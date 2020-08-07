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От США потребовали объясниться за манипуляции в военно-биологической сфере у наших границ
07 августа 2020, 14:10 • 42 • В мире
Россия призывает американскую сторону провести переговоры по поводу их деятельности в военно-биологической сфере по периметру наших границ. Как отметил представитель МИД России Алексей Зайцев, следует обсудить накопившиеся по этому поводу вопросы.
В России готовы обсудить с американцами их деятельность в военно-биологической сфере, которая ведётся по периметру наших границ. Как отметил представитель российского МИД Алексей Зайцев, следует обсудить ряд накопившихся вопросов в двустороннем формате.
В частности, предложил сотрудник дипведомства, Россия считает необходимым "задействовать механизм пятой статьи конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия".
Он пояснил, что согласно этому механизму "государства-члены должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в отношении цели конвенции или в связи с выполнением её положений".
Отметим, что российские дипломаты не единожды подчеркивали, что Москва обеспокоена наличием американских биолабораторий вблизи российских рубежей. В июне постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич указывал, что учреждения, функционирующие при американской поддержке в Грузии, на Украине, вызывают опасения.
Лукашевич также напомнил об утечках в СМИ, что в грузинской и украинских биолабораториях под видом борьбы с инфекционными заболеваниями проводятся закрытые эксперименты с особо опасными патогенами, включая возбудителей чумы и геморрагических лихорадок.
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