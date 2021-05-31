От спикера Заксобрания Петербурга избавились, отправив на повышение • 122 • Аналитика В Санкт-Петербурге подходит к развязке интрига не то что года – целого десятилетия. Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров решил не пытаться вновь попасть в региональный парламент – вместо этого на сентябрьских выборах он пойдёт в Госдуму во главе партийного списка единороссов Северной столицы. Формально это повышение. На деле же губернатор Петербурга Александр Беглов всё-таки нашёл способ спровадить в Москву своего главного оппонента. И теперь грядёт новая интрига: что будет с так называемым макаровским кланом, который за последние годы прибрал к рукам чуть ли не половину Питера? Значит ли это, что впереди драка за активы, громкие скандалы и посадки? Вячеслав Серафимович Макаров (поговаривают, будто за своё необычное отчество и способность дотянуться до всего, что его интересует, получил прозвище Шестирукий Серафим) изначально шёл по военной линии, окончив сначала Суворовское училище, а затем артиллерийское. Позже он окончил ещё и Военно-политическую академию, но к тому времени на дворе уже стояли новые времена, замполиты в армии стали не нужны, и профессионал красноречия решил уйти в политику. В 2000 году отставной полковник стал муниципальным депутатом, в 2007 году – депутатом Законодательного собрания Петербурга, где возглавил фракцию единороссов, а в 2011 году был избран председателем парламента. В отличие от многих других руководителей «партии власти» в регионах Макаров не стал чисто техническим руководителем, чётко и дисциплинированно выполняющим любые команды сверху. Потому ужиться с Макаровым оказалось тяжело и Георгию Полтавченко, и Александру Беглову. Для последнего Макаров и вовсе постепенно превратился в настоящее бельмо на глазу – чересчур уж демонстративно он игнорировал волю Смольного, показывая, кто настоящий хозяин в доме. Итальянские традиции Последним примером такого рода стала попытка Александра Беглова упорядочить ситуацию с так называемыми депутатскими поправками. Согласно принятому ещё в 90-е годы нормативному акту каждый питерский депутат имеет возможность потратить несколько десятков миллионов рублей по своему усмотрению. В целом это порядка 2% от городского бюджета и от 50 до 150 млн бюджетных рублей на каждого народного избранника. Предполагается, что деньги идут на решение первоочередных нужд избирателей округа, от которого депутат попал в парламент. На деле же деньги зачастую оседали в карманах структур, аффилированных с народным избранником. Типичный пример – депутат Роман Коваль, которого ФСБ арестовала летом прошлого года по подозрению в получении 15-миллионной взятки. По версии следствия, деньги в рамках «депутатской поправки» он распределял по нужным медицинским учреждениям, получая «откат» в 20% от стоимости контракта. В сентябре 2020 года Александр Беглов предложил изменить порядок одобрения «депутатских поправок». Однако Макаров заявил, что эта инициатива «создаёт напряжение в парламенте», и своим решением снял вопрос с рассмотрения. Понятно, что после этого Беглов, как говорится, затаил на коллегу «некоторое хамство». Главной версией досужих разговоров в телеграм-каналах стало предположение: дескать, Беглов дал соратникам торжественную клятву сбрить усы, если ему удастся отправить Макарова в столицу, и теперь выполнил свой обет Сейчас, кстати, спорят, что подвигло Беглова вступить в жёсткий клинч с могущественным спикером. По одной версии, губернатор решил, что скандалы в Петербурге вредят его карьере, и потому попытался навести порядок, по другой – «новая метла» решила вымести прикипевшую к своим местам питерскую элиту, недоумевая, почему это все деньги достаются ей, тогда как хозяин в городе уже новый. А деньги за Макаровым, похоже, и правда стоят серьёзные. Ещё в 2015 году одна ныне запрещённая организация заявила, что Макаров якобы стоит во главе коррупционной схемы, включающей множество муниципальных депутатов и чиновников. В этот макаровский клан будто бы входят непосредственные родственники спикера Заксобрания, а также его друзья и сослуживцы. Так, одна из дочерей спикера, Марина Лыбанёва, с 2013 года занимает должность первого замглавы Петроградского района Петербурга. Вторая, Анна Селегень, в прошлом владела долями в двух строительных компаниях. Согласно данным СПАРК, за годы, пока Селегень являлась совладельцем ООО «Петрострой», компания получила несколько крупных подрядов на строительство и реконструкцию котельных на сумму не менее чем 1,7 млрд рублей. Впоследствии она передала свои доли в капитале Вере Пшеничной, которая также считается родственницей Макарова. В свою очередь, племянник Макарова Евгений Кукушкин трудился в отделе здравоохранения Петроградского района, племянница Алёна Кукушкина – депутат муниципального округа «Чкаловский». Один брат Макарова – Василий – является муниципальным депутатом, а другой – Николай – работает заместителем директора государственного ОАО «Садово-парковое предприятие «Центральное» и курирует работу предприятия в Петроградском районе Петербурга. Есть ещё и выходцы из академии Можайского, где некогда преподавал Макаров, которые также стали либо депутатами парламента, либо видными функционерами. В общем, если по своей архитектуре Петербург напоминает Италию, то и принципы организации власти в городе тоже заставляют вспомнить иные итальянские традиции. Зачем Беглов сбрил усы Понятно, что на фоне Макарова губернатор Петербурга Александр Беглов смотрится блёкло. Формально он назначенец Кремля и в рамках вертикали управления может командовать спикером городского парламента, однако в реальности по каждому принципиальному вопросу хозяин Смольного вынужден отправляться договариваться к местному тяжеловесу. Видимо, потому от Макарова и решено было избавиться. Для этого был выбран привычный советский способ – отправить недруга на повышение в Москву, тем более что как раз подошли выборы в Госдуму, где хватает своих Макаровых, на фоне которых петербургский полковник может и затеряться. Однако это оказалось не так-то просто сделать. Вячеслав Серафимович взял да и подал документы на праймериз «Единой России» в региональный парламент, зная, что выборы он выиграет и вновь станет спикером Заксобрания. Скандал получился грандиозным. Повлиять на Макарова не смог ни сам Беглов, ни даже секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Две недели политически активная общественность города бурлила, прежде чем в Кремле спохватились. Неизвестно, что по­обещали Макарову на Старой площади (а может, показали какую-нибудь папочку с интересным содержимым), однако тот нехотя всё же отозвал свою кандидатуру с городских выборов и согласился пойти в Госдуму. И вот что ещё любопытно. На днях губернатор Северной столицы появился на публике без усов, которые украшали его лицо как минимум с 2008 года. Никаких официальных комментариев по поводу столь радикальной смены имиджа не прозвучало, поэтому главной версией досужих разговоров в телеграм-каналах стало предположение: дескать, Беглов дал соратникам торжественную клятву сбрить усы, если ему удастся отправить Макарова в столицу, и теперь выполнил свой обет. Впрочем, как знать, возможно, усы ему придётся заново отрастить, ведь до выборов ещё несколько месяцев, а Макаров может и закапризничать… Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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