % Не получится закрепиться в Италии, вернется в Россию 11.4 % Сменит несколько европейских клубов Проголосовать Проголосовали: 2888 31 августа, 16:05 В общем, в первое десятилетие XXI века никто из российских игроков не стал сильнее, перейдя в европейский клуб. Никто! И вот заканчивается второе десятилетие, а картина всё та же. Те, кого считают звездами в России, никак не являются звездами по европейским меркам. В лучшем случае – уверенное попадание в основной состав своего клуба. Нет, правда, кто из них звезда? Денис Черышев? Александр Головин? Федор Смолов? Давайте будем честны: в России НЕТ футбольных звезд. Вот кто у нас в стране самый известный футболист на данный момент? Правильно, Артем Дзюба! Чем этот игрок прославился больше всего? Снова правильно, голом в ворота Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Исторический матч, как же! Победили испанцев, вышли в четвертьфинал. Но тут важно, что именно победили, а не обыграли. Испанцы, которые явно были уже не те, что шесть лет подряд крушили всех подряд, так и не придумали, как забить нашим два раза. Но наши-то и одного мяча с игры не забили, гол Дзюбы был проведен с пенальти! Ну а потом была та самая серия 11-метровых и исторический сэйв Акинфеева. Черчесов реалист, он прекрасно понимал и понимает, какие такие игроки есть в его распоряжении. Большего, чем дисциплина и самоотдача, от них ждать не приходится. И его утверждение о том, что отъезд российских футболистов в лучшие европейские чемпионаты сделает их сильнее, следует трактовать как надежду, а не как уверенное ожидание. Потому что пока не подтверждается фактами. Те, кто стали звездами А теперь вернемся к Канчельскису и прочим знаменитостям конца прошлого века. Итак. Андрей Канчельскис родился в 1969-м, уехал в "Манчестер Юнайтед" в 1991-м. Александр Мостовой родился в 1968-м, уехал в "Бенфику" в 1991-м, перешел в "Сельту", где стал лидером, в 1996-м. Игорь Шалимов, Валерий Карпин – примерно те же даты, первая половина 90-х. Дмитрий Аленичев чуть младше, он уехал чуть позже, но опять-таки - в 90-е. И в составе "Порту" в итоге выиграл Лигу Чемпионов. Вот эти игроки точно были звездами! Если не по европейским меркам, то, как минимум, по российским. Они действительно прекрасно ИГРАЛИ в футбол, более того, в Европе стали ИГРАТЬ ЛУЧШЕ. Вопрос. Почему у них получилось, а у их последователей не вышло и в обозримом будущем (снова провокационное высказывание) не выйдет? Ответ. Деньги и воспитание. Китай опять выиграл глобальный кризис В популярной песне советских времен были строки: "А я еду, а я еду за туманом. За туманом и за запахом тайги". Впрочем, существовала и пародия: "А я еду, а я еду за деньгами. А за туманом едут только дураки". Эти цитаты характерны – у обеих концепций было много приверженцев. Ехали и за деньгами, и за мечтами. А чаще всего – и за тем, и за другим. В этом и суть. Как известно, в спорте деньги – сами по себе – еще ничего не решают. Примеров тому тьма. Разве Серхио Рамос регулярно забивает важнейшие мячи в компенсированное время из-за того, что ему много платят? Да нет же. Причинно-следственная связь другая. Ему много платят потому, что он на такое способен. Джон Терри чуть ли не раз в полгода получал бутсой по голове, бросаясь на мяч, к которому уже тянулась нога соперника, борясь исключительно за свою высокую зарплату? Да ему можно было бы вообще не платить, он бы все равно кидался, потому что в Англии так и только так понимают футбол. Криштиану Роналду продолжает улучшать свою и без того великолепную форму лишь ради жалованья и рекламных гонораров? Да ему до конца дней не потратить того, что он уже заработал. А Криштиану всё совершенствуется. Почему? Потому что Роналду, Рамоса, Терри и всех других настоящих звезд футбола так воспитали. Родители, тренеры, болельщики и прочие участники футбольного сообщества. Это называется идеология. И в спорте без нее никак. Что характерно, совершенно неважно, какая это идеология. За Отечество, за маму и папу, за родной район, а хоть бы и за любимого тренера. Лишь бы было за что, кроме денег. Вплоть до мечты стать первым парнем на деревне. Именно первым, а не самым богатым. Вот так это и работало с Канчельскисом, Мостовым и далее по списку. Они росли в обстановке, где считалось так: играй в футбол, и будешь крутым! А что еще мог обещать советским мальчишкам футбол году эдак в 1978-м? Это уже потом, когда они вырастали, оказывалось, что за футбол можно получить квартиру и машину. Но поначалу ничего такого им никто не обещал. Только не надо считать это ностальгией по "совку". Вот уж нет. Речь не о суконной советской идеологии, от которой в ту пору сводило челюсти у всего населения, а об идеологии воспитательной. Еще раз – играй в футбол и будешь крут. И это работало. А потом перестало. По понятным, увы, причинам. Мечты и деньги Но вот настали 90-е, и всё оказалось пересчитано в деньги. В том числе и футбольные успехи. Причем в не самые большие по европейским понятиям деньги. Ведь уже наступила гласность, и заработки футбольных звезд за границей перестали быть секретом и вообще запретной темой. Между тем, Россия 90-х бедствовала. За исключением ловких приватизаторов, продажных чиновников, откровенных бандитов и популярных артистов все жили скромно, а то и нищенски. Футболисты зарабатывали гораздо выше среднего по России, но и гораздо меньше, чем их коллеги в Европе. И когда у российского игрока появлялся шанс уехать в сильный заграничный клуб, то колебаний не было вовсе. В чем тут сомневаться? Это ведь шанс стать и крутым, и богатым! Вперед! Конечно, не у всех получилось. Но и не то, чтобы все провалились, нет же. А вот сейчас толком не выходит ни у кого. И это тоже понятно. Экс-адвокат Трампа считает, что тот завидовал Обаме Нынешние пацаны росли в те самые 90-е и в 00-е. Этот период не стоит так уж чернить, но факт в том, что тогдашним детям не предлагалось совсем никаких ценностей, кроме материальных. Играй в футбол - и будешь богат! Собственно, почему бы и не руководствоваться в жизни исключительно стремлением к деньгам? Можно и так. Но в спорте, повторим, это не ведет к вершине. Исходя сугубо из материального, можно стать вполне обеспеченным футболистом, но не получится стать звездой. А тем временем нефть стала дорожать! Если в 1999-м баррель марки "Brent" стоил 17 долларов, то в 2005-м уже 54 доллара, а в начале 2008-го цена нефти перевалила за сотню. Ну и понеслась! В футбол были вбуханы громаднейшие деньги. Вспомните 100 миллионов за Халка и Витселя, вспомните "Анжи" с Роберто Карлосом, Самуэлем Это’О и далее по списку, вспомните споры о том, сколько получает в год Кокорин – 2 миллиона евро или 3. Это при восьми-то (в среднем) голах за сезон. И вот вдруг выяснилось, что если хочешь стать богатым футболистом, никуда ехать не надо. "Нас и здесь неплохо кормят!" Не надо учить чужой язык, не надо врастать в непривычный быт и проникать в иной менталитет, не нужно исполнять чуждые ритуалы вроде уважительного общения с болельщиками и журналистами. Более того – не надо надрываться и рисковать! Никто не ждет, что ты будешь идти головой на бутсу. Никто не требует, чтобы ты пять раз в год забивал в компенсированное время. Никому не надо, чтобы в 35 лет ты был в лучшей форме, чем в 25. Не нужно быть настоящей звездой! Достаточно, чтобы тебя сочли годным правильные люди, которые могут хорошо платить. А фанатам ты и такой сгодишься, потому что в отсутствие настоящих звезд им нужны хоть какие-нибудь кумиры. Вот и получается, что за границу не надо ехать за деньгами. Разве что за мечтами, но откуда взяться мечтателям в той версии футбола, где мало-мальски одаренному игроку кажется, что все мечты уже сбылись. Вплоть до полной безнаказанности, разве что он ударит стулом не по той голове. А ведь что такое мечта? Это такая вещь, ради которой человек готов пожертвовать даже не многим, а всем. И не один раз, а каждый день, да еще без всякой гарантии, что мечта эта сбудется. Таков ли Алексей Миранчук, ныне игрок "Аталанты"? Судя по предшественникам, сомнительно. Так что реплика Черчесова про игроков, которые становятся сильнее, уезжая в Европу, это не доказанный факт и даже не надежда. Это, скорее, мечта нашего главного тренера. Что ж, хоть кто-то в нашем футболе еще сохранил способность мечтать. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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