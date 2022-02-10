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«От США и их натовских союзников»: Путин указал на необходимость добиваться закреплённых гарантий безопасности России

10 февраля 2022, 14:20  •  53 • В мире
Владимир Путин заявил о необходимости добиваться от США и НАТО «исчерпывающих, юридически закреплённых гарантий безопасности». Об этом говорится в поздравительной телеграмме сотрудникам МИД по случаю Дня дипломатического работника. Глава государства подчеркнул, что «всё более турбулентная и напряжённая» обстановка в мире требует от дипломатов дополнительных усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию внешним угрозам.
 
© Kremlin Pool/Global Look Press
 

На фоне усиления напряжённости в мире Россия обязана получить письменные гарантии безопасности от США и стран — членов НАТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел по случаю Дня дипломатического работника.

«Обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряжённой. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь — добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закреплённых гарантий безопасности нашей страны», — говорится в обращении Путина.

Глава государства также указал на актуальность последовательной и системной работы «по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка».

Как заметил российский лидер, именно благодаря усилиям сотрудников МИД развиваются взаимовыгодные связи Москвы с зарубежными партнёрами на всех континентах.

«Наша дипломатия помогает отстаивать законные права российских граждан и соотечественников за рубежом, способствует урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций, а главное — играет важную роль в формировании благоприятных внешних условий для поступательного развития страны», — подчеркнул он.

Ранее на этой неделе Владимир Путин, комментируя получение письменных ответов от США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности, отметил, что в них содержатся «политические клише и предложения по некоторым второстепенным вопросам».

«Я не буду вскрывать каждую статью, но просто по всем ключевым вопросам — нераспространение НАТО, неразмещение ударных систем возле наших границ, возвращение инфраструктуры НАТО к 1997 году, — ни по одному из этих пунктов не просто нет позиции или даже ответа «нет» или «да», впечатление, что мы даже не ставили эти вопросы, их просто обошли», — говорил глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По его словам, в полученных со стороны Запада ответах «есть вещи, которые можно обсуждать», но эти пункты носят второстепенный характер: «Будем добиваться, разумеется, ответа на ключевые вопросы».

Напомним, что 15 декабря Москва направила США и НАТО проекты соглашений по вопросам безопасности. 17 декабря МИД РФ обнародовал оба документа. В период с 10 по 13 января прошли переговоры российских делегаций с представителями США, НАТО и ОБСЕ. 26 января дипломаты Соединённых Штатов и Североатлантического альянса передали Москве ответ на российские предложения.

Позднее испанская газета El País опубликовала содержание обоих документов. В целом в ответах США и НАТО содержатся обвинения в адрес России по якобы пренебрежению основами глобальной безопасности. Кроме того, Запад выдвигает встречные требования.

Также на russian.rt.com «Только интересные для себя вопросы»: о чём говорится в опубликованном в СМИ ответе США и НАТО по гарантиям безопасности

Как отметил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, ответ от НАТО содержит значительно большее количество «вызывающих формулировок» по сравнению с американским.

«Мы серьёзно восприняли те соображения по конкретным мерам транспарентности, укрепления доверия, снижения рисков, которые содержатся, в частности, в американском документе. В натовском (ответе. — RT), кстати, процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше по сравнению с американским, хотя в американском тоже хватает элементов неприемлемых постановок вопроса», — цитирует его ТАСС.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что НАТО, активно эксплуатируя миф о «российской угрозе», наращивает военные силы на восточном фланге и стремится к расширению собственных границ: «Североатлантический блок упорно продвигает свою военную инфраструктуру, расширяет масштаб учений, усиливает контингенты в странах Восточной Европы».

По её словам, НАТО тратит на это миллиарды долларов.

«События последних недель особенно говорят о том, что постановка вопроса оправданна и справедлива со стороны России. Предмет для переговоров должен быть как раз о том, чтобы НАТО прекратило создавать риски для других государств. Это один из ключевых элементов наших предложений по гарантиям безопасности», — подчеркнула она.

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