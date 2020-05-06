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От спорта на улице до открытия гостиниц: в Роспотребнадзоре назвали этапы снятия связанных с COVID-19 ограничений

06 мая 2020, 21:05  •  45 • В России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с Владимиром Путиным заявила, что ограничительные меры, введённые из-за коронавируса, следует снимать в три этапа. Предполагается, что сперва будут разрешены занятия спортом на улице и прогулки с детьми. Затем станут возможны прогулки с членами семьи, а также возобновят работу образовательные учреждения и некоторые объекты сферы торговли и услуг. На последнем этапе откроются парки, гостиницы и предприятия общественного питания.
 
© Илья Питалёв/РИА Новости
 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что снятие ограничений, введённых из-за коронавируса, следует проводить в три этапа. Она отметила, что все меры, реализованные в России, позволили задержать распространение COVID-19 на два месяца.

«Подготовленные нами рекомендации по снятию ограничительных мер — это чёткий методический инструмент для этой работы. Он предусматривает этапность», — пояснила Попова на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы с президентом Владимиром Путиным.

Так, на первом этапе предлагается разрешить гражданам занятия спортом на улице и прогулки с детьми, а также работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади с соблюдением социальной дистанции.

Второй этап предполагает прогулки по улице с членами семьи, а также открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей. Помимо этого, предусмотрено возобновление работы ряда образовательных организаций.

«На третьем этапе мы предполагаем, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания», — рассказала глава Роспотребнадзора.

При этом Попова указала, что людям из группы риска, а также гражданам с хроническими заболеваниями по-прежнему нужно будет соблюдать меры предосторожности при выходе из дома. Она добавила, что до 12 мая осталась почти неделя, и напомнила о необходимости сохранить позитивный тренд в развитии ситуации с COVID-19. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки ограничительные меры могут быть возобновлены, напомнила Попова.

Владимир Путин в ходе совещания предостерёг от поспешности при снятии ограничительных мер, отметив, что «любая неосторожность или поспешность могут обернуться откатом назад».

«Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жёсткие оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то, возможно, планировать их определённое обоснованное смягчение», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что решение об отмене ограничений может приниматься только на основании заключения учёных.

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на совещании, заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице, отметив отсутствие роста числа госпитализаций больных коронавирусом. Также он объявил, что с 12 мая в городе начнут работу все промышленные предприятия.

«Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не даёт возможности открытия сферы услуг, быта и так далее. Но это даёт нам возможность принять решение и с 12 мая разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий», — сказал Собянин.

Владимир Путин поддержал решение об открытии предприятий, напомнив о необходимости делать это в контакте с главным санитарным врачом.

В то же время Собянин уточнил, что, несмотря на данное решение, режим самоизоляции в столице ослаблен не будет.

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко доложил, что в России на 6 мая зарегистрировано более 165 тыс. человек с COVID-19.

«В стационарах страны с подтверждённым или предположительным диагнозом «коронавирусная инфекция» находятся около 80 тыс. человек, в том числе 1133 пациента на искусственной вентиляции лёгких, включая четырёх детей», — уточнил он.

Также Мурашко рассказал, что тяжёлые формы течения чаще встречаются у пациентов старше 60 лет, а также страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом и ожирением. Мужчины обычно переносят болезнь тяжелее женщин, добавил министр.

В то же время глава Минздрава доложил, что ряд российских препаратов полного цикла для борьбы с коронавирусом уже показали свою эффективность.

Напомним, в России среди граждан с подтверждённым коронавирусом выздоровели 21 327 человек, 1537 скончались.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что говорить о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в России пока рано, так как наблюдается ежедневный прирост зарегистрированных случаев COVID-19.

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