От «стратегов» до корветов: какие корабли получит ВМФ России в ближайшие годы

29 июля в России отмечается День Военно-морского флота. На отечественных предприятиях строится целый ряд новых кораблей, которые усилят боевой потенциал ВМФ. В приоритете Минобороны — новые атомные подлодки и многоцелевые суда. В ближайшие годы Россия должна обеспечить себе прочное военное присутствие в Мировом океане. О новейших перспективных проектах, которые увеличат возможности ВМФ, — в материале RT.

На сегодняшний день в состав ВМФ России входят более 200 боевых кораблей и 70 подлодок, подавляющее большинство которых было построено ещё в Советском Союзе. Поэтому приоритетное направление развития отечественного флота — активное строительство новых судов.

На замену советским «стратегам»

Первостепенная функция ВМФ, помимо защиты рубежей и экономических интересов РФ, заключается в ядерном сдерживании ВМС потенциальных противников. Эта задача возложена на ракетные подводные крейсеры стратегического назначения (РПКСН) и многоцелевые атомные подлодки (АПЛ).

В плановом порядке Минобороны РФ заменяет советские «стратеги» (крейсеры проекта 667 и проекта 941) на атомоходы усовершенствованного проекта 955 «Борей».

Подлодки нового поколения обладают практически неограниченной мореходностью при автономности 90—100 суток. Основу арсенала «Бореев» составляют межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Р-30 «Булава», способные поражать цели на расстоянии 8—9 тыс. км.

Сегодня Андреевский флаг развевается над тремя РПКСН («Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах»). В 2019 году флот получит два «Борея» («Князь Владимир» и «Князь Олег»), а в начале 2020-х — ещё три крейсера («Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский»).

Разведывательные и ударные возможности ВМФ призвана усилить реализация проекта 885 «Ясень», который заменит многоцелевые АПЛ проекта 971 «Щука». Сейчас в составе флота есть один атомоход («Северодвинск»), но в ближайшие пять лет кораблестроители передадут военным шесть таких подлодок.

«Ясени» будут вооружены противокорабельными ракетами «Оникс», гиперзвуковыми «Цирконами» и знаменитыми «Калибрами». По информации разработчика — конструкторского бюро «Малахит», атомоходы смогут применять все крылатые ракеты, стоящие на вооружении ВМФ.

РПКСН «Владимир Мономах» проекта 955 «Борей»

РИА Новости

© Ильдус Гилязутдинов

Сирийская кампания продемонстрировала, что весьма внушительной силой могут быть и неатомные субмарины. В 2015—2016 годах у берегов САР боевое крещение получили дизель-электрические подлодки проекта 636.3 «Варшавянка» разработки ЦКБ «Рубин».

Эти субмарины отличаются бесшумностью, мощным вооружением (они оснащены комплексами «Калибр») и невысокой стоимостью (около $300 млн). В настоящее время в составе Черноморского флота находятся шесть «Варшавянок», столько же подлодок до 2023 года будет передано Тихоокеанскому флоту.

Надежда на «Адмиралов»

Одна из основных проблем ВМФ — нехватка кораблей дальней морской зоны. Чтобы восполнить недостаток крупных боевых платформ, отечественные верфи развивают проекты многоцелевых сторожевых кораблей.

Так, в 2016—2017 годах в состав Черноморского флота вошли три фрегата проекта 11356 «Буревестник» («Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров»). На калининградском заводе «Янтарь» достраиваются ещё три корабля («Адмирал Бутаков», «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов»).

Водоизмещение «Буревестника» составляет около 4 тыс. т, длина — 124 м, ширина — 15 м. Фрегат способен развивать скорость до 30 узлов. Дальность плавания корабля проекта 11356 превышает 7 тыс. км, автономность — 30 суток.

Основным оружием «Буревестника» являются те же «Калибры». А противовоздушную и противоракетную оборону корабля обеспечивает зенитный ракетный комплекс средней дальности «Штиль-1». Управление ракетным вооружением осуществляет автоматизированная боевая информационно-управляющая система «Требование-М».

Более крупными фрегатами по сравнению с «Буревестниками» являются сторожевые корабли проекта 22350 водоизмещением свыше 5 тыс. т. В преддверии Дня ВМФ Андреевский флаг был поднят над головным кораблём «Адмирал Горшков». В 2020 году судостроительный завод «Северная верфь» должен завершить строительство судов «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Головко», а в 2021 году — корабля «Адмирал Исаков».

Фрегаты вооружены ракетами «Калибр» и «Оникс», а также уникальной зенитной ракетно-артиллерийской системой «Полимент-Редут», которая защищает корабль от ракетных и авиаударов на дальних и ближних рубежах.

Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» в акватории Невы

РИА Новости

© Алексей Даничев

В апреле 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что новейшие фрегаты составят основу сил ВМФ, дислоцированных в дальней морской зоне. По его словам, с вводом в строй кораблей проекта 22350 боевой потенциал надводного флота России увеличится на 30%.

В декабре 2017 года главком ВМФ России адмирал Владимир Королёв сообщил, что после завершения строительства четырёх «Адмиралов» финансовые ресурсы будут вложены в реализацию проекта 22350М.

О перспективных сторожевых кораблях известно немного. Предполагается, что водоизмещение фрегата проекта 22350М будет на 2,5 тыс. т больше, чем у базовой версии.

Прорывные направления

В России активнее развиваются проекты кораблей ближней морской зоны. Прежде всего, речь идёт о корветах проекта 20380/20385 водоизмещением порядка 2 тыс. т, строительство которых ведут «Северная верфь» и «Амурский судостроительный завод».

Сегодня в строю находятся пять таких кораблей: четыре («Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий») — в составе Балтийского флота, а корвет «Совершенный» получил в 2017 году Тихоокеанский флот. Летом текущего года он пополнится и кораблём «Громкий». В 2019—2021 годах предприятия планируют передать ВМФ ещё семь корветов.

В задачи судов проектов 20380/20385 входит борьба с кораблями и подлодками противника, нанесение ударов по наземным объектам, поддержка десантных операций.

Одним из прорывных направлений в развитии военно-морского флота России стало строительство малых ракетных кораблей (МРК). 12 июля на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Татарстан) был заложен 12-й корвет проекта 21631 (шифр «Буян-М») «Ставрополь».

«Буяны» получили известность после ракетного удара по позициям сирийских боевиков в октябре 2015 года. На текущий момент ВМФ уже поставлены шесть МРК («Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Зелёный Дол», «Серпухов», «Вышний Волочёк»). К 2023 году будут построены оставшиеся шесть корветов.

Несмотря на скромное водоизмещение (около 1 тыс. т), «Калибры» позволяют «Буянам» поражать цели на дальности до 1,5 тыс. км. Важное преимущество проекта 21631 — способность передвигаться по крупным рекам. Так, в июне «Град Свияжск» и «Великий Устюг» были переброшены из Каспийского моря к берегам Сирии.

В дальнейших планах Минобороны — реализация проекта 22800 «Каракурт» — более совершенного МРК. К концу этого года на вооружение ВМФ поступит головной корабль «Ураган». В общей сложности флоту будет передано 12 корветов.

«Каракурт» превосходит «Буян-М» по мореходным качествам и показателю малозаметности. Помимо этого, новейший МРК защищён противокорабельным комплексом «Оникс» и морской версией «Панциря».

Малый ракетный корабль проекта 22800 «Ураган» © Кадр с видео Минобороны России

Современные технологии, которые освоили российские кораблестроители, воплотились также в базовом тральщике проекта 12700 «Александрит». Корабли противоминной обороны нового поколения должны стать основой трального флота РФ как минимум на ближайшие полвека.

Отличительная особенность «Александрита» — корпус, который изготовлен из стеклопластика. Этот материал прочнее и легче стали. Подобная инновация и широкое использование композитов позволили уменьшить водоизмещение корабля до 890 т и таким образом сократить расход топлива.

Минобороны рассчитывает получить до 40 кораблей проекта 12700. Сейчас в стадии строительства находятся пять тральщиков («Георгий Курбатов», «Иван Антонов», «Владимир Емельянов», «Яков Баляев», «Пётр Ильичёв»), а службу в составе ВМФ с 2016 года несёт «Александр Обухов».

Потребность в авианосцах

В отдалённой перспективе военно-политическое руководство РФ собирается окончательно ликвидировать дефицит современных крупных надводных платформ. В указе президента РФ об основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года говорится о необходимости создания авианосных группировок.

В июне 2017 года заместитель командующего ВМФ России вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что государственная программа вооружения (ГПВ) на 2018—2025 годы предусматривает строительство двух вертолётоносцев типа «Прибой» водоизмещением 14 тыс. т.

Корабли призваны заменить два «Мистраля», которые Франция отказалась передать Москве. «Прибои» смогут перебрасывать около 500 военнослужащих, 60 единиц бронетехники, в том числе 20—30 танков. Разработкой проекта занимается Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ).

В настоящее время решается вопрос о закладке атомного авианосца «Шторм» водоизмещением до 100 тыс. т. Однако, как сообщают СМИ со ссылкой на источники в оборонной отрасли, средства на строительство столь дорогостоящего корабля могут появиться только в новой ГПВ.

Макет авианосца «Шторм» на выставке «Армия-2015»

© Wikipedia

Более реалистичной задачей считается закладка эскадренных миноносцев проекта 23560 «Лидер». Строительство эсминцев водоизмещением свыше 10 тыс. т. может стартовать после 2020 года. Ожидается, что это будут самые мощные по вооружению корабли в составе ВМФ.

Как отметил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, существующие проекты военно-морской техники свидетельствуют о том, что в России существует одна из лучших конструкторских школ в мире. По его мнению, планы Минобороны позволяют утверждать, что ВМФ сохранит текущий уровень присутствия в Мировом океане.

«Пока у России не хватает ресурсов, чтобы начать массово строить корабли первого ранга. Однако проекты фрегатов, корветов и МРК, вооружённых высокоточным оружием, вполне могут восполнить недостаток более крупных кораблей и расширить возможности флота», — пояснил Корнев.