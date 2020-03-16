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От суверенной демократии к суверенной монархии
16 марта 2020, 08:35 • 60 • Аналитика
События нынешних дней, подвергших весь мир серьёзным испытаниям, дают много пищи для ума, причем заставляют задумываться над самыми разными вопросами. И, в частности, над таким: не служат ли как нынешний глобальный кризис, так и дела, творящиеся в нашем Отечестве, доказательством того, что человечество со своим декларируемым последние пару веков стремлением к «свободе и демократии», всё равно в конце концов неминуемо приходит к старой как мир идее о вручении кому-то единоличной и полной власти над собой?
Речь в данном случае о системе правления, именуемой монархией. Крайне поверхностным было бы ее восприятие в простейших рамках, определяемых, к примеру, словарем Даля: «Верховная власть в руках одного лица». Дело не в единоличности и несменяемости правления, а в тех принципах, на которых оно зиждется. Это прежде всего консерватизм, патриархальность, нежелание рушить вековые устои и уклады, делать судьбу страны и народа ставкой в бесконечной политической «игре в рулетку», где «свободные выборы» являются лишь очередными поворотами колеса.
Тот, кто ассоциирует монархический строй с отсталостью, бедностью, авторитаризмом, совершенно не знает и не понимает того, о чем берется судить. На сегодняшний день венценосные особы правят не только в некоторых африканских государствах и таких странах Ближнего Востока, как Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, но и чуть ли не в половине стран Европы. Великобритания, Испания, Нидерланды, Бельгия... Дания, Норвегия, Швеция – скандинавы особо ценят свои монархические традиции. О Японии с ее живым и здравствующим императорским домом и говорить не стоит.
И вместе с тем просвещенный Запад пытается пенять России на «создание системы несменяемой власти», берясь критиковать поправки, «обнуляющие» предыдущие сроки правления нынешнего президента, запланированные в Конституцию РФ.
Между тем для России, как ни крути, именно монархия, пожалуй, может считаться наиболее органичным и приемлемым с точки зрения соответствия национальному духу строем. Ведь она – это не только человек на троне. Монархия – прежде всего строй, основанный на стремлении воплотить в жизнь вполне определенные морально-нравственные идеалы и принципы.
Получается, что и нам непременно подавай монарха, ведь мы же должны, в конце концов, брать пример с той самой просвещённой Европы. Критикуй не критикуй, а мы обнулим исключительно демократическим путём... Всенародно, конечно. У нас и демократия всегда была, как известно, суверенна. Что уж говорить о построении суверенной монархии в отдельно взятой стране.
Царская (или королевская) власть, если, конечно, она не превращена в набор пустых декораций для туристов, не просто дает огромные права ее обладателю и накладывает множество обязанностей на его подданных. Монархизм – это прежде всего отказ от постулата о том, что все люди «равны», от так называемых общечеловеческих ценностей. Это – признание того факта, что демократия, по сути дела, является правлением агрессивного большинства, обеспечиваемым банальным физическим принуждением несогласных. По сути дела, монархия суть власть, обладатель которой является наместником верховного правителя мира — Бога, и держится она прежде всего на традициях и моральном авторитете в глазах всего общества. Вот потому и Бога в Основном законе тоже решили упомянуть...
Приписываемые монархии недостатки и пороки, как правило, являются лишь вырванными из контекста утверждениями и фактами.
Наследственность власти? Правившая десятилетиями кнутом и топором на Гаити династия Дювалье никоим образом коронована не была. Президенты США Буши, отец и сын, насколько я помню, тоже не короновались. Выборы, вы говорите? Давайте не будем забывать вот о чем: самые ужасные злодеи ХХ века, германские нацисты и их лидер Адольф Гитлер, к власти пришли в результате самых что ни на есть свободных и демократических выборов. Да и, по большому счету, во множестве стран лидеры политических партий, «народные вожди» со временем принимались править страной так, что от венценосных особ их было уже и не отличить.
Сталина сейчас неспроста многие называют Красным императором. Не потому, что правил три десятилетия, а потому, что защищал государство, делал многое с имперских, а не «всемирно-пролетарских» позиций. В той же коммунистической партии (не важно, в СССР или нынешнем Китае) выборы главы весьма сложно отличить от избрания монарха из узкого круга реальных претендентов, характерного для царствующих домов того же арабского мира. Главное, пожалуй, не корона и скипетр, а дееспособный правитель, имеющий заслуженный авторитет и у соратников и у народа.
Возможно, дело вовсе и не в монархизме, а просто в желании людей видеть над собой сильную и непременно достойную власть. Похоже, что сотрясаемый кризисами мир нуждается в ней всё больше и больше. А если нуждается, то Россия готова посодействовать для сохранения, так сказать, глобальной стабильности.
Александр Харалужный
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