От сумы и от тюрьмы

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Александр Турчинов предложил ввести на Украине уголовную ответственность за экономическое сотрудничество и торговлю с Россией. При этом Петра Порошенко ранее обвиняли в госизмене за то, что одна из его кондитерских фабрик работала в Липецке.

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