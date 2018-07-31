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От сумы и от тюрьмы

31 июля 2018, 19:24  •  81 • Карикатуры

Александр Турчинов предложил ввести на Украине уголовную ответственность за экономическое сотрудничество и торговлю с Россией. При этом Петра Порошенко ранее обвиняли в госизмене за то, что одна из его кондитерских фабрик работала в Липецке.

© Виталий Подвицкий

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