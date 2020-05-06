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От спорта на улице до открытия гостиниц: в Роспотребнадзоре назвали этапы снятия связанных с COVID-19 ограничений
06 мая 2020, 21:05 • 45 • В России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с Владимиром Путиным заявила, что ограничительные меры, введённые из-за коронавируса, следует снимать в три этапа. Предполагается, что сперва будут разрешены занятия спортом на улице и прогулки с детьми. Затем станут возможны прогулки с членами семьи, а также возобновят работу образовательные учреждения и некоторые объекты сферы торговли и услуг. На последнем этапе откроются парки, гостиницы и предприятия общественного питания.
© Илья Питалёв/РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что снятие ограничений, введённых из-за коронавируса, следует проводить в три этапа. Она отметила, что все меры, реализованные в России, позволили задержать распространение COVID-19 на два месяца.
«Подготовленные нами рекомендации по снятию ограничительных мер — это чёткий методический инструмент для этой работы. Он предусматривает этапность», — пояснила Попова на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы с президентом Владимиром Путиным.
Так, на первом этапе предлагается разрешить гражданам занятия спортом на улице и прогулки с детьми, а также работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади с соблюдением социальной дистанции.
Второй этап предполагает прогулки по улице с членами семьи, а также открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей. Помимо этого, предусмотрено возобновление работы ряда образовательных организаций.
При этом Попова указала, что людям из группы риска, а также гражданам с хроническими заболеваниями по-прежнему нужно будет соблюдать меры предосторожности при выходе из дома. Она добавила, что до 12 мая осталась почти неделя, и напомнила о необходимости сохранить позитивный тренд в развитии ситуации с COVID-19. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки ограничительные меры могут быть возобновлены, напомнила Попова.
Владимир Путин в ходе совещания предостерёг от поспешности при снятии ограничительных мер, отметив, что «любая неосторожность или поспешность могут обернуться откатом назад».
«Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жёсткие оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то, возможно, планировать их определённое обоснованное смягчение», — заявил российский лидер.
Путин добавил, что решение об отмене ограничений может приниматься только на основании заключения учёных.
Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на совещании, заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице, отметив отсутствие роста числа госпитализаций больных коронавирусом. Также он объявил, что с 12 мая в городе начнут работу все промышленные предприятия.
«Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не даёт возможности открытия сферы услуг, быта и так далее. Но это даёт нам возможность принять решение и с 12 мая разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий», — сказал Собянин.
Владимир Путин поддержал решение об открытии предприятий, напомнив о необходимости делать это в контакте с главным санитарным врачом.
В то же время Собянин уточнил, что, несмотря на данное решение, режим самоизоляции в столице ослаблен не будет.
В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко доложил, что в России на 6 мая зарегистрировано более 165 тыс. человек с COVID-19.
«В стационарах страны с подтверждённым или предположительным диагнозом «коронавирусная инфекция» находятся около 80 тыс. человек, в том числе 1133 пациента на искусственной вентиляции лёгких, включая четырёх детей», — уточнил он.
Также Мурашко рассказал, что тяжёлые формы течения чаще встречаются у пациентов старше 60 лет, а также страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом и ожирением. Мужчины обычно переносят болезнь тяжелее женщин, добавил министр.
В то же время глава Минздрава доложил, что ряд российских препаратов полного цикла для борьбы с коронавирусом уже показали свою эффективность.
Напомним, в России среди граждан с подтверждённым коронавирусом выздоровели 21 327 человек, 1537 скончались.
Ранее Михаил Мурашко заявил, что говорить о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в России пока рано, так как наблюдается ежедневный прирост зарегистрированных случаев COVID-19.
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