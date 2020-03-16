От суверенной демократии к суверенной монархии • 60 • Аналитика

События нынешних дней, подвергших весь мир серьёзным испытаниям, дают много пищи для ума, причем заставляют задумываться над самыми разными вопросами. И, в частности, над таким: не служат ли как нынешний глобальный кризис, так и дела, творящиеся в нашем Отечестве, доказательством того, что человечество со своим декларируемым последние пару веков стремлением к «свободе и демократии», всё равно в конце концов неминуемо приходит к старой как мир идее о вручении кому-то единоличной и полной власти над собой?



Речь в данном случае о системе правления, именуемой монархией. Крайне поверхностным было бы ее восприятие в простейших рамках, определяемых, к примеру, словарем Даля: «Верховная власть в руках одного лица». Дело не в единоличности и несменяемости правления, а в тех принципах, на которых оно зиждется. Это прежде всего консерватизм, патриархальность, нежелание рушить вековые устои и уклады, делать судьбу страны и народа ставкой в бесконечной политической «игре в рулетку», где «свободные выборы» являются лишь очередными поворотами колеса.







Тот, кто ассоциирует монархический строй с отсталостью, бедностью, авторитаризмом, совершенно не знает и не понимает того, о чем берется судить. На сегодняшний день венценосные особы правят не только в некоторых африканских государствах и таких странах Ближнего Востока, как Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, но и чуть ли не в половине стран Европы. Великобритания, Испания, Нидерланды, Бельгия... Дания, Норвегия, Швеция – скандинавы особо ценят свои монархические традиции. О Японии с ее живым и здравствующим императорским домом и говорить не стоит.



И вместе с тем просвещенный Запад пытается пенять России на «создание системы несменяемой власти», берясь критиковать поправки, «обнуляющие» предыдущие сроки правления нынешнего президента, запланированные в Конституцию РФ.



Между тем для России, как ни крути, именно монархия, пожалуй, может считаться наиболее органичным и приемлемым с точки зрения соответствия национальному духу строем. Ведь она – это не только человек на троне. Монархия – прежде всего строй, основанный на стремлении воплотить в жизнь вполне определенные морально-нравственные идеалы и принципы.



Получается, что и нам непременно подавай монарха, ведь мы же должны, в конце концов, брать пример с той самой просвещённой Европы. Критикуй не критикуй, а мы обнулим исключительно демократическим путём... Всенародно, конечно. У нас и демократия всегда была, как известно, суверенна. Что уж говорить о построении суверенной монархии в отдельно взятой стране.



Царская (или королевская) власть, если, конечно, она не превращена в набор пустых декораций для туристов, не просто дает огромные права ее обладателю и накладывает множество обязанностей на его подданных. Монархизм – это прежде всего отказ от постулата о том, что все люди «равны», от так называемых общечеловеческих ценностей. Это – признание того факта, что демократия, по сути дела, является правлением агрессивного большинства, обеспечиваемым банальным физическим принуждением несогласных. По сути дела, монархия суть власть, обладатель которой является наместником верховного правителя мира — Бога, и держится она прежде всего на традициях и моральном авторитете в глазах всего общества. Вот потому и Бога в Основном законе тоже решили упомянуть...



Приписываемые монархии недостатки и пороки, как правило, являются лишь вырванными из контекста утверждениями и фактами.



Наследственность власти? Правившая десятилетиями кнутом и топором на Гаити династия Дювалье никоим образом коронована не была. Президенты США Буши, отец и сын, насколько я помню, тоже не короновались. Выборы, вы говорите? Давайте не будем забывать вот о чем: самые ужасные злодеи ХХ века, германские нацисты и их лидер Адольф Гитлер, к власти пришли в результате самых что ни на есть свободных и демократических выборов. Да и, по большому счету, во множестве стран лидеры политических партий, «народные вожди» со временем принимались править страной так, что от венценосных особ их было уже и не отличить.



Сталина сейчас неспроста многие называют Красным императором. Не потому, что правил три десятилетия, а потому, что защищал государство, делал многое с имперских, а не «всемирно-пролетарских» позиций. В той же коммунистической партии (не важно, в СССР или нынешнем Китае) выборы главы весьма сложно отличить от избрания монарха из узкого круга реальных претендентов, характерного для царствующих домов того же арабского мира. Главное, пожалуй, не корона и скипетр, а дееспособный правитель, имеющий заслуженный авторитет и у соратников и у народа.



Возможно, дело вовсе и не в монархизме, а просто в желании людей видеть над собой сильную и непременно достойную власть. Похоже, что сотрясаемый кризисами мир нуждается в ней всё больше и больше. А если нуждается, то Россия готова посодействовать для сохранения, так сказать, глобальной стабильности. События нынешних дней, подвергших весь мир серьёзным испытаниям, дают много пищи для ума, причем заставляют задумываться над самыми разными вопросами. И, в частности, над таким: не служат ли как нынешний глобальный кризис, так и дела, творящиеся в нашем Отечестве, доказательством того, что человечество со своим декларируемым последние пару веков стремлением к «свободе и демократии», всё равно в конце концов неминуемо приходит к старой как мир идее о вручении кому-то единоличной и полной власти над собой?Речь в данном случае о системе правления, именуемой монархией. Крайне поверхностным было бы ее восприятие в простейших рамках, определяемых, к примеру, словарем Даля: «Верховная власть в руках одного лица». Дело не в единоличности и несменяемости правления, а в тех принципах, на которых оно зиждется. Это прежде всего консерватизм, патриархальность, нежелание рушить вековые устои и уклады, делать судьбу страны и народа ставкой в бесконечной политической «игре в рулетку», где «свободные выборы» являются лишь очередными поворотами колеса.Тот, кто ассоциирует монархический строй с отсталостью, бедностью, авторитаризмом, совершенно не знает и не понимает того, о чем берется судить. На сегодняшний день венценосные особы правят не только в некоторых африканских государствах и таких странах Ближнего Востока, как Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, но и чуть ли не в половине стран Европы. Великобритания, Испания, Нидерланды, Бельгия... Дания, Норвегия, Швеция – скандинавы особо ценят свои монархические традиции. О Японии с ее живым и здравствующим императорским домом и говорить не стоит.И вместе с тем просвещенный Запад пытается пенять России на «создание системы несменяемой власти», берясь критиковать поправки, «обнуляющие» предыдущие сроки правления нынешнего президента, запланированные в Конституцию РФ.Между тем для России, как ни крути, именно монархия, пожалуй, может считаться наиболее органичным и приемлемым с точки зрения соответствия национальному духу строем. Ведь она – это не только человек на троне. Монархия – прежде всего строй, основанный на стремлении воплотить в жизнь вполне определенные морально-нравственные идеалы и принципы.Получается, что и нам непременно подавай монарха, ведь мы же должны, в конце концов, брать пример с той самой просвещённой Европы. Критикуй не критикуй, а мы обнулим исключительно демократическим путём... Всенародно, конечно. У нас и демократия всегда была, как известно, суверенна. Что уж говорить о построении суверенной монархии в отдельно взятой стране.Царская (или королевская) власть, если, конечно, она не превращена в набор пустых декораций для туристов, не просто дает огромные права ее обладателю и накладывает множество обязанностей на его подданных. Монархизм – это прежде всего отказ от постулата о том, что все люди «равны», от так называемых общечеловеческих ценностей. Это – признание того факта, что демократия, по сути дела, является правлением агрессивного большинства, обеспечиваемым банальным физическим принуждением несогласных. По сути дела, монархия суть власть, обладатель которой является наместником верховного правителя мира — Бога, и держится она прежде всего на традициях и моральном авторитете в глазах всего общества. Вот потому и Бога в Основном законе тоже решили упомянуть...Приписываемые монархии недостатки и пороки, как правило, являются лишь вырванными из контекста утверждениями и фактами.Наследственность власти? Правившая десятилетиями кнутом и топором на Гаити династия Дювалье никоим образом коронована не была. Президенты США Буши, отец и сын, насколько я помню, тоже не короновались. Выборы, вы говорите? Давайте не будем забывать вот о чем: самые ужасные злодеи ХХ века, германские нацисты и их лидер Адольф Гитлер, к власти пришли в результате самых что ни на есть свободных и демократических выборов. Да и, по большому счету, во множестве стран лидеры политических партий, «народные вожди» со временем принимались править страной так, что от венценосных особ их было уже и не отличить.Сталина сейчас неспроста многие называют Красным императором. Не потому, что правил три десятилетия, а потому, что защищал государство, делал многое с имперских, а не «всемирно-пролетарских» позиций. В той же коммунистической партии (не важно, в СССР или нынешнем Китае) выборы главы весьма сложно отличить от избрания монарха из узкого круга реальных претендентов, характерного для царствующих домов того же арабского мира. Главное, пожалуй, не корона и скипетр, а дееспособный правитель, имеющий заслуженный авторитет и у соратников и у народа.Возможно, дело вовсе и не в монархизме, а просто в желании людей видеть над собой сильную и непременно достойную власть. Похоже, что сотрясаемый кризисами мир нуждается в ней всё больше и больше. А если нуждается, то Россия готова посодействовать для сохранения, так сказать, глобальной стабильности. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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