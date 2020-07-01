От суверенитета до поправок к Конституции: какие референдумы проводились в России • 52 • Аналитика

1 июля в России проходит общенародное голосование по поправкам к Конституции. Это уже не первый подобный референдум (если его можно так назвать) в истории нашей страны.





Понятие референдума как всенародного опроса впервые было закреплено еще восемьдесят с лишним лет назад в «сталинской» Конституции СССР 1936 года. Однако практически за все время существования советского государства всесоюзные референдумы в нем не проводились. Исключением стал единственный референдум 17 марта 1991 года. Гражданам СССР предстояло ответить на вопрос о необходимости сохранения самого Советского Союза.



В голосовании участвовали 75,44% граждан СССР, обладавших правом голоса, при этом за сохранение Союза проголосовали 76,4% участников референдума – подавляющее большинство. Но волеизъявление советских граждан не стало препятствием для развала СССР уже в декабре 1991 года, менее чем через год после референдума. Тогда простые граждане увидели: от их мнения и волеизъявления реальные политические решения властных элит не зависят.



Пик референдумов на заре суверенитета постсоветской России

Что интересно, первый в истории современной России референдум состоялся одновременно с голосованием по судьбе Советского Союза: 17 марта 1991 года жителям РСФСР предстояло ответить на вопрос о целесообразности введения поста президента России. Из 75,09% участвовавших в референдуме жителей РСФСР за введение поста президента высказались 69,895%. И в отличие от сохранения Советского Союза, введение поста президента воплотилось в реальность.



Следующий референдум состоялся спустя два года, уже в суверенной России. Весна 1993 года уже была периодом противостояния президента Бориса Ельцина и Верховного Совета РФ. С целью продемонстрировать оппозиции якобы всенародную поддержку Ельцина и был организован референдум 25 апреля 1993 года. На нем гражданам России задали 4 вопроса: о доверии президенту Ельцину (доверяли ему 58,66% проголосовавших), об одобрении социально-экономической политики страны (за продолжение политики реформ высказались 53,04% граждан), о досрочных выборах президента (за них высказались 49,49%, то есть меньшинство) и о досрочных выборах народных депутатов (за переизбрание парламента высказались 67,16% пришедших на избирательные участки).



Таким образом, результаты референдума оказались выгодны президенту Ельцину и его окружению и позволили им утверждать, что проводимая политика пользуется поддержкой большинства россиян. Противостояние Ельцина и Верховного Совета, как известно, привело к трагедии «черного октября» 1993 года.



Спустя два месяца после расстрела парламента, 12 декабря 1993 года, состоялся новый референдум. Его проводили параллельно выборам во вновь образованный орган законодательной власти – Государственную Думу РФ. Гражданам России предложили одобрить или не одобрить проект новой Конституции Российской Федерации. Но на участки пришло всего 54,79% граждан страны, имевших право голоса, при этом за проект Конституции проголосовали 58,42% пришедших. Таким образом, даже если исключить возможность манипуляций с голосами, в реальности основной закон страны поддержало лишь чуть более четверти совершеннолетних россиян.



Что интересно, сам Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации» был принят уже после того, как состоялись два основополагающих референдума – в октябре 1995 года. В соответствии с этим законом, для проведения референдума требовалась инициатива не менее чем 2 млн граждан России.



Референдумы в России и на постсоветском пространстве

Начиная с 1993 года референдумы в Российской Федерации более не проводились. Властная вертикаль постепенно укреплялась, руководство страны все меньше нуждалось в создании видимости народной поддержки посредством референдумов. Инициативы по проведению референдумов отклонялись. Так, не был проведен и референдум по такому жизненно важному вопросу как повышение пенсионного возраста.



Что касается других постсоветских республик, то в них тоже имели место референдумы. Так, на Украине референдумы проводились два раза – первый раз в 1991 году по вопросу о независимости страны, второй раз – в 2000 году по изменению Конституции. Но результаты второго референдума Верховная Рада утверждать отказалась, так что поправки в украинскую конституцию внесены не были.



В Белоруссии референдумы проводились трижды и все разы – по инициативе президента Александра Лукашенко. Первый раз белорусы голосовали в 1995 году за придание русскому языку статуса государственного, за новую символику страны и по еще двум вопросам, второй раз – в 1996 году по целому ряду пунктов, третий раз – в 2004 году за право президента Лукашенко неоднократно баллотироваться на пост главы государства. В Казахстане референдумы проводились дважды в 1995 году, в Узбекистане – в 1991, 1995 и 2002 гг., в Азербайджане – в 1991 и 1993 гг., а настоящим рекордсменом можно назвать Кыргызстан: референдумы здесь проводились в 1994, 1996, 1998, 2003, 2007, 2010, 2016 гг.







В настоящее время референдум рассматривается в качестве высшей формы народного волеизъявления. Однако порог явки для общенародного голосования, в том числе и по поправкам к Конституции, отсутствует, что выглядит, мягко говоря, странно. 1 июля в России проходит общенародное голосование по поправкам к Конституции. Это уже не первый подобный референдум (если его можно так назвать) в истории нашей страны.Понятие референдума как всенародного опроса впервые было закреплено еще восемьдесят с лишним лет назад в «сталинской» Конституции СССР 1936 года. Однако практически за все время существования советского государства всесоюзные референдумы в нем не проводились. Исключением стал единственный референдум 17 марта 1991 года. Гражданам СССР предстояло ответить на вопрос о необходимости сохранения самого Советского Союза.В голосовании участвовали 75,44% граждан СССР, обладавших правом голоса, при этом за сохранение Союза проголосовали 76,4% участников референдума – подавляющее большинство. Но волеизъявление советских граждан не стало препятствием для развала СССР уже в декабре 1991 года, менее чем через год после референдума. Тогда простые граждане увидели: от их мнения и волеизъявления реальные политические решения властных элит не зависят.Что интересно, первый в истории современной России референдум состоялся одновременно с голосованием по судьбе Советского Союза: 17 марта 1991 года жителям РСФСР предстояло ответить на вопрос о целесообразности введения поста президента России. Из 75,09% участвовавших в референдуме жителей РСФСР за введение поста президента высказались 69,895%. И в отличие от сохранения Советского Союза, введение поста президента воплотилось в реальность.Следующий референдум состоялся спустя два года, уже в суверенной России. Весна 1993 года уже была периодом противостояния президента Бориса Ельцина и Верховного Совета РФ. С целью продемонстрировать оппозиции якобы всенародную поддержку Ельцина и был организован референдум 25 апреля 1993 года. На нем гражданам России задали 4 вопроса: о доверии президенту Ельцину (доверяли ему 58,66% проголосовавших), об одобрении социально-экономической политики страны (за продолжение политики реформ высказались 53,04% граждан), о досрочных выборах президента (за них высказались 49,49%, то есть меньшинство) и о досрочных выборах народных депутатов (за переизбрание парламента высказались 67,16% пришедших на избирательные участки).Таким образом, результаты референдума оказались выгодны президенту Ельцину и его окружению и позволили им утверждать, что проводимая политика пользуется поддержкой большинства россиян. Противостояние Ельцина и Верховного Совета, как известно, привело к трагедии «черного октября» 1993 года.Спустя два месяца после расстрела парламента, 12 декабря 1993 года, состоялся новый референдум. Его проводили параллельно выборам во вновь образованный орган законодательной власти – Государственную Думу РФ. Гражданам России предложили одобрить или не одобрить проект новой Конституции Российской Федерации. Но на участки пришло всего 54,79% граждан страны, имевших право голоса, при этом за проект Конституции проголосовали 58,42% пришедших. Таким образом, даже если исключить возможность манипуляций с голосами, в реальности основной закон страны поддержало лишь чуть более четверти совершеннолетних россиян.Что интересно, сам Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации» был принят уже после того, как состоялись два основополагающих референдума – в октябре 1995 года. В соответствии с этим законом, для проведения референдума требовалась инициатива не менее чем 2 млн граждан России.Начиная с 1993 года референдумы в Российской Федерации более не проводились. Властная вертикаль постепенно укреплялась, руководство страны все меньше нуждалось в создании видимости народной поддержки посредством референдумов. Инициативы по проведению референдумов отклонялись. Так, не был проведен и референдум по такому жизненно важному вопросу как повышение пенсионного возраста.Что касается других постсоветских республик, то в них тоже имели место референдумы. Так, на Украине референдумы проводились два раза – первый раз в 1991 году по вопросу о независимости страны, второй раз – в 2000 году по изменению Конституции. Но результаты второго референдума Верховная Рада утверждать отказалась, так что поправки в украинскую конституцию внесены не были.В Белоруссии референдумы проводились трижды и все разы – по инициативе президента Александра Лукашенко. Первый раз белорусы голосовали в 1995 году за придание русскому языку статуса государственного, за новую символику страны и по еще двум вопросам, второй раз – в 1996 году по целому ряду пунктов, третий раз – в 2004 году за право президента Лукашенко неоднократно баллотироваться на пост главы государства. В Казахстане референдумы проводились дважды в 1995 году, в Узбекистане – в 1991, 1995 и 2002 гг., в Азербайджане – в 1991 и 1993 гг., а настоящим рекордсменом можно назвать Кыргызстан: референдумы здесь проводились в 1994, 1996, 1998, 2003, 2007, 2010, 2016 гг.В настоящее время референдум рассматривается в качестве высшей формы народного волеизъявления. Однако порог явки для общенародного голосования, в том числе и по поправкам к Конституции, отсутствует, что выглядит, мягко говоря, странно. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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